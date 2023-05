Société Générale : Résultats du premier trimestre 2023

French English

RÉSULTATS AU 31 MARS 2023

Communiqué de presse

Paris, le 12 mai 2023

RÉSULTATS ET FONDAMENTAUX SOLIDES

Performance robuste des métiers portée par une forte croissance de Boursorama, d’ALD et de la Banque de détail à l’International, une excellente contribution de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, alors que la Banque de détail en France est temporairement impactée par une baisse de la marge nette d’intérêt

Revenus du Groupe en baisse de -3,8%* /T1-22 sous IFRS 17 avec des revenus des métiers en hausse de +0,3%* /T1-22

Coefficient d’exploitation sous-jacent, hors contribution au Fonds de Résolution Unique, à 60,5%

Coût du risque bas à 13 points de base au T1-23, avec un niveau de défauts limité et un stock de provision sur encours sains stable de 3,8 milliards d’euros à fin mars 2023 ; coût du risque 2023 désormais attendu inférieur à 30 points de base

Résultat net part du Groupe sous-jacent à 1,5 milliard d’euros(1) (868 millions d’euros en publié, +5,7% /T1-22)

Rentabilité (ROTE) sous-jacente à 10,7%(1)

UN BILAN ET UN PROFIL DE LIQUIDITÉ ROBUSTES

Niveau de ratio de CET 1 à 13,5%(2) à fin mars 2023, environ 410 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire, obtention de l’approbation par la BCE du programme de rachat d’actions 2022 d’un montant d’environ 440 millions d’euros

Liquidity Coverage Ratio en forte hausse à 171% à fin T1-23 du fait notamment d’une croissance de 0,7% des dépôts sur le trimestre et de réserves de liquidités renforcées à 296 milliards d’euros

Programme de financement long terme 2023 avancé à plus de 70%

POURSUITE DE L’EXÉCUTION ORDONNÉE DES INITIATIVES STRATÉGIQUES

Fusion des réseaux de Banque de détail en France : première migration informatique réalisée avec succès en mars, conformément au calendrier fixé. Deuxième migration informatique prévue les 13 et 14 mai 2023

Développement de Boursorama : atteinte du seuil de rentabilité au T1-23, dans un contexte de croissance toujours dynamique du nombre de nouveaux clients

Acquisition de LeasePlan par ALD : signature par ALD d’un accord pour la vente de six filiales. Assemblée générale extraordinaire d’ALD prévue le 22 mai 2023

Création de Bernstein, franchise mondiale de premier plan de recherche actions et de cash equity : signature du protocole d’acquisition avec AllianceBernstein

Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

« Dans un environnement économique et financier qui demeure incertain et complexe, Société Générale affiche à nouveau ce trimestre des performances commerciales et des résultats solides qui confirment la qualité des franchises du Groupe et s’appuient sur une bonne maitrise des coûts et des risques. La robustesse du bilan est confirmée dans toutes ses dimensions, de capital, liquidité et qualité du portefeuille de crédits. Nous avons par ailleurs franchi avec succès des étapes très importantes dans le renouvellement du business model du Groupe, et l’exécution réussie de grands projets stratégiques tels que la mise en place de notre nouvelle banque de détail SG en France, la poursuite du développement de Boursorama, et le closing programmé de l’acquisition de LeasePlan par ALD pour former un leader mondial dans la mobilité durable. Ces projets différenciants et fortement créateurs de valeur permettront au Groupe d’atteindre ses objectifs de rentabilité durable. A la veille de notre transition managériale, je souhaite bien sûr remercier très chaleureusement tous les collaborateurs du Groupe pour leur formidable engagement à mes côtés et leur contribution au développement de notre entreprise. »

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE

En M EUR T1-23 T1-22 Variation Produit net bancaire 6 671 7 043 -5,3% -3,8%* Frais de gestion (5 057) (5 131) -1,4% +0,3%* Frais de gestion sous-jacent(1) (4 201) (4 147) +1,3% +3,6%* Résultat brut d'exploitation 1 614 1 912 -15,6% -14,6%* Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) 2 470 2 896 -14,7% -14,1%* Coût net du risque (182) (561) -67,6% -51,4%* Résultat d'exploitation 1 432 1 351 +6,0% -5,9%* Résultat d'exploitation sous-jacent(1) 2 288 2 335 -2,0% -8,7%* Gains ou pertes nets sur autres actifs (17) 2 n/s n/s Impôts sur les bénéfices (328) (333) -1,6% -4,0%* Résultat net 1 092 1 020 +7,1% -7,9%* Dont participations ne donnant pas le contrôle 224 199 +12,6% +12,4%* Résultat net part du Groupe 868 821 +5,7% -12,0%* Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 1 508 1 538 -2,0% -11,5%* ROE 5,0% 5,1% ROTE 5,7% 5,8% ROTE sous-jacent(1) 10,7% 11,6%

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le 11 mai 2023, a examiné les résultats du premier trimestre 2023 du groupe Société Générale.

Les différents retraitements permettant le passage des données sous-jacentes aux données publiées sont présentés dans les notes méthodologiques (§9.5).

Depuis le 1er janvier 2023, Société Générale applique avec effet rétrospectif au 1er janvier 2022 les normes IFRS 17 « Contrats d’assurance » et IFRS 9 « Instruments financiers »(2) pour ses activités d’assurance. Le communiqué de presse publié le 11 mai 2023 détaillant les impacts de la mise en place de la norme est présenté en annexe 3 (§10).

Produit net bancaire

Le produit net bancaire est résilient au T1-23 à -3,8%* /T1-22 et en légère hausse de +0,3%*

au niveau des métiers du fait d’une forte croissance des revenus de Boursorama, d’ALD et de la Banque de détail à l’international ainsi que d’une dynamique soutenue de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, alors que la Banque de détail en France est temporairement impactée par une baisse de la marge nette d’intérêt.

Ainsi, le bénéfice de la hausse des taux sur les dépôts étant largement compensé par la politique ALM de couverture des taux, les revenus des activités de la Banque de détail en France sont en baisse de

-11,0% / T1-22 en raison principalement de la hausse des taux des livrets réglementés, de la fin du TLTRO et de l’effet du taux d’usure sur les prêts, malgré une bonne dynamique des commissions et une performance solide de la Banque Privée.

