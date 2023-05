Feintool veräussert Investitionsgütergeschäft

English German

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Feintool verkauft das Investitionsgütergeschäft an die deutsche, familiengeführte Industrieholding CERTINA GROUP und konzentriert sich damit auf das Kerngeschäft mit den drei technologischen Verfahren Feinschneiden, Umformen und Elektroblechstanzen. Die unternehmerische Ausrichtung der CERTINA GROUP schafft optimale Voraussetzungen, damit das Investitionsgütergeschäft ihre führende Stellung weiter ausbauen kann.

Am 11. Mai 2023 hat die CERTINA GROUP mit der Feintool International Holding AG einen Übernahmevertrag für die Feintool Technologie AG und deren Tochtergesellschaften in den USA und China unterzeichnet. Zudem haben sich Feintool und CERTINA auf eine enge technologische Zusammenarbeit insbesondere im Bereich Wasserstofftechnologien geeinigt. Deswegen wird Feintool eine strategische Minderheitsbeteiligung von 15 Prozent an der Feintool Technologie AG behalten.

Das Investitionsgütergeschäft bietet als Komplettanbieter wirtschaftliche Systemlösungen im Bereich Feinschneiden und Formen. Es ist mit eigenem Maschinenbau, Kundendienst und Vertrieb in Lyss (CH), Rapperswil-Jona (CH), Cincinnati (USA) sowie Shanghai (CN) international vertreten und beliefert weltweit Kunden mit Pressen- und Werkzeugsystemen. Das Segment hat im Jahr 2022 rund 3 Prozent zum Konzernumsatz beigetragen, einen Umsatz von CHF 29.3 Mio. und einen negativen EBIT erwirtschaftet.

«Der Verkauf des Investitionsgütergeschäfts ermöglicht uns die Konzentration und Weiterentwicklung unserer Kernkompetenzen auf dem Gebiet der technologischen Verfahren Feinschneiden, Umformen und Elektroblechstanzen. Angefangen von modernsten Werkzeuglösungen über die gesamte Prozesskette bis hin zu innovativen Produktlösungen für Elektromotoren. Für das Investitionsgütergeschäft bieten sich im Umfeld des neuen Eigentümers, insbesondere dank dessen Branchenbeziehungen und -erfahrungen als nachhaltiger Investor, ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten», erklärt Torsten Greiner, CEO der Feintool-Gruppe.

«Die Certina freut sich sehr, die Feintool Technologie AG mit ihren Mitarbeitenden als hoch geschätztes neues Mitglied der Gruppe willkommen zu heissen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion für beide Seiten erfolgversprechende langfristige Zukunftsaussichten eröffnet und Wachstumspotenziale schafft», so Dr. Stefan Brungs, Managing Partner der CERTINA GROUP.

Angepasste Guidance



Aufgrund des Verkaufs des Pressengeschäftes passt Feintool bei den fortgeführten Bereichen die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 an: Der Umsatz beträgt rund CHF 850 Mio. Feintool erwartet eine EBITDA-Marge von rund 10 Prozent, dies entspricht einer EBIT-Marge von rund 3 Prozent für das Gesamtjahr. Wegen der verzögerten Weitergabe höherer Input- und Anlaufkosten für Zukunftstechnologien erwarten wir ein etwas stärkeres zweites Semester 2023.

Über Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus.

Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse der Kunden intelligente Lösungen: leistungsfähige Feinschneidsysteme, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und Industrieanwendungen sowie zu erneuerbaren Energien. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Megatrends zur Gewinnung, Speicherung und Anwendung grüner Energie.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 19 eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 3500 Mitarbeitende und über 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.

Über die CERTINA GROUP

Die CERTINA GROUP mit Sitz in Grünwald, Deutschland, ist eine familiengeführte Industrieholding mit Fokus auf europäische KMUs in Umbruch- und Sondersituationen. CERTINA blickt auf eine 25-jährige Investitionserfahrung mit über 65 erfolgreichen Akquisitionen in unterschiedlichen Branchen zurück.

Die Gruppe umfasst derzeit 20 Unternehmen in fünf Branchen und erwirtschaftet mit über 3600 Mitarbeitenden einen Umsatz von mehr als EUR 850 Mio. Seit der Gründung im Jahr 1992 investiert CERTINA nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, Kontinuität und unternehmerischen Verantwortung.

CERTINA verfolgt einen operativen Investitionsansatz und eröffnet Unternehmen, die sich in einer Umbruchphase befinden, nachhaltige Perspektiven im Interesse aller Beteiligten. Erfahrene Manager- und Expertenteams begleiten regelmässig komplexe Transaktionen und tiefgreifende Unternehmenstransformationen wie z. B. die Umwandlung integrierter Geschäftseinheiten in unabhängige KMUs.

Eine starke und unabhängige Kapitalbasis ermöglicht es CERTINA, Unternehmen individuell und ohne Zeitdruck neu auszurichten und nachhaltig zu entwickeln. Im Rahmen von Transaktionen bietet die Kapital- und Eigentümerstruktur von CERTINA hochflexible und pragmatische Lösungen bei maximaler Transaktionssicherheit für alle beteiligten Parteien.

Seit drei Jahrzehnten vertrauen international renommierte Unternehmen auf CERTINA als verlässlichen Transaktionspartner und «Good Home» für ihre Nicht-Kernaktivitäten.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Mediensprecherin