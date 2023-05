Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics ser potential för sin läkemedelskandidat sevuparin inom behandling av anemi

English Swedish

STOCKHOLM, SVERIGE 12 maj 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics, inom ramarna för ett samarbete med en världsledande forskargrupp, har genererat data som visar att läkemedelskandidaten sevuparin har potential att utvecklas till en behandling av anemi i patienter med vissa kroniska sjukdomar. Resultaten kommer att presenteras vid European Hematology Associations årsmöte den 8–11 juni.



Modus Therapeutics samarbetar sedan länge med professor Maura Poli och hennes forskargrupp vid universitetet i Brescia, Italien. Forskargruppen har nu genererat data som visar att bolagets läkemedelskandidat sevuparin har en förmåga att kraftigt undertrycka hepcidin, detta i doser som inte bedöms riskera att orsaka biverkningar. Höga nivåer av hepcidin anses vara inblandade i uppkomsten och progressionen av den typ av anemi som ofta komplicerar kronisk njursjukdom och kroniska inflammationssjukdomar. Hepcidin tros också spela en roll i utvecklingen av resistens mot nuvarande standardbehandlingar mot anemi. Forskningsresultaten stödjer möjligheten att utveckla sevuparin till en ny behandling av hepcidinrelaterade störningar såsom anemi vid kronisk njursjukdom och andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Sevuparin utvecklas sedan tidigare som en potentiell behandling av sepsis / septisk chock.

”De resultat som har genererats inom ramarna för Modus Therapeutics samarbete med professor Polis världsledande forskargrupp utgör en solid plattform för att utveckla sevuparin som en potentiell behandling av anemi. Denna breddning av användningsområdena för läkemedelskandidaten stärker vårt portföljbolags förutsättningar att generera betydande värden för stora patientgrupper och för sina aktieägare”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Karolinska Developments direkta ägarandel, och indirekta ägarandel via KDev Investments, i Modus Therapeutics uppgår till 38 respektive 17 procent.

Mötesabstraktet, som kommer att presenteras vid European Hematology Associations årsmöte den 8–11 juni i Frankfurt am Main, Tyskland, har titeln "The non-anticoagulant heparinoid compound, sevuparin, strongly reduces hepcidin expression in cells, in mice and in healthy volunteers". Presentationen inkluderar prekliniska, kliniska och mekanistiska data som beskriver potentialen hos sevuparin att hämma hepcidin, som anses vara den viktigaste kontrollfunktionen för tillgången till järn i kroppen. Abstraktet finns tillgängligt via följande länk: https://library.ehaweb.org/eha/2023/eha2023-congress/387983

