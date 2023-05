Floship Escolhida para o Leading 100 List 2023

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

HONG KONG e NOVA YORK, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Floship, fornecedora líder global de soluções de cadeia de suprimentos circular, tem o prazer de anunciar que foi escolhida para a The Leading 100 List — uma lista de pesquisa anual altamente antecipada da The Lead que reconhece startups de tecnologia inovadoras que estão impulsionando o futuro das empresas de marca para consumidor.



Empresas de toda a cadeia de valor - incluindo marketing, comércio eletrônico, logística de última milha e de terceiros, checkouts e pagamentos - foram nomeadas e consideradas.

Todas as empresas foram avaliadas e selecionadas por meio de uma metodologia rigorosa, incluindo entrevistas das empresas, formulários de indicação e dados das empresas. O processo de seleção incluiu uma avaliação detalhada dos negócios de cada empresa, com um critério de tomada de decisão que toma por base a Inovação, Impacto nos Negócios, Comercialização e Clientes, Equipes e experiência, Concorrência, Media Buzz e Criação de Valor para Investidores.

Falando sobre a seleção, o CEO da Floship, Joshua Tsui, disse: “A escolha da Floship para a The Leading 100 List é uma grande honra. A seleção ocorre em um momento emocionante da nossa jornada e esse reconhecimento destaca a capacidade inovadora da tecnologia inteligente da Floship e o valor excepcional que ela cria para nossos clientes e seus clientes. Na próxima fase do nosso crescimento a nossa tecnologia continuará a ser parte integrante do lançamento da nossa oferta de serviços modulares, incluindo soluções de marca branca para organizações empresariais, e este prêmio confere outro nível de segurança às nossas soluções.”

As empresas da lista The Leading 100 serão homenageadas em uma cerimônia de premiação no The Lead Innovation Summit entre 12 e 13 de julho em Nova York. A conferência anual reúne executivos de toda a comunidade da moda, beleza, CPG e inovação de varejo para engajar o futuro do modelo de negócios direto ao consumidor.

“Gostaria de agradecer ao comitê de seleção e parabenizar as outras empresas selecionadas para a The List. Estou pronto para me conectar com os colegas da indústria em Nova York”, concluiu Tsui.

Sobre a Floship

As soluções de ecossistema de cadeia de suprimentos circular global da Floship abrangem todos os aspectos da cadeia de suprimentos global, garantindo um esforço operacional mínimo para as empresas de comércio eletrônico e permitindo que os proprietários de empresas se concentrem em impulsionar o crescimento com a flexibilidade do investimento e, ao mesmo tempo, ter tranquilidade.

Saiba mais em www.floship.com ou siga-nos no LinkedIn ,

Para mais informações sobre a Floship, contate:

James Linacre, Líder de Relações Públicas e Comunicações

Telefone: (+852) 5333 9420