Floship 入选「The Leading 100 List 2023」

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香港和纽约, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, 领先全球的国际物流供应商 Floship 欣然宣布入选「The Leading 100 List」——这备受关注的年度研究排行榜由 The Lead 发起，旨在表扬积极支持推动品牌企业与客户未来互动模式的创新科技初创企业。



获提名且获邀参与遴选的公司来自供应链中不同的领域，包括市场推广丶电子商务丶速递服务丶第三方物流丶结帐和付款方式等。

获提名的公司需进行严格的评估和遴选，过程其中包括公司访谈丶提交公司数据等。在遴选过程中，评审会对企业的业务进行详细的研究，而遴选的决策标准基於创新丶对业界的影响力丶使业务商品化与客户互动丶公司团队配合与经验丶市场竞争力丶媒体关注度以及投资者价值创造等各个范畴。

Floship 的行政总裁 Josh Tsui 谈到是次遴选时表示：「Floship 能够入选『The Leading 100 List』，绝对是非常荣幸。这正值我们发展过程中的一个极为重要的时刻，得到这认可正正肯定了 Floship 智能技术的创新以及为企业客户创造出卓越价值的能力。我们未来的发展方针将以单元式为基础，为企业提供白标解决方案。这次获奖说明我们的解决方案得到了全新层次的认可。」

「The Leading 100 List」的上榜公司将於 7 月 12 日 至 13 日在纽约市举行的 The Lead Innovation Summit 中获得荣誉。这个年度峰会将汇聚时尚丶美妆丶消费品和零售创新行业的行政主管，共同探讨未来商务企业与消费者的直接互动模式。

Tsui 分享道：「我想藉此感谢评审委员会，并向入选同获殊荣的其他公司表示祝贺，期待在纽约与业界同行互相交流。」

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Floship致力提供全球物流供应链解决方案，全面涵盖在物流各方面的需求，以确保尽量将电子商务运营自动化及大量减少人手需求，务求让电子商业能重点专注市场增长和提高投资灵活性。

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