Les revenus de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux progressent de

+6,5% (+15,3%*) /T1-22 avec une forte croissance de la Banque de détail à l’International dont les revenus progressent de +6,5%*/ T1-22, une performance très soutenue des Services financiers, portée par ALD, à +26,3%*/T1-22 et des revenus de l’Assurance qui augmentent de +51,2%*/T1-22 sous IFRS 17.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs présente des revenus stables au T1-23 par rapport au T1-22. Les Activités de Marché et Services aux Investisseurs affichent des revenus en légère baisse par rapport à un très bon trimestre T1-22 (-1,7%) et les activités de Financement et Conseil poursuivent leur progression avec une croissance de +4,7% /T1-22.

Frais de gestion

Au T1-23, les frais de gestion ressortent à 5 057 millions d’euros en publié en baisse de

-1,4% /T1-22. Ils ressortent à 4 201 millions d’euros en sous-jacent (retraité de la linéarisation de l’IFRIC 21 et des charges de transformation), soit une hausse modérée de +1,3% par rapport au T1-22.

La contribution au Fonds de Résolution Unique s’élève à 672 millions d’euros au T1-23 en baisse de

-192 millions d’euros par rapport au T1-22 (864 millions d’euros).

Hors contribution au Fonds de Résolution Unique, le coefficient d’exploitation sous-jacent(2) est de 60,5%, en-deçà de l’objectif fixé entre 66% et 68% pour l’année 2023.

Coût du risque

Le coût du risque est faible à 13 points de base au T1-23, soit 182 millions d’euros. Il se décompose en une provision sur encours douteux de 206 millions d’euros (14 points de base) et une reprise sur encours sains de -24 millions d’euros (-2 points de base).

Le Groupe dispose à fin mars 2023 d’un stock de provision sur encours sains de 3 758 millions d’euros en baisse de -11 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2022.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,8%(2) au 31 mars 2023, en baisse d’environ 10 points de base par rapport au 31 mars 2022. Le taux de couverture brut des encours douteux du Groupe est de 49%(3) au 31 mars 2023.

Sur l’année 2023, le coût du risque est attendu en-dessous de 30 points de base.

En matière d’exposition, le Groupe dispose d’un portefeuille de crédits aux entreprises diversifié de 385 milliards d’euros au 31 mars 2023 qui représente environ 34% des expositions du Groupe (1 136 milliards d’euros au 31 mars 2023) et présente un risque limité de concentration.

En particulier, le Groupe a une exposition très limitée vis-à-vis des banques régionales aux Etats-Unis (EaD(4) < 100 millions USD).

De plus, le Groupe a une exposition faible au secteur de l’immobilier commercial d’entreprises qui s’élève à 1,9% de l’Exposure at Default totale du Groupe au 31 mars 2023 au sein de l’exposition totale de 3,2% au secteur de l’immobilier d’entreprises. Fondée sur une politique d’origination prudente et disciplinée, cette exposition s’avère diversifiée sur le plan géographique (79% en Europe de l’Ouest, 12% aux Etats-Unis et 7% en Asie), modérément orientée sur l’immobilier de bureaux (25%) et présente un ratio Loan to Value(5)de 50%.

En outre, le Groupe a une exposition modérée avec un faible niveau de concentration en matière de financements à effet de levier (Leverage Buy-Out), en cohérence avec une politique d’octroi sélective. L’EaD (Exposure at Default) est d’environ 5 milliards d’euros, soit ~0.4% de l’EaD totale du Groupe.

Enfin, l’exposition offshore à la Russie a été réduite d’environ 0,2 milliard d’euros au premier trimestre 2023 pour atteindre 1,6 milliard d’euros d’EaD au 31 mars 2023, soit une baisse de -50% depuis le 31 décembre 2021. L’exposition à risque sur ce portefeuille est désormais estimée à moins de 0,5 milliard d’euros (par rapport à moins de 0,6 milliard d’euros au trimestre précédent). Les provisions totales sont de 0,4 milliard d’euros à fin mars 2023.

De plus, le Groupe présente à fin mars 2023 une exposition résiduelle très limitée sur Rosbank de moins de 0,1 milliard d’euros.

Résultat net part du Groupe

En M EUR T1-23 T1-22 Résultat net part du Groupe comptable 868 821 Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 1 508 1 538

En % T1-23 T1-22 ROTE 5,7% 5,8% ROTE sous-jacent(1) 10,7% 11,6%

(2)

Le bénéfice net par action s’établit à 0,88 euro au T1-23. Le bénéfice net par action sous-jacent ressort à 1,05 euro sur la même période.

STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE





Au 31 mars 2023, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 68,7 milliards d’euros (67,0 milliards d’euros au 31 décembre 2022), l’actif net par action est de 72,3 euros et l’actif net tangible par action est de 64,2 euros.

Le total du bilan consolidé s’établit à 1 554 milliards d’euros au 31 mars 2023 (1 485 milliards d’euros au 31 décembre 2022). Le total du bilan financé (voir note méthodologique 11) s’élève à 945 milliards d’euros (930 milliards au 31 décembre 2022). Le montant des encours de crédit clientèle du bilan financé s’établit à 503 milliards d’euros, en baisse de -2,5% par rapport au 31 décembre 2022. Parallèlement, les dépôts clientèle du bilan financé atteignent 598 milliards d’euros, en hausse de +0,7% par rapport au 31 décembre 2022.

Au 26 avril 2023, la maison mère a émis 27,6 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, avec une maturité moyenne de 5,2 ans et un spread moyen de 88 points de base (par rapport au mid-swap 6 mois, hors dette subordonnée). Les filiales ont émis 1,25 milliard d’euros. Au total, le Groupe a émis 28,85 milliards d’euros de dette à moyen et long terme.

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 171% à fin mars 2023 (169% en moyenne sur le trimestre), contre 141% à fin décembre 2022. Parallèlement, le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est à un niveau de 115% à fin mars 2023.

