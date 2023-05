Bigbank AS 2023. aasta aprilli tulemused

English Estonian

2023. aasta aprillis Bigbanki kasvulugu jätkus. Laenudest kasvasid nii ärilaenude, kodulaenude kui ka tarbimislaenude portfellid, suurimat kasvu näitas sealjuures ärilaenