Goldstar 請求更名為「GREEN MINING INNOVATION」

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滿地可, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldstar Minerals Inc.（「Goldstar」或「公司」）(TSX-V: GDM) 已簽訂購買和出售協議（以下簡稱「協議」）以收購位於魁北克南部滿地可地區的 8 個礦權（「IMV 項目」）。礦權涵蓋約 481.05 公頃（4.81 平方公里）的區域。



協議已於 2023 年 1 月 27 日簽訂，內容包括以下事項：

公司名將更改為 Green Mining Innovation，交易代碼將變為 GMI，公司將採取生態、創新和環保的工作方式。

公司將在一筆公平交易中以每股 0.08 加元的估值，向 IMV 項目現有擁有人（「擁有人」）發行 1800 萬股股票，並將以股票形式為寻找交易对手之人士支付 5% 的費用，相當於 90 萬股股票。

公司將進行非經紀人私募，募集資金 500,000 加元，共發行 8,333,333 個證券單位，每個單位的價格為 0.06 加元。每個單位將包括一股普通股和一個購股權，每個購股權將使持有人有權在交易結束後的兩年內以 0.12 加元的行使價格認購一股額外普通股。

該認購權證包含加速條款，若股票在連續 20 天以上交易價格高於指定價格，則觸發該條款。對於由合格中介機構發起的認購，公司可以現金支付，相當於認購金額 7% 的費用。

私募股票所得款項將用於交易費用（證券交易所費用、法律費用、地質顧問費用）以及公司 IMV 項目上的勘探費用。私募股票不屬於關聯方交易，且擁有人將不參與其中。

IMV 項目擁有人將在公司董事會上派出 3 位代表，分別是以下個人：

André Gagné 先生、Jacques Tremblay 先生和 Daniel Routhier 先生。交易完成時，Gagné 先生將擔任總裁兼行政總裁，Tremblay 先生將擔任營運總監。

ANDRÉ GAGNÉ

Gagné 先生一直擔任各類型企業、各業務領域的營運扭虧專家。作為管理者和談判者，他通常採用一種以包容協商的方法進行管理和談判，實現各方的平衡和共識。談判結束后，他會提出一個基於 PEB 溝通策略的營銷策略，讓所有參與談判的人士受益。

Gagné 先生在全球礦業行業擁有 15 逾年的經驗，曾在該行業擔任過高管職位。作為 Komet Resources Africa 的行政總裁/總裁（2013 年至 2019 年），他帶領公司加強戰略地位，並重新開放位於布基納法索的 Guiro 地下礦場。加入 Komet Resources Africa 前，Gagné 先生曾在 2008 年至 2013 年間擔任 Robex Inc.的 行政總裁/總裁。重組公司後，他還啟動了位於馬里的 Nampala 金礦項目，該項目目前每年生產超過 40,000 盎司的黃金。

同時，他也是一位知名商人，迄今已進行了超過 20 筆公司融資，總價值超過 4400 萬美元，在股市上實現現金交易。Gagné 先生在加拿大魁北克市的拉瓦爾大學主修消費者事務。

JACQUES TREMBLAY

Tremblay 先生是一位畢業於拉瓦爾大學的礦業工程師，擁有 40 逾年的項目開發和礦山營運管理經驗，其中包括在西非地區的 20 年。

Jacques 近期在 Solutions BF 擔任礦業顧問，參與布基納法索、畿內亞和馬里的項目。此前，Jacques 曾在布基納法索的 KOMET Resources 擔任營運總監，阿爾及利亞的 ArcelorMittal Mining 的營運總監，Dumas Contracting 的西非項目經理以及 Nordgold 在布基納法索的營運維護總監，並在剛果民主共和國的 Glencore 擔任 Kamoto 地下礦場的總經理。

DANIEL ROUTHIER

30 年來，Daniel Routhier 先生一直是 DANPLEX Inc.的擁有者和董事，該公司擁有 25 名員工，專門從事建築電氣。他在此領域具備豐富的企業家經驗，涵蓋了各個方面，例如電氣系統的設計、安裝和維護，設施對環境的影響，現場設備的製造以及通信網絡。

公司在開採資源方面也擁有豐富的經驗，曾為 Rio Tinto、Agnico Eagle、Suncor、Osisko、Stornoway Diamonds、ArcelorMittal 以及詹姆斯灣的 Hydro-Québec 和魁北克北部地區等公司工作。

Jacques Marchand 先生，地質顧問工程師，已就包含 IMV 項目的八個礦業權利要求準備了一份地質備忘錄。原始報告分別為 2023 年 3 月 8 日和 3 月 18 日的法文版本，下面是相應的翻譯。

3 月 8 日文件 https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp-JM-TSX_en_4.4.23.pdf

3 月 18 日文件

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rp.a-JM-TSX.q_en _4.4.23.pdf

一份有關周邊地區的地質報告可在 SIGEOM 下方查閱。

2013 年 4 月 5 日文件

https://greenmininginnovation.ca/wp-content/uploads/2023/04/Rap1_Charbonneau_eng_2013_43-101_GM68021.pdf

一名公司股東提供的 328,000 美元的無息貸款將在恢復交易後以待確定的價格換成股份（而非單位）。由於此交易屬於《多邊工具 61-101-保護特殊交易中的少數股東安全》（「MI 61-101」）下的關聯方交易，公司將依賴 MI 61-101 的正式估值和少數股東批准要求的豁免。

該公司亦打算在其他地產上進行勘探工作：

Fortune（加斯佩半島）、Panache North（Windfall Lake）和 Prince（紐芬蘭）。

結束需經監管機構批准。

預計交易將於 2023 年 5 月 15 日左右恢復。

如需進一步資訊，請聯絡：

David Crevier

主席

电话：514-949-6820

dcrevier@goldstarminerals.com

André Gagné

Green Mining Innovation 行政總裁

电话：581-983-6815

CEO@greenmininginnovation.ca

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