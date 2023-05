Alation nomme Jill Woodworth au poste de directrice financière et David Chao au poste de directeur du marketing

French German

REDWOOD CITY, Californie, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., le leader des solutions de veille des données d'entreprise, a annoncé la nomination de Jill Woodworth au poste de directrice financière et de David Chao au poste de directeur du marketing. Ces recrutements de cadres s'appuieront sur la dynamique de l'entreprise et sur sa clientèle grandissante, dont plus de 35 % sont des sociétés figurant dans le palmarès Fortune 100. Jill Woodworth et David Chao joueront des rôles essentiels dans l'évolution de la croissance mondiale d'Alation suite aux récentes ouvertures de bureau à Chennai et à Londres qui visent à répondre à la demande croissante en matière de veille des données.



Jill Woodworth compte près de 30 ans d'expérience en finance et en banque d'investissement. Elle a précédemment occupé les fonctions de directrice financière de Peloton, où elle a supervisé les opérations financières mondiales et guidé la société lors de son introduction en bourse. Avant Peloton, Mme Woodworth était directrice générale de JP Morgan et conseillait les sociétés sur les fusions et acquisitions, les financements et les introductions en bourse.

David Chao apporte plus de 15 ans d'expérience dans le développement et l'évolution des stratégies de commercialisation pour les entreprises SaaS B2B. Il a très récemment occupé le poste de vice-président du marketing chez Datadog, qu'il a rejoint après l'acquisition de Sqreen par la société. Avant Sqreen, David Chao était le vice-président et le chef de produit marketing chez MuleSoft, où il a joué un rôle essentiel dans la croissance de l'entreprise, menant à son introduction en bourse couronnée de succès en 2017 et à son acquisition ultérieure par Salesforce en 2018.

« Nous continuons de nous développer rapidement sur toute la planète », a déclaré Satyen Sangani, PDG et co-fondateur d'Alation. « Mme Woodworth et M. Chao apportent des dizaines d'années d'expérience qui nous permettront d'évoluer de manière réfléchie et efficace. Ce sont tous les deux de grands dirigeants et je suis ravi de travailler avec eux pour développer Alation lors de cette prochaine phase. »

« Alation incarne tout ce que je recherchais pour mon prochain poste : des gens intelligents et motivés, un produit en lequel je crois et l'opportunité de bâtir une entreprise durable », a indiqué Jill Woodworth, directrice financière d'Alation. « La plateforme de veille des données d'Alation est essentielle pour toutes les sociétés désireuses de gagner en efficacité, de prendre des décisions basées sur les données et de développer une solide culture des données. Je suis impatiente d'apporter tout ce que j'ai appris au cours de ma carrière (en particulier le développement des sociétés à croissance élevée) et d'appliquer ces enseignements chez Alation. »

« La plateforme de veille des données d'Alation est la base de la pile de données moderne », a commenté David Chao, directeur du marketing chez Alation. « Je suis ravi de rejoindre une société qui aide les dirigeants d'entreprise à trouver, comprendre et faire confiance aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions basées sur les données. »

Parallèlement à ces nominations, Alation a ouvert de nouveaux bureaux à Londres, au Royaume-Uni, et à Chennai, en Inde. Ces nouveaux bureaux font écho à l'investissement continu visant à répondre à la demande croissante. Le nouveau bureau d'Alation à Chennai, qui est situé au 20e étage du World Trade Center, accueillera plus de 160 employés issus des équipes Ingénierie, Produit, Finance et RH.

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, permettant les analyses en libre-service, la transformation pour le cloud et la gouvernance des données. Plus de 450 entreprises bâtissent leur culture des données et améliorent la prise de décisions pilotées par les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à quatre reprises. L'entreprise a aussi fait partie des Best Workplaces™ dans le secteur des technologies et des Best Workplaces™ pour les femmes au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni en 2022 et en 2023. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com.



