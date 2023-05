Quantexa Menyediakan Solusi bagi ING untuk Memperkuat dan Mengotomatiskan Jangkauan Risiko Global

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini Quantexa, pemimpin global dalam solusi Inteligensi Keputusan (DI) untuk sektor publik dan swasta, mengumumkan bahwa ING menerapkan platform Quantexa untuk memperkuat upaya deteksi dan investigasi risikonya. Denagn menjadi bank global yang melayani 37 juta pelanggan, klien korporat, dan lembaga keuangan di 40 negara, ING bertekad untuk melindungi pelanggannya dan melawan kejahatan keuangan.

Dengan menggunakan AI dan kemampuan analitik grafik canggih yang disediakan oleh platform Quantexa, tim investigasi ING berfokus pada pengembangan langkah-langkah Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Antipencucian Uang (AML) global yang lebih efektif dan efisien. Dengan menghubungkan pelanggan dan rekanan, platform ini mampu menciptakan konteks dan mengungkap jaringan yang kompleks. Hal ini makin mengotomatiskan proses pertahanan lini pertama.



Platform Quantexa dipilih karena kemampuannya membantu analisis data transaksi internal dan menggabungkan data eksternal, untuk melengkapi pemahaman secara menyeluruh akan risiko basis pelanggan. Pada awal 2023, ING dan Quantexa mencapai keberhasilan implementasi pertama untuk Finansial Perdagangan di Hong Kong dan Singapura.

Kini, ING dan Quantexa sedang mengerjakan peluncuran global dengan upaya yang telah diperluas di Pasar Keuangan dan Perbankan Koresponden.

Dan Higgins, Kepala Staf Produk, Quantexa

“Metode yang paling efektif untuk mencegah tindakan pencucian uang ialah dengan memahami konteks yang mendasari dan berkaitan dengan perilaku penjahat. Kami sangat antusias dalam membangun rekam jejak inovasi kami yang sukses dengan ING dan mendukung misi mereka untuk meningkatkan jangkauan risiko di seluruh area praktik global yang signifikan, serta upaya berkelanjutan mereka untuk menjadi pemimpin dalam mengidentifikasi dan memerangi ancaman kriminal di industri perbankan”.

Karim Tadjer, pemimpin KYC Global, Grup ING

“Di ING, kami berkomitmen untuk memerangi tindakan pencucian uang, kejahatan ekonomi, dan terus berinovasi untuk memastikan keamanan dan kepatuhan bank. Kami sangat senang telah menemukan mitra dengan ambisi yang sama seperti kami di Quantexa. Dengan memanfaatkan wawasan kontekstual yang dihasilkan melalui platform mereka, kami dapat memperkuat model deteksi kami dan mengotomatiskan proses utama dalam tindakan KYC dan AML kami. Pemanfaatan wawasan kontekstual ini berkontribusi pada efisiensi untuk tim investigasi kami dan meningkatkan pengalaman pelanggan”.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak data dan analitik global yang memelopori Inteligensi Keputusan yang memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan operasional tepercaya dengan menjadikan data memiliki nilai. Dengan menggunakan kemajuan terbaru dalam big data dan AI, platform Inteligensi Keputusan Quantexa mampu mengungkap risiko tersembunyi dan peluang baru dengan memberikan tampilan data internal dan eksternal yang kontekstual dan terhubung di satu tempat. Hal ini mengatasi tantangan besar pada manajemen data, KYC, kecerdasan pelanggan, kejahatan finansial, risiko, penipuan, dan keamanan, sepanjang siklus aktif pelanggan.

Platform Inteligensi Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkt akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60x lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Didirikan pada 2016 silam, Quantexa kini telah memiliki lebih dari enam ratus karyawan dan ribuan pengguna yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki kantor di London, New York, Boston, Toronto, Malaga, Brussels, Amsterdam, Luxemburg, Singapura, Melbourne, Sydney, dan UEA. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.