Les encours pondérés par les risques du Groupe (RWA) s’élèvent à 361,0 milliards d’euros au 31 mars 2023 (contre 362,4 milliards d’euros à fin décembre 2022) selon les règles CRR2/CRD5. Les encours pondérés au titre du risque de crédit représentent 83,8% du total, à 302,3 milliards d’euros, en baisse de -0,1% par rapport au 31 décembre 2022.

Au 31 mars 2023, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 13,5%, soit environ 410 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. Le ratio CET1 au 31 mars 2023 inclut un effet de +9 points de base au titre du phasage de l’impact IFRS 9. Hors cet effet, le ratio non phasé s’élève à 13,4%. Le ratio Tier 1 s’élève à 16,5% à fin mars 2023 (16,3% à fin décembre 2022) et le ratio global de solvabilité s’établit à 19,4% (19,4% à fin décembre 2022).

Le ratio de levier atteint 4,2% au 31 mars 2023 (4,4% à fin décembre 2022).

Avec un niveau de 33,7% des RWA et de 8,5% de l’exposition levier à fin mars 2023, le Groupe présente un TLAC largement supérieur aux exigences du Financial Stability Board pour 2023. De même,

les encours éligibles au ratio MREL, qui représentent, à fin mars 2023, 34,3% des RWA et 8,6% de l’exposition de levier sont sensiblement supérieurs aux exigences réglementaires.

Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A- », rating stable, notation dette senior préférée « A », notation court-terme « F1 » (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives stables, notation court-terme « P-1 » (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables, notation court-terme « A-1 ».

BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE





En M EUR T1-23 T1-22 Variation Produit net bancaire 1 932 2 170 -11,0% Produit net bancaire hors PEL/CEL 1 942 2 147 -9,5% Frais de gestion (1 664) (1 698) -2,0% Frais de gestion sous-jacent(1) (1 535) (1 528) +0,5% Résultat brut d'exploitation 268 472 -43,2% Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) 397 642 -38,2% Coût net du risque (89) (47) +89,4% Résultat d'exploitation 179 425 -57,9% Gains ou pertes nets sur autres actifs 5 0 n/s Résultat net part du Groupe 138 316 -56,3% Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 233 442 -47,2% RONE 4,5% 10,7% RONE sous-jacent(1) 7,5% 15,0%

(2)

Les réseaux SG

Les encours moyens de crédits sont stables par rapport au T1-22 à 211 milliards d’euros. Les encours de crédits aux entreprises et professionnels excluant les PGE sont en progression d’environ +5% /T1-22. Les encours des prêts immobiliers sont stables /T1-22 en cohérence avec la politique d’origination sélective du Groupe.

Les encours moyens de dépôts, qui incluent tous les dépôts des entreprises et professionnels, sont en hausse d’environ +1% par rapport au T1-22 à 248 milliards d’euros.

Le ratio crédits sur dépôts moyen ressort ainsi à 85% au T1-23 en amélioration de 1 point de pourcentage /T1-22.

Les actifs sous gestion de l’assurance-vie s’établissent à 111 milliards d’euros à fin mars 2023, inchangés sur un an (dont 33% en unités de compte). La collecte brute de l’assurance-vie s’élève à 3,3 milliards d’euros au T1-23.

Les primes d’assurance dommages sont en hausse de +7% /T1-22 et celles de la prévoyance de +3% par rapport au T1-22.

Boursorama

Avec une conquête de 297 000 nouveaux clients sur ce trimestre, Boursorama consolide sa position de leader de la banque en ligne en France et atteint 4,9 millions de clients à fin mars 2023.

Les encours moyens de crédits progressent de +6,7% /T1-22 à 15,2 milliards d’euros. Les encours de prêts immobiliers et de crédits à la consommation sont en hausse respectivement de +6,9% /T1-22 et +4,7% /T1-22.

Les encours moyens d’épargne incluant les dépôts et l’épargne financière sont en hausse de +39,4% par rapport au T1-22 à 51,0 milliards d’euros. Les dépôts progressent fortement de +39,4% /T1-22, notamment grâce une collecte encore dynamique ce trimestre. Les encours d’assurance-vie progressent de +67,4% /T1-22 dont 42% en unités de compte.

Boursorama se renforce dans la banque au quotidien avec des volumes de paiements en hausse de +48% par rapport au T1-22.

Ce trimestre, Boursorama obtient la certification B CorpTM, s’engageant à poursuivre sa démarche RSE.

Au premier trimestre 2023, Boursorama affiche un résultat net à l’équilibre tout en ayant maintenu une conquête clients soutenue. L’accélération des revenus sur un an (x1,6 vs. T1-22 hors frais d’acquisition des nouveaux clients) est notamment portée par une croissance continue de l’équipement des clients et par un environnement de taux favorable.

Parallèlement, Boursorama affiche une baisse tant de ses coûts d’acquisition par client (~-9% /T1-22 et ~-21% /T1-21), que de ses coûts de service (~-11% par an en moyenne depuis 2019). La croissance de Boursorama s’accompagne d’une hausse maîtrisée de ses équipes avec 46 nouveaux collaborateurs recrutés depuis fin 2021, pour atteindre un total de 898 employés (ETP) à fin mars 2023.

Banque Privée

Les activités de Banque Privée, rattachées aux Réseaux France depuis début 2022, recouvrent les activités en France et à l’international. Les actifs sous gestion s’établissent à 132 milliards d’euros au T1-23, hors activités gérées auparavant par Lyxor. La collecte nette de la Banque Privée s’élève à 2,4 milliards d’euros au T1-23. Le produit net bancaire s’établit à 326 millions d’euros sur le trimestre, +2,8% /T1-22.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus ressortent à 1 932 millions d’euros. Ils sont en recul de -9,5% /T1-22 hors PEL/CEL. La marge nette d’intérêt et autres revenus y compris PEL/CEL est en recul de -18% /T1-22 impactée notamment par la hausse du taux des livrets d’épargne réglementée, les conséquences du taux d’usure, et la fin du bénéfice du TLTRO. Les commissions sont stables par rapport au T1-22.

