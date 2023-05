English French

Assemblée Générale mixte des actionnaires du 11 mai 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE _

Paris La Défense, le 11 mai 2023 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, réunie aujourd’hui à Paris, sous la présidence de Jean Mouton, Président du Conseil d’Administration, a approuvé, à une large majorité, l’ensemble des 29 résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d’Administration. Le résultat des votes sera disponible prochainement sur le site internet de Nexans.

Cette Assemblée Générale a été l’occasion de présenter la stratégie de Nexans, ses perspectives de développement et les faits marquants de l’exercice 2022. En particulier, Marc Grynberg, Administrateur Climat, a présenté la Stratégie Climat du Groupe et ses engagements à 2030.

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions proposées, notamment :

La distribution d’un dividende de 2,10 euros par action, qui sera détaché le 15 mai 2023 et mis en paiement le 17 mai 2023 ;

Les renouvellements des mandats d’administrateurs de Jean Mouton, Bpifrance Participations, Oscar Hasbún Martinez et Hubert Porte pour une durée de 4 ans.

Réuni à l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration a renouvelé Jean Mouton dans ses fonctions de Président du Conseil d’Administration. La composition des comités du Conseil est restée inchangée.

A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de quatorze administrateurs, dont 54,5% d’administrateurs indépendants et 45,4% de femmes.

L’Assemblée Générale a été diffusée en direct, en français et anglais, et le replay sera prochainement disponible sur le site internet de Nexans.

