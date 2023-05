Floship ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อของ The Leading 100 ในปี 2566

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

ฮ่องกงและนิวยอร์ก, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship ผู้ให้บริการโซลูชันซัพพลายเชนแบบหมุนเวียนชั้นนำระดับโลก มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในรายชื่อของ The Leading 100 โดยเป็นรายการวิจัยประจำปีที่มีการตั้งตารออย่างสูงซึ่งจัดทำโดย The Lead ที่ยกย่องสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจแบบแบรนด์ถึงผู้บริโภค



บริษัทจากทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงการตลาด อีคอมเมิร์ซ การขนส่งจากคลังสินค้าถึงที่อยู่ปลายทางลูกค้าโดยตรง และการขนส่งของบุคคลที่สาม การเช็คเอาท์ และการชำระเงินนั้นได้รับการเสนอชื่อและพิจารณา

บริษัททั้งหมดได้รับการประเมินและคัดเลือกโดยใช้วิธีการที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์บริษัท แบบฟอร์มการเสนอชื่อ และข้อมูลบริษัท กระบวนการคัดเลือกรวมถึงการดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยเกณฑ์การตัดสินใจโดยอิงจากนวัตกรรม ผลกระทบทางธุรกิจ การค้าและลูกค้า ทีมงานและประสบการณ์ การแข่งขัน Media Buzz และการสร้างคุณค่าของนักลงทุน

Joshua Tsui ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Floship กล่าวถึงการคัดเลือกนี้ว่า “การที่ Floship ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในรายชื่อ The Leading 100 นั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง การคัดเลือกมาถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในการเดินทางของเรา และการยอมรับนี้เป็นถือว่าเป็นการเน้นย้ำถึงความสามารถเชิงนวัตกรรมของเทคโนโลยีอัจฉริยะของ Floship และคุณค่าอันยอดเยี่ยมที่สร้างให้กับลูกค้าของเราและลูกค้าของผู้ใช้บริการจากเรา ในขณะที่เรามองไปข้างหน้าถึงระยะต่อไปของการเติบโตของเรา เทคโนโลยีของเราจะยังคงเป็นส่วนสำคัญในการเปิดตัวบริการโมดูลาร์ของเรา ซึ่งรวมถึงโซลูชันไวท์เลเบลสำหรับองค์กรธุรกิจ และรางวัลนี้มอบความมั่นใจอีกระดับให้กับโซลูชันของเรา”

บริษัทที่อยู่ในรายชื่อ The Leading 100 จะได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลที่งาน The Lead Innovation Summit ระหว่างวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคมในนครนิวยอร์ก การประชุมสุดยอดประจำปีเป็นการรวมตัวกันของผู้บริหารจากทั่วทั้งชุมชนแฟชั่น ความงาม สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Packaged Goods หรือ CPG) และนวัตกรรมการค้าปลีก เพื่อมีส่วนร่วมกับอนาคตของโมเดลธุรกิจแบบส่งตรงถึงผู้บริโภค

“ผมขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกและขอแสดงความยินดีกับบริษัทอื่น ๆ ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม The List และผมก็ตั้งตารอที่จะติดต่อกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมในนิวยอร์ก” Tsui กล่าว

เกี่ยวกับ Floship

มีโซลูชันระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทานแบบหมุนเวียนระดับโลกที่ครอบคลุมทุกด้านของห่วงโซ่อุปทาน

ทั่วโลก ทำให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินการที่น้อยที่สุดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีสมาธิกับการขับเคลื่อนการเติบโตด้วยความยืดหยุ่นในการลงทุน อีกทั้งยังได้รับความอุ่นใจในขณะเดียวกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.floship.com หรือติดตามเราได้ที่ ลิงกต์อิน ,

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Floship กรุณาติดต่อ:

James Linacre หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

โทรศัพท์: (+852) 5333 9420