Le bénéfice des taux positifs sur les dépôts étant temporairement contrebalancé par la politique de couverture à court-terme, l’année 2023 constituera une année de transition en matière de revenus de la banque de détail en France, du fait d’une marge nette d’intérêt attendue en baisse en raison notamment, d’une part, des impacts négatifs liés à l’épargne réglementée (pour environ 0,4 milliard d’euros par rapport à 2022), d’autre part de la fin du bénéfice du TLTRO (pour environ 0,3 milliard d’euros par rapport à 2022), et enfin des conséquences du taux d’usure sur les prêts, tant en matière de volumes de production que de marges, tous les deux en baisse. Sur la base des taux forward de mars 2023 et d’hypothèses d’encours cohérentes avec l’environnement actuel, la projection de la marge nette d’intérêt de la Banque de détail en France est estimée en recul d’environ -15% à -20% en 2023 par rapport à 2022. Le bénéfice des taux positifs se matérialisera dès 2024 à mesure que ces couvertures arriveront à échéance.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’établissent à 1 664 millions d’euros (-2,0% par rapport au T1-22) et 1 535 millions d’euros en sous-jacent (+0,5% par rapport au T1-22). Le coefficient d’exploitation sous-jacent s’établit à 79,5% au T1-23.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 89 millions d’euros soit 14 points de base, en recul par rapport au T4-22 (35 points de base).

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe sous-jacent s’établit à 233 millions d’euros au T1-23 en recul de -47% /T1-22. La rentabilité normative sous-jacente ressort à un niveau de 7,5% sur le T1-23.

BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX





En M EUR T1-23 T1-22 Variation Produit net bancaire 2 206 2 071 +6,5% +15,3%* Frais de gestion (1 108) (1 083) +2,3% +12,2%* Frais de gestion sous- jacent(1) (1 039) (1 011) +2,8% +13,5%* Résultat brut d'exploitation 1 098 988 +11,1% +18,6%* Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) 1 167 1 060 +10,1% +17,0%* Coût net du risque (91) (325) -72,0% -31,9%* Résultat d'exploitation 1 007 663 +51,9% +26,6%* Gains ou pertes nets sur autres actifs (1) 2 n/s n/s Résultat net part du Groupe 564 361 +56,2% +19,6%* Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 600 400 +50,1% +17,6%* RONE 21,4% 13,1% RONE sous-jacent(1) 22,7% 14,5%

(2)()

Dans la Banque de détail à l’International, les encours de crédits s’établissent à 88,9 milliards d’euros, en croissance de +5,8%* par rapport au T1-22. Les encours de dépôts sont en légère progression de +0,7%* par rapport au T1-22, pour atteindre 81,5 milliards d’euros.

Sur le périmètre Europe, les encours de crédits sont en hausse de +7,7% par rapport à fin mars 2022 à 65,3 milliards d’euros, tirés par une bonne dynamique sur toutes les régions, notamment en République tchèque (+9,8% /T1-22) et la Roumanie (+11,1% /T1-22). Les encours des dépôts progressent de +1,5% /T1-22 à 55,1 milliards d’euros, en hausse de +6,9% par rapport à fin décembre 2022.

En Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer, l’activité commerciale continue sur sa bonne dynamique dans toutes les régions, avec une croissance des encours de crédits de +5,0% /T1-22 à 23,6 milliards d’euros, dans un contexte économique en amélioration. Avec des dépôts à 26,4 milliards d’euros, également en hausse de 5,1% /T1-22, le ratio crédits sur dépôts ressort à 89% au T1-23.

Dans l’activité Assurance, l’activité vie-épargne affiche des encours stables par rapport au T1-22 à 132,9 milliards d’euros, avec une part d’unités de compte de 37%, en progression de +1 point sur la même période. La collecte brute de l’activité d’assurance vie-épargne s’établit à 3,6 milliards d’euros, avec une bonne dynamique en France (+1,7% /T1-22). L’activité Protection affiche une croissance de +3,5%* par rapport au T1-22, soutenue par les primes dommages en hausse de +7,4%* sur la même période.

Les Services Financiers affichent également une très bonne dynamique. Le métier de location longue durée et de gestion de flottes de véhicules présente un parc en croissance de +3,2% par rapport à fin mars 2022, portée par des bonnes dynamiques commerciales (hors contrats liés à la Russie, à la Biélorussie, au Portugal, à l’Irlande et à la Norvège (à l’exception de NF Fleet Norvège)). Le nombre total de contrats s’établit à 1,8 million à fin mars 2023. Les encours des activités de financement de biens d’équipement professionnels sont en légère hausse de +1,5% par rapport à fin mars 2022, à 14,8 milliards d’euros.

Produit net bancaire

Au T1-23, le produit net bancaire s’élève à 2 206 millions d’euros, en hausse de +15,3%* par rapport au T1-22.

Dans la Banque de détail à l’International, le produit net bancaire s’élève à 1 262 millions d’euros au T1-23, en progression de +6,5%* par rapport au T1-22.

Les revenus en Europe augmentent de +3,2% par rapport au T1-22, tirés par une forte croissance en Roumanie et un niveau de marge nette d’intérêts toujours élevé en République tchèque.

L’ensemble des régions en Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer confirment leur rebond avec une forte progression de +14,3% par rapport au T1-22, des revenus portés par une marge nette d’intérêts élevée et une activité commerciale dynamique en matière d’opérations de change.

L’activité Assurance extériorise une croissance du produit net bancaire de +51,2%* à 147 millions d’euros par rapport au T1-22 sous IFRS 17.

Dans les Services Financiers, le produit net bancaire est en forte augmentation de +26,3%* par rapport au T1-22, à 797 millions d’euros. ALD continue de bénéficier ce trimestre à la fois de l’ajustement de la charge d’amortissement des véhicules (163 millions d’euros au T1-23) en cohérence avec l’augmentation de la valeur résiduelle des véhicules, et d’un résultat de revente des véhicules élevé, à 2 535 euros en moyenne par véhicule ce trimestre (3 102 euros hors ajustement de la courbe de dépréciation).

