Nyrstar NV – update met betrekking tot recente procedures

12 mei 2023 om 14.00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) wenst haar aandeelhouders te informeren over bepaalde procedures waarin zij betrokken is.

Bij wijze van herinnering, de Vennootschap ontving op 3 januari 2023 een dagvaarding van bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap (de “Eisers”) tot inleiding van een kortgedingprocedure met betrekking tot voorlopige maatregelen. De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen (de “Voorzitter”) heeft de zaak gehoord op 25 april 2023.

De Voorzitter heeft vandaag een vonnis gewezen in deze kortgedingprocedure.

In dit vonnis nam de Voorzitter akte van de mededeling van de Vennootschap van 14 februari 2023 dat zij dat zij geen stappen zal nemen om een algemene vergadering bijeen te roepen met de ontbinding als agendapunt (of voorbereidende handelingen in die zin te stellen) zolang het Hof van Cassatie geen arrest heeft geveld in de cassatieprocedure tegen het arrest van het hof van beroep Antwerpen van 17 november 2022 met betrekking tot de vordering tot aanstelling van een college van deskundigen, gekend onder de rolnummers 2020/RK/35, 2020/RK/38 en 2022/AR/177.

De Voorzitter heeft de vordering van Eisers teneinde een verbod op te leggen aan de Vennootschap om een algemene vergadering bijeen te roepen om te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap, afgewezen.

Vervolgens heeft de Voorzitter de vordering van Eisers tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of een lasthebber ad hoc afgewezen als niet-ontvankelijk voor een deel van de Eisers, en ongegrond voor de overige Eisers.

Tot slot werd geoordeeld dat iedere partij moet instaan voor haar eigen kosten i.v.m. deze kortgedingprocedure.

De Vennootschap analyseert dit nieuwe vonnis momenteel samen met haar juridische adviseurs.

Een gedetailleerd overzicht van de lopende procedures is beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings

