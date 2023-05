Temenos étend sa relation avec AWS pour offrir des solutions d'opérations bancaires essentielles sous la forme de SaaS

French German

GENÈVE, Suisse, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé que ses solutions d'opérations bancaires essentielles sont désormais disponibles sous la forme de logiciels en tant que service (Software-as-a-Service, SaaS) suite à l'intégration par Temenos de son application sur Amazon Web Services (AWS). Temenos offre ainsi plus de choix à ses clients, alors que Temenos Banking Cloud devient l'une des solutions SaaS les plus complètes du secteur, couvrant le plus large éventail d'exigences régionales et de gouvernance, de normes de données et de certifications.



L'exécution des services bancaires composables de Temenos Banking Cloud sur AWS permet aux banques de détail, commerciales et privées – celles bien installées comme les nouvelles venues – de gagner en agilité, en performance, en évolutivité et en sécurité.

Cette collaboration accroît davantage la couverture régionale et la disponibilité de Temenos Banking Cloud à travers le monde avec des services bancaires fiables et évolutifs. Temenos utilise pleinement AWS pour fournir une haute disponibilité dans différentes régions et répondre aux exigences de souveraineté des données, sans infrastructure redondante coûteuse (sur site).

Temenos et AWS ont commencé à travailler ensemble en 2019 pour intégrer la plateforme ouverte de Temenos sur AWS, et ont depuis démontré leur succès auprès des clients du secteur bancaire, des banques de premier rang aux banques numériques. En 2022, Temenos a mis a disposition ses solutions bancaires numériques d'onboarding et d'origination sur AWS pour aider les banques à fournir des produits innovants plus rapidement. La relation entre AWS et Temenos a également ouvert la voie à l'innovation continue avec des partenaires tels que Yugabyte et MongoDB , comme l'illustre le test de performance de haute volée de Temenos 2022 , aidant les banques à évoluer de manière efficace. L'intégration de Temenos Banking Cloud sur AWS aide également les banques à réduire leur empreinte carbone et à atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (par rapport aux déploiements sur site).

Prema Varadhan, présidente produits et directrice d'exploitation de Temenos, a commenté : « Nous constatons une croissance considérable du SaaS dans toutes les régions. Nous sommes heureux d'étendre notre leadership dans le domaine du cloud et de renforcer notre collaboration stratégique avec AWS, l'un des principaux fournisseurs de services cloud. Nous comptons plus de 700 clients qui utilisent Temenos Banking Cloud sur les cinq continents, couvrant plus de 30 juridictions réglementaires, et nous accueillons une nouvelle banque sur notre plateforme SaaS en moyenne tous les 10 jours. Grâce à cette collaboration, nous offrons plus de choix à nos consommateurs et consolidons notre engagement envers notre stratégie multi-cloud, renforçant les capacités SaaS existantes de Temenos Banking Cloud. »

Yves Dupuy, directeur des solutions de l'industrie des services financiers chez AWS, a déclaré : « Les banques adoptent le SaaS et le cloud pour moderniser leur infrastructure afin de devenir plus agiles et de favoriser la croissance de leur activité. En s'appuyant sur la fiabilité, la flexibilité et l'évolutivité d'AWS, Temenos peut fournir des performances élevées et une valeur accrue grâce à ses services bancaires composables dans le cloud, soutenant ainsi les principales institutions de services financiers dans leur parcours de transformation pour offrir une expérience client améliorée et devenir des entreprises plus durables. »

Chung Wing Mok, directeur technologique de WeLab Bank, a déclaré : « En intégrant les solutions d'opérations bancaires essentielles de Temenos sur AWS, nous bénéficions de coûts d'infrastructure et d'exploitation réduits, tandis qu'AWS offre des capacités auto-élastiques, ce qui permet à WeLab Bank de s'adapter très facilement à la croissance future de l'entreprise. »

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.