Frais de gestion

Les frais de gestion atteignent 1 108 millions d’euros, en hausse de +12,2%* en publié (+13,5%* en sous-jacent) par rapport au T1-22, permettant d’extérioriser un effet de ciseaux positif avec un coefficient d’exploitation sous-jacent qui s’établit à 47,1% au T1-23, en baisse par rapport au T1-22 (48,8%).

Dans la Banque de détail à l’International, la hausse des coûts reste contenue sur le trimestre à +6,1%* en sous-jacent par rapport au T1-22, malgré le contexte inflationniste.

Dans l’activité Assurance, les frais de gestion augmentent de +21,0%* par rapport au T1-22 avec un coefficient d’exploitation de 15,6%.

Dans les Services Financiers, les frais de gestion progressent de +32,5%* en sous-jacent par rapport au T1-22. Cette augmentation résulte notamment de la comptabilisation des charges liées à la préparation de l’acquisition de LeasePlan.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque est en baisse à 27 points de base (soit 91 millions d’euros), par rapport à 40 points de base au T4-22.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe ressort à 564 millions d’euros au T1-23, en hausse de +19,6%* par rapport au T1-22 et 600 millions d’euros en vision sous-jacente (+17,6%* /T1-22).

La rentabilité sous-jacente ressort à 22,7% au T1-23 (contre 14,5% au T1-22). Dans la Banque de détail à l’International, la rentabilité sous-jacente est de 18,2% et de 27,7% dans les Services Financiers et Assurance à fin mars 2023.

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS





En M EUR T1-23 T1-22 Variation Produit net bancaire 2 758 2 755 +0,1% -1,3%* Frais de gestion (2 043) (2 172) -5,9% -6,1%* Frais de gestion sous-jacent(1) (1 603) (1 611) -0,5% -0,8%* Résultat brut d'exploitation 715 583 +22,6% +15,9%* Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) 1 155 1 144 +1,0% -1,9%* Coût net du risque (5) (194) -97,4% -97,4%* Résultat d'exploitation 710 389 +82,5% +68,5%* Résultat net part du Groupe 565 302 +87,1% +73,1%* Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 899 734 +22,6% +18,7%* RONE 15,5% 8,6% RONE sous jacent(1) 24,7% 20,8%

Produit net bancaire

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affiche une nouvelle fois une performance remarquable sur le premier trimestre avec des revenus de 2 758 millions d’euros, stable par rapport à un premier trimestre 2022 très élevé.

Les Activités de Marché et Services aux Investisseurs s’établissent à 1 931 millions d’euros sur T1-23, en très légère baisse de -1,7% /T1-22.

Les Activités de Marché ont enregistré un trimestre très proche de son record(3)(2) de l’an dernier à 1 721 millions d’euros, en légère baisse de -3,2% /T1-22, bénéficiant d’une activité commerciale dynamique, en particulier sur les activités de taux et de financement.

Dans un contexte favorable de forte volatilité sur les taux et les devises, les activités Taux, Crédit et Change enregistrent leur meilleur trimestre depuis le T1-12 avec des revenus de 890 millions d’euros, en forte progression de +16,0% par rapport au T1-22. Cette excellente performance résulte notamment d’une activité commerciale soutenue.

Les activités Actions affichent globalement une bonne performance avec des revenus au titre du T1-23 de 831 millions d’euros, en baisse de -17,7% par rapport à un T1-22 record(2) et en hausse de +28,8% par rapport au T4-22. Les conditions de marché étaient moins porteuses avec notamment un niveau de volumes moindre et une volatilité plus faible.

Les revenus du Métier Titres progressent de +11,7% sur le trimestre avec des revenus de 210 millions d’euros. En excluant les effets liés à notre participation dans Euroclear, l’activité est restée stable en comparaison du T1-22. Les actifs en conservation et les actifs administrés du Métier Titres s’élèvent respectivement à 4,605 milliards d’euros et 584 milliards d’euros.

Les Activités de Financement et Conseil affichent une bonne performance avec des revenus au titre du premier trimestre de 827 millions d’euros, en hausse de +4,7% /T1-22.

Le métier Global Banking & Advisory affiche une très belle performance avec des revenus en léger recul de -4,9% par rapport à un T1-22, qui était un premier trimestre record. L’activité a notamment bénéficié de la très bonne dynamique dans le financement d’actifs. La banque d’investissement a renoué avec la croissance dans un contexte de marché qui reste complexe, grâce notamment aux activités de marché de capitaux dettes et de financement dans le secteur des télécommunications, médias et technologie (TMT). Les plateformes Asset-Backed Products et Ressources Naturelles ont bien résisté avec une légère baisse en comparaison d’un T1-22 qui était proche de ses plus hauts. Les activités liées au secteur des énergies renouvelables ont continué à délivrer une forte croissance.

Le métier Global Transaction and Payment Services a enregistré une nouvelle fois une excellente performance avec une croissance des revenus de +51,1% /T1-22, du fait à la fois de taux d’intérêts positifs et d’une très bonne performance commerciale.

Frais de gestion

Les frais de gestion ressortent à 2 043 millions d’euros sur le trimestre, en baisse de -5,9% /T1-22. Cette baisse s’explique à la fois par une grande discipline de la gestion des coûts et par une moindre contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU) (ce trimestre, la contribution au FRU s’élève à 491 millions d’euros contre 622 millions d’euros au T1-22). Hors contribution au FRU et sur une base sous-jacente, les frais de gestion sont en très légère progression de +1,7% /T1 22. Le coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU ressort ainsi à un niveau de 53,7% (contre 52,8% au T1-22).

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’inscrit en forte amélioration à un niveau de 1 point de base (soit 5 millions d’euros) contre 16 points de base au T4-22.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe ressort à 565 millions d’euros en publié et à 899 millions d’euros en sous-jacent, en forte hausse de +22,6% par rapport au T1-22.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affiche une forte rentabilité sous-jacente à 24,7% sur le trimestre (27,3% retraité de l’impact de la contribution au FRU), en amélioration par rapport à une rentabilité de 20,8% au T1-22.

