クオンテクサ (Quantexa)、INGにグローバルなリスク対応を強化・自動化するソリューションを提供

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ロンドン発, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 公共・民間セクター向けの意思決定インテリジェンス (DI: Decision Intelligence) ソリューションのグローバルリーダーであるクオンテクサは本日、INGがリスク検出および調査の取り組み強化のためにクオンテクサのプラットフォームを導入することを発表した。 INGは、世界40ヵ国で3,700万人の顧客、法人顧客、金融機関にサービスを提供するグローバルバンクとして、顧客を保護し、金融犯罪と戦っていく。

INGの調査チームは、クオンテクサのプラットフォームが提供するAIと高度なグラフ分析機能を用いて、より効果的かつ効率的なグローバル本人確認 (Know Your Customer、KYC) とマネーロンダリング対策 (AML) の開発に注力している。 顧客と取引先をつなげることで、このプラットフォームは、コンテクストを作成し、複雑なネットワークを明らかにする。 これにより、第一線の防御プロセスがさらに自動化される。



INGがクオンテクサのプラットフォームを選択したのは、内部取引データの分析を支援し、外部データを取り込んで、全方位にわたる顧客基盤のリスクを把握することができるためである。 2023年初頭に、INGとクオンテクサは、香港とシンガポールで貿易金融のための最初の実装を成功裏に完了している。

INGとクオンテクサは現在、金融市場とコルレス銀行業務での取り組みを拡大し、グローバル展開に取り組んでいる。

クオンテクサの最高プロダクト責任者であるダン・ヒギンズ (Dan Higgins) は、次のように述べている。

「マネーロンダリングを防止する最も効果的な方法は、犯罪者の行動を裏付けるコンテクストを理解し、行動を関連付けることです。 私たちは、INGとの革新の成功の実績に基づき、世界規模の重要な業務領域におけるリスク対応の改善というミッションと、銀行業界における犯罪脅威の特定と対策におけるリーダーになるための継続的な取り組みで、INGを支援できることを嬉しく思います」

INGグループのグローバルKYCリードであるカリム・タジャール (Karim Tadjer) は、次のように述べている。

「INGでは、マネーロンダリング、経済犯罪との戦いに取り組み、銀行の安全性とコンプライアンスを確保するための継続的な革新に取り組んでいます。 クオンテクサという共通の大望を持つパートナーを見つけたことに感激しています。 同社のプラットフォームを通じて生成されるコンテクスチュアルインサイトを活用することで、KYCやAMLにおける検出モデルの強化や主要プロセスの自動化が可能になります。 これにより、調査チームの効率化と顧客体験の向上が実現しています」

クオンテクサについて

クオンテクサは、意思決定インテリジェンスのパイオニアであり、データを有意義なものにすることで、組織が信頼できる業務上の意思決定を行えるようにするデータおよび分析ソフトウェアを提供するグローバル企業である。 ビッグデータとAIにおける最新の進歩を利用した、クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、コンテクストに関連した内部データと外部データを単一の場所で表示することで、隠れたリスクと新しい機会を明らかにする。 顧客ライフサイクルを通じて、データ管理、KYC、カスタマーインテリジェンス、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティにわたる重要な課題を解決する。

クオンテクサのプラットフォームは、従来のアプローチと比較して90%以上の精度と60倍以上迅速な分析モデル解決速度で業務パフォーマンスを向上させる。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在600人以上の従業員と数千人のユーザーを抱え、世界中で数十億のトランザクションとデータポイントを扱っている。 同社は、ロンドン、ニューヨーク、ボストン、トロント、マラガ、ブリュッセル、アムステルダム、ルクセンブルク、シンガポール、メルボルン、シドニー、アラブ首長国連邦にオフィスを構えている。 詳細については、www.quantexa.comを参照するか、LinkedInで当社をフォローされたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

問い合わせ先:ステファニー・クリスプ、ファイト・オア・フライト、アソシエイトディレクター兼メディアストラテジスト (Stephanie Crisp, Associate Director and Media Strategist, Fight or Flight )

Eメール: Quantexa@fightflight.co.uk



問い合わせ先:アダム・ジャッフェ、企業マーケティング担当上級副社長 (Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing )

電話: +1 609 502 6889

Eメール: adamjaffe@quantexa.com

- または -

RapidResponse@quantexa.com