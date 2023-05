English Finnish

Vaisala Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

12.5.2023 klo 13.15



Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Voipio, Ville

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Voipio, Ville

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj

LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20230511195118_35

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-11

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900682

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 545 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 545 Keskihinta: 0.00 EUR



Lisätietoja

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