HORS PÔLES





En M EUR T1-23 T1-22 Produit net bancaire (225) 47 Frais de gestion (242) (178) Frais de gestion sous-jacents(1) (23) 3 Résultat brut d'exploitation (467) (131) Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) (248) 50 Coût net du risque 3 5 Gains ou pertes nets sur autres actifs (21) - Impôts sur les bénéfices 113 19 Résultat net part du Groupe (399) (158) Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) (225) (37)

Le Hors Pôles inclut :

la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les activités de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux ainsi que certains coûts engagés par le Groupe non refacturés aux métiers.

Le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -225 millions d’euros au T1-23 contre +47 millions d’euros au T1-22. Il comprend notamment, d’une part, l’impact négatif du débouclage des opérations de couverture du TLTRO pour un montant d’environ -0,1 milliard d’euros au T1-23 (environ -0,3 milliard d’euros en 2023) et, d’autre part, l’impact négatif de l’application d’IFRS 17 (environ 70 millions d’euros), compensé en frais de gestion, avec un impact quasi nul en résultat brut d’exploitation.

Les frais de gestion s’élèvent à -242 millions d’euros au T1-23 contre -178 millions d’euros au T1-22. Ils intègrent en particulier les charges de transformation du Groupe pour un montant total de -182 millions d’euros qui portent sur les activités de Banque de détail en France (-140 millions d’euros), de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (-11 millions d’euros) et du Hors Pôles

(-31 millions d’euros). Les coûts sous-jacents ressortent à -23 millions d’euros au T1-23 par rapport à +3 millions d’euros au T1-22.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à -467 millions d’euros au T1-23 contre -131 millions d’euros au T1-22. Le résultat brut d’exploitation sous-jacent ressort à -248 millions d’euros au T1-23 contre 50 millions d’euros au T1-22.

Le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à -399 millions d’euros au T1-23 contre

-158 millions d’euros au T1-22. Le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles en sous-jacent ressort à

-225 millions d’euros au T1-23 contre -37 millions d’euros au T1-22.

4

7. CALENDRIER FINANCIER 2023 et 2024

Calendrier de communication financière 2023 et 2024



23 mai 2023 Assemblée générale mixte 2023

3 août 2023 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2023

3 novembre 2023 Résultats du troisième trimestre et des neuf mois 2023

8 février 2024 Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2023

Les Indicateurs Alternatifs de Performance, notamment les notions de Produit net bancaire des piliers, Frais de gestion, ajustement d’IFRIC 21, coût du risque en points de base, ROE, ROTE, RONE, Actif net, Actif net tangible, et les montants servant de base aux différents retraitements effectués (en particulier le passage des données publiées aux données sous-jacentes) sont présentés dans les notes méthodologiques, ainsi que les principes de présentation des ratios prudentiels.







Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale.



Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et de méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne, ainsi que l’application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour.







Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :



- d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité et d’en évaluer leurs conséquences potentielles ;



- d’évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans cette présentation.







Par conséquent, bien que Société Générale estime qu’ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces éléments de projection sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, en particulier dans le contexte de la crise du Covid-19, notamment des sujets dont le Groupe ou sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection comprennent, entre autres, les tendances de l’activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires et prudentiels et le succès des initiatives stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.







Des informations détaillées sur les risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans le Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.







Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses éléments de projection. Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes.

8. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR MÉTIER

En M EUR T1-23 T1-22 Variation Banque de détail en France 138 316 -56,3% Banque de détail et Services Financiers Internationaux 564 361 +56,2% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 565 302 +87,1% Total Métier 1 267 979 +29,4% Hors Pôles (399) (158) n/s Groupe 868 821 +5,7%

BILAN CONSOLIDÉ

En M EUR 31/03/2023 31/12/2022 Caisse et banques centrales 223 149 207 013 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 494 709 427 151 Instruments dérivés de couverture 30 909 32 971 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 93 598 92 960 Titres au coût amorti 27 288 26 143 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés



au coût amorti 79 019 68 171 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 494 317 506 635 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (1 942) (2 262) Actifs des contrats d'assurance et de réassurance 438 353 Actifs d'impôts 4 415 4 484 Autres actifs 68 277 82 315 Actifs non courants destinés à être cédés 1 050 1 081 Participation aux bénéfices différée - - Participations dans les entreprises mises en équivalence 156 146 Immobilisations corporelles et incorporelles 34 457 33 958 Ecarts d'acquisition 3 784 3 781 Total 1 553 624 1 484 900

En M EUR 31/03/2023 31/12/2022 Banques centrales 10 513 8 361 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 375 254 304 175 Instruments dérivés de couverture 43 242 46 164 Dettes représentées par un titre 137 501 133 176 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 129 836 133 011 Dettes envers la clientèle 536 228 530 764 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (8 777) (9 659) Passifs d'impôts 1 807 1 645 Autres passifs 92 667 107 315 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 204 220 Passifs des contrats d'assurance et de réassurance 138 606 135 875 Provisions 4 391 4 579 Dettes subordonnées 16 782 15 948 Total dettes 1 478 254 1 411 574 Capitaux propres - - Capitaux propres part du Groupe - - Actions ordinaires et réserves liées 21 215 21 248 Autres instruments de capitaux propres 10 136 9 136 Réserves consolidées 36 243 34 479 Résultat de l'exercice 868 1 825 Sous-total 68 462 66 688 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 285 282 Sous-total capitaux propres part du Groupe 68 747 66 970 Participations ne donnant pas le contrôle 6 623 6 356 Total capitaux propres 75 370 73 326 Total 1 553 624 1 484 900

9. ANNEXE 2 : NOTES MÉTHODOLOGIQUES





1 – Les éléments financiers présentés au titre du premier trimestre 2023 ont été examinés par le Conseil d’administration en date du 11 mai 2023 et ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et applicable à cette date. Ces éléments n’ont pas été audités.

2 - Produit net bancaire

Le produit net bancaire des piliers est défini en page 41 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité.

3 - Frais de gestion

Les Frais de gestion correspondent aux « Charges Générales d’exploitation » telles que présentées dans les notes 5 et 8.2 aux États financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2022. Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux Charges générales d’exploitation.

