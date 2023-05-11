Floship 入選「The Leading 100 List 2023」

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香港和紐約, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, 領先全球的國際物流供應商 Floship 欣然宣布入選「The Leading 100 List」——這備受關注的年度研究排行榜由 The Lead 發起，旨在表揚積極支持推動品牌企業與客戶未來互動模式的創新科技初創企業。



獲提名且獲邀參與遴選的公司來自供應鏈中不同的領域，包括市場推廣、電子商務、速遞服務、第三方物流、結帳和付款方式等。

獲提名的公司需進行嚴格的評估和遴選，過程其中包括公司訪談、提交公司數據等。在遴選過程中，評審會對企業的業務進行詳細的研究，而遴選的決策標準基於創新、對業界的影響力、使業務商品化與客戶互動、公司團隊配合與經驗、市場競爭力、媒體關注度以及投資者價值創造等各個範疇。

Floship 的行政總裁 Josh Tsui 談到是次遴選時表示：「Floship 能夠入選『The Leading 100 List』，絕對是非常榮幸。這正值我們發展過程中的一個極為重要的時刻，得到這認可正正肯定了 Floship 智能技術的創新以及為企業客戶創造出卓越價值的能力。我們未來的發展方針將以單元式為基礎，為企業提供白標解決方案。這次獲獎說明我們的解決方案得到了全新層次的認可。」

「The Leading 100 List」的上榜公司將於 7 月 12 日 至 13 日在紐約市舉行的 The Lead Innovation Summit 中獲得榮譽。這個年度峰會將匯聚時尚、美妝、消費品和零售創新行業的行政主管，共同探討未來商務企業與消費者的直接互動模式。

Tsui 分享道：「我想藉此感謝評審委員會，並向入選同獲殊榮的其他公司表示祝賀，期待在紐約與業界同行互相交流。」

關於 Floship

Floship致力提供全球物流供應鏈解決方案，全面涵蓋在物流各方面的需求，以確保盡量將電子商務運營自動化及大量減少人手需求，務求讓電子商業能重點專注市場增長和提高投資靈活性。

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