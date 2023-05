BUREAU VERITAS - Informations relatives à l’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas du 22 juin 2023

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 11 mai 2023

Informations relatives à l’Assemblée générale mixte

de Bureau Veritas du 22 juin 2023

L’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de Bureau Veritas se tiendra le jeudi 22 juin 2023, à 15 heures, dans l’Auditorium du siège social de la Société situé Immeuble Newtime, 40/52, boulevard du Parc à Neuilly sur Seine (92200).

Les actionnaires sont invités, en amont de l’Assemblée et le plus tôt possible, à demander leur carte d’admission pour assister physiquement à l’Assemblée, à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président ou à tout tiers de leur choix en suivant les modalités de participation décrites dans la Brochure de convocation disponible sur la page du site internet de la Société dédiée à l’Assemblée générale : https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale

Des mesures seront prises afin que les actionnaires puissent également suivre le déroulement de l’Assemblée générale en direct par le moyen d’une retransmission audio simultanée accessible en intégralité sur la page dédiée du site internet de la Société. Les actionnaires pourront poser des questions sur le chat dédié auxquelles il sera répondu dans la limite du temps imparti à cette fin pendant l’Assemblée. Les actionnaires sont informés qu’il s’agit d’un dispositif non-réglementaire qui ne permet pas l’identification préalable des actionnaires et l’exercice des droits des actionnaires.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale 2023 sur la page dédiée du site internet du Groupe.

L’avis de réunion contenant notamment l’ordre du jour de l’Assemblée et les projets de résolutions proposés par le Conseil d’administration et qui seront présentés à l’Assemblée, a été publié le 10 mai 2023 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°56

(https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/) et sur le site internet de la Société.

Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée générale annuelle seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et seront consultables sur la page dédiée du site internet.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie 82 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.



Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