Le Coefficient d’exploitation est défini en page 41 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale.

4 - Ajustement IFRIC 21

L’ajustement IFRIC 21 corrige le résultat des charges constatées en comptabilité dans leur intégralité dès leur exigibilité (fait générateur) pour ne reconnaître que la part relative au trimestre en cours, soit un quart du total. Il consiste à lisser la charge ainsi constatée sur l’exercice afin de donner une idée plus économique des coûts réellement imputables à l’activité sur la période analysée.

Les contributions au Fonds de Résolution Unique (« FRU ») font partie des charges ajustées d’IFRIC 21, elles comprennent les contributions aux fonds de résolution nationaux au sein de l'UE.

5 – Eléments exceptionnels – Passage des éléments comptables aux éléments sous-jacents

Le Groupe peut être conduit à présenter des indicateurs sous-jacents afin de faciliter la compréhension de sa performance réelle. Le passage des données publiées aux données sous-jacentes est obtenu en retraitant des données publiées les éléments exceptionnels et l’ajustement IFRIC 21.

Par ailleurs, le Groupe retraite des revenus et résultats du pilier de Banque de détail en France les dotations ou reprises aux provisions PEL/CEL. Cet ajustement permet de mieux identifier les revenus et résultats relatifs à l’activité du pilier, en excluant la part volatile liée aux engagements propres à l’épargne réglementée.

La réconciliation permettant de passer des données comptables publiées aux données sous-jacentes est exposée dans le tableau ci-dessous :

En MEUR T1-23 T1-22 Frais de gestion - Retraitements sous-jacents (-) 856 984 Linéarisation IFRIC 21 674 841 Charges de transformation(1) 182 143 Dont Banque de détail en France 140 104 Dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 11 14 Dont autres charges de transformation (Hors-Pôles) 31 25 Impact total des retraitements sous-jacents (avant impôts) 856 984 Impact total des retraitements sous-jacents (après impôts) 640 717 Résultat net part du Groupe - Publié 868 821 Impact total des retraitements sous-jacents part du Groupe (après impôts) 640 717 Résultat net part du Groupe - Sous-jacent 1 508 1 538

(2)

6 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux

Le coût net du risque est défini en pages 42 et 691 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples.

En M EUR T1-23 T1-22 Réseaux de Banque de Détail en France







Coût net du risque 89 47 Encours bruts de crédits 252 689 242 645 Coût du risque en pb 14 8 Banque de Détail et Services Financiers Internationaux







Coût net du risque 91 325 Encours bruts de crédits 134 988 140 547 Coût du risque en pb 27 92 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs







Coût net du risque 5 194 Encours bruts de crédits 177 590 170 749 Coût du risque en pb 1 45 Gestion propre







Coût net du risque (3) (5) Encours bruts de crédits 16 537 14 413 Coût du risque en pb (6) (12) Groupe Société Générale







Coût net du risque 182 561 Encours bruts de crédits 581 804 568 354 Coût du risque en pb 13 39

Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux »).

7 - ROE, ROTE, RONE

La notion de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en page 43 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale. Cette mesure permet d’apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale.

Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 43 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale.

Le résultat net part du Groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du Groupe comptable ajusté des « intérêts, nets d’impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d’émissions » et des « gains/pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion » (voir note méthodologique n°9). Pour le ROTE, le résultat est également retraité des dépréciations des écarts d’acquisition.

Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-dessous :



Détermination du ROTE : méthodologie de calcul

Fin de période (en M EUR) T1-23 T1-22 Capitaux propres part du Groupe 68 747 66 089 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (10 823) (8 178) Intérêts sur TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) (102) (65) Gains/Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion 640 72 Provision pour distribution(2) (421) (415) Distribution à verser au titre de N-1 (1 803) (2 285) Fonds propres ROE fin de période 56 238 55 218 Fonds propres ROE moyens 56 072 54 764 Ecarts d'acquisition moyens (3 652) (3 624) Immobilisations incorporelles moyennes (2 876) (2 747) Fonds propres ROTE moyens 49 544 48 393 Résultat net part du Groupe 868 821 Intérêts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission (163) (119) Annulation des dépréciations d'écarts d'acquisitions - 2 Résultat net Part du Groupe corrigé 705 704 Fonds propres ROTE moyens 49 544 48 393 ROTE 5,7% 5,8% Résultat net Part du Groupe sous-jacent 1 508 1 538 Intérêts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission (163) (119) Annulation des dépréciations d'écarts d'acquisitions - 2 Résultat net Part du Groupe sous-jacent corrigé 1 345 1 421 Fonds propre ROTE moyens (sous-jacent) 50 183 49 110 ROTE sous-jacent 10,7% 11,6%

(2)

Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR)

En M EUR T1-23 T1-22 Variation Banque de détail en France 12 392 11 822 +4,8% Banque de détail et Services Financiers Internationaux 10 564 11 026 -4,2% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 14 562 14 127 +3,1% Total Métier 37 518 36 975 +1,5% Hors Pôles 18 554 17 789 +4,3% Groupe 56 072 54 764 +2,4%

8 - Actif net et Actif net tangible

L’Actif net et l’Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 45 du Document d’enregistrement universel 2023 du Groupe. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après :

Fin de période (en M EUR) T1-23 2022 2021 Capitaux propres part du Groupe 68 747 66 970 65 067 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (10 823) (10 017) (8 003) Intérêts sur TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) (102) (24) 20 Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités du trading 130 67 37 Actif Net Comptable 57 952 56 996 57 121 Ecarts d'acquisition (3 652) (3 652) (3 624) Immobilisations incorporelles (2 878) (2 875) (2 733) Actif Net Tangible 51 423 50 469 50 764 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA(2) 801 471 801 147 831 162 Actif Net par Action 72,3 71,1 68,7 Actif Net Tangible par Action 64,2 63,0 61,1

(2)

9 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA)

Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (Cf. page 44 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE et du ROTE. Ainsi que précisé en page 45 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale, le Groupe publie également un BNPA ajusté de l’incidence des éléments non-économiques et exceptionnels présentés en note méthodologique n°5 (BNPA sous-jacent).

