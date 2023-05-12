Goldstar 申请更名为“GREEN MINING INNOVATION”

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蒙特利尔, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldstar Minerals Inc.（以下简称“Goldstar”或“公司”）（TSX-V: GDM）已签订一份买卖协议（以下简称“协议”），收购位于魁北克省南部蒙特利尔地区的 8 项采矿权（即“IMV 项目”）。这些采矿权覆盖土地面积约 481.05 公顷（4.81 平方公里）。



协议于 2023 年 1 月 27 日签订，内容如下：

公司名称将变更为 Green Mining Innovation，交易代码将变更为 GMI，同时公司将采用生态、创新和环保的方式开展工作。

公司将通过公平交易，以每股 0.08 加拿大元的认定价格，向 IMV 项目的现持有人（以下简称“持有人”）发行 1,800 万股股份，并且将以股份形式支付总价值的 5%（即 900,000 股股份）作为中介费。

公司将进行价值 500,000 加拿大元的非经纪人私募配售，其中共包含 8,333,333 个单位，每单位价格为 0.06 加拿大元。每个单位将包含一股普通股和一份认股权证，每持有一份认股权证，持有人便有权在交易完成后两年内随时以 0.12 加拿大元的行使价格再认购一股普通股。

如果股份交易价格连续 20 天以上高于指定价格，认股权证将提供加速条款。对于由合格中介人发起的认购，公司可以现金形式支付认购金额的 7% 作为费用。

私募配售的所得款项将用于支付交易费用（证券交易所费用、法律费用、地质顾问费用）和在 IMV 项目上产生的勘探费用。此次私募配售并非关联方交易，因此项目持有人将不参与配售。

届时，IMV 项目持有人将派出 3 名代表进入公司董事会，这些代表分别是：

André Gagné 先生、Jacques Tremblay 先生和 Daniel Routhier 先生。交易完成后，Gagné 先生将担任总裁兼首席执行官，Tremblay 将担任首席运营官。

ANDRÉ GAGNÉ

Gagné 先生曾为不同行业的各类型企业扭转困局。他具备卓越的管理和谈判才能，立足于包容的方法，力图在有关各方之间取得平衡并达成共识。在谈判结束时，Gagné 先生提出了一个基于 PEB 沟通策略的营销策略，此策略将会让参与谈判的所有各方受益。

Gagné 先生拥有超过 15 年的全球采矿业从业经验，曾在此行业中担任多个高级管理职位。2013 年至 2019 年期间，Gagné 先生担任 Komet Resources Africa 的首席执行官（或称董事长），他带领团队强化了该公司的战略地位，并令位于布基纳法索的 Guiro 地下矿山重新投入生产。在加入 Komet Resources Africa 之前，Gagné 先生于 2008 年至 2013 年担任 Robex Inc. 的首席执行官（或称董事长）。在完成公司重组后，他在马里启动了 Nampala 采矿项目，如今，此项目的年黄金产量超过 40,000 盎司。

Gagné 先生是一位备受尊重的商人，截至当前，他已在股票市场上完成超过 20 笔公司融资，总价值超过 4,400 万加拿大元现款。Gagné 先生曾在魁北克市拉瓦尔大学修读消费者事务专业

JACQUES TREMBLAY

Tremblay 先生是一位采矿工程师，毕业于拉瓦尔大学。他拥有超过 40 年的项目开发和采矿运营管理经验，其中有 20 年在西非工作。

Jacques 的上一份工作是在 Solutions BF 担任布基纳法索、几内亚和马里等地项目的采矿顾问。在此之前，Jacques 曾在布基纳法索担任 KOMET Resources 的首席运营官、在阿尔及利亚担任 ArcelorMittal Mining 的首席运营官、在布基纳法索担任 Dumas Contracting 的西非地区项目经理和 Nordgold 的运营和维护总监以及在刚果民主共和国担任 Glencore 的 Kamoto 地下矿山总经理。

DANIEL ROUTHIER

Daniel Routhier 先生是一名建筑和环境电气承包商。他一直是 DANPLEX Inc. 的拥有人兼董事已达 30 年之久。DANPLEX Inc. 拥有 25 名员工，专门从事建筑电气工作。Daniel Routhier 先生在此领域积累了不同方面的丰富创业经验，例如电气系统的设计、安装和维护，设备对环境的影响，现场设备制造，以及通信网络。

DANPLEX Inc. 在采矿资源方面也拥有丰富的经验，曾为詹姆斯湾和大北魁北克的多家公司工作，例如 Rio Tinto、Agnico Eagle、Suncor、Osisko、Stornoway Diamonds、ArcelorMittal 和 Hydro-Québec。

地质学顾问工程师 Jacques Marchand 先生制作了关于 IMV 项目 8 项采矿权的地质学备忘录。两份原始报告的日期分别为 2023 年 3 月 8 日和 3 月 18 日，语言为法语，其译文可于以下网址查阅。

3 月 8 日的文件 https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp-JM-TSX_en_4.4.23.pdf

3 月 18 日的文件

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp.a-JM-TSX.q_en _4.4.23.pdf

同样，SIGEOM 提供的关于周围区域的地质学报告可在以下网址查阅。

2013 年 4 月 5 日的文件

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rap1_Charbonneau_eng_2013_43-101_GM68021.pdf

公司股东提供的 328,000 加拿大元无息贷款将转换成股份（非单位），其价格将在恢复股份交易后确定。由于此笔交易属于“多边文书 61-101——特殊交易中少数证券持有人的保护”（“MI 61-101”）下的关联方交易，公司将依赖 MI 61-101 正式估值和少数股东批准要求中的豁免规定。

公司还计划获得以下土地的勘探作业权利：

Fortune（加斯佩半岛）、Panache North（温德福尔湖）和 Prince（纽芬兰）。

交易完成须获得监管部门批准。

预计股份交易将于 2023 年 5 月 15 日左右恢复。

如欲了解更多信息，请联系：

David Crevier

董事长

电话：514-949-6820

dcrevier@goldstarminerals.com

André Gagné

Green Mining Innovation 首席执行官

电话：581-983-6815

CEO@greenmininginnovation.ca

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