Le calcul du Bénéfice Net par Action est décrit dans le tableau suivant :

Nombre moyen de titres, en milliers T1-23 2022 2021 Actions existantes 829 046 845 478 853 371 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 6 899 6 252 3 861 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 20 838 16 788 3 249 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA(1) 801 309 822 437 846 261 Résultat net part du Groupe 868 1 825 5 641 Intérêts sur TSS et TSDI (163) (596) (590) Résultat net part du Groupe corrigé (en MEUR) 705 1 230 5 051 BNPA (en EUR) 0,88 1,50 5,97 BNPA sous-jacent (en EUR) 1,05 5,87 5,52

(2)

10 - Fonds propres Common Equity Tier 1 du groupe Société Générale

Ils sont déterminés conformément aux règles CRR2/CRD5 applicables. Les ratios de solvabilité non phasés sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l’exercice en cours, sauf mention contraire. Lorsqu’il est fait référence aux ratios phasés, ceux-ci n’intègrent pas les résultats de l’exercice en cours, sauf mention contraire. Le ratio de levier est également déterminé selon les règles CRR2/CRD5 applicables intégrant la notion de phasage suivant la même logique que pour les ratios de solvabilité.

11 - Bilan financé, ratio crédits sur dépôts

Le bilan financé est basé sur les états financiers du Groupe. Il est obtenu en deux étapes :

Une première étape visant à reclassifier les postes des états financiers selon des natures permettant une lecture plus économique du bilan. Principaux retraitements :





Assurances : regroupement des montants comptables relevant des assurances dans un poste unique à l’actif et au passif.

Crédits à la clientèle : incluent les encours de crédit avec les clients (nets de provisions et dépréciations, y compris les encours nets de location financement et les opérations en juste valeur par résultat) ; excluent les actifs financiers reclassés en prêts et créances en application de la norme IFRS 9 (ces positions ont été reclassées dans leurs lignes d’origine).

Financement de marché :

inclut les passifs interbancaires et les dettes représentées par un titre.

Les opérations de financement ont été réparties en ressources à moyen et long terme et ressources à court terme sur la base de la maturité des encours, supérieure ou inférieure à 1 an.

Reclassement de la quote-part des émissions placées par les réseaux de Banque de détail en France (inscrites parmi les opérations de financement à moyen-long terme), et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients (figurant précédemment parmi les financements à court terme)

Déduction des dépôts de la clientèle et réintégration aux financements à court terme de certaines opérations assimilables à des ressources de marché.

Une seconde étape visant à exclure les actifs et passifs des filiales d’assurance et à compenser les opérations de pensions livrées et de prêt/emprunts de titres, les opérations de dérivés, les comptes de régularisation et les dépôts en banques centrales.





Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre les prêts à la clientèle et les dépôts de la clientèle tels que présentés dans le bilan financé.

NB (1) En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

(2) Société Générale rappelle que l’ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ».

10. ANNEXE 3 : IMPACTS DE L’APPLICATION DE LA NOUVELLE NORME IFRS 17





Communiqué de presse

Paris, le 11 mai 2023,

Société Générale publie ce jour de nouvelles séries trimestrielles au titre de l’exercice 2022 suite à l’application depuis le 1er janvier 2023, avec effet rétrospectif au 1er janvier 2022, des normes IFRS 17 « Contrats d’assurance » et IFRS 9 « Instruments financiers » 5 pour ses activités d’assurance.

Si l’application aux activités d’assurance des normes IFRS 17 et IFRS 9 ne modifie pas la rentabilité des contrats d’assurance sur la durée de vie des contrats, elle génère en revanche des impacts au niveau :

du résultat net part du Groupe du fait principalement d’un changement de rythme de reconnaissance en résultat des effets des contrats d’assurance et d’un rattachement des frais généraux relatifs à l’exécution des contrats d’assurance en diminution du produit net bancaire ;

des capitaux propres consolidés en raison de changements de méthode dans l’évaluation des actifs et passifs d’assurance concernés par la nouvelle norme IFRS 17 ainsi que des actifs et passifs concernés par la norme IFRS 9.

Au niveau du Groupe Société Générale, la mise en œuvre de ces normes en date de première application au 1er janvier 2023 se traduit par les impacts suivants :

une baisse de 193 millions d’euros du résultat net part du Groupe publié au titre de l’exercice 2022 liée à la modification du rythme de reconnaissance en résultat (cf. Annexe 1) ;

une hausse nette de 519 millions d’euros des capitaux propres part du Groupe en date de première application, au 1er janvier 2023.

Les séries trimestrielles 2022 sont ajustées en conséquence et disponibles sur le site Société Générale. (Les données de ce communiqué de presse n’ont pas été auditées.)

Annexe 1 : Impacts financiers de l’application des normes IFRS 7 et IFRS 9 sur le résultat net 2022

En M EUR Groupe Banque de détail en France Publié le 11/05/23 Publié le 08/02/23 Ecart Publié le 11/05/23 Publié le 08/02/23 Ecart Produit net bancaire 27 155 28 059 (904) 8 706 8 839 (133) Frais de gestion (17 994) (18 630) 636 (6 403) (6 473) 70 Résultat brut d'exploitation 9 161 9 429 (268) 2 303 2 366 (63) Résultat net part du Groupe 1 825 2 018 (193) 1 399 1 445 (46) En M EUR Banque de détail et Services Financiers Internationaux Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Gestion propre Publié le 11/05/23 Publié le 08/02/23 Ecart Publié le 11/05/23 Publié le 08/02/23 Ecart Publié le 11/05/23 Publié le 08/02/23 Ecart Produit net bancaire 8 595 9 122 (527) 10 082 10 082 0 (228) 16 (244) Frais de gestion (4 009) (4 334) 325 (6 634) (6 634) 0 (948) (1 189) 241 Résultat brut d'exploitation 4 586 4 788 (202) 3 448 3 448 (0) (1 176) (1 173) (3) Résultat net part du Groupe 2 226 2 376 (150) 2 427 2 427 (0) (4 227) (4 230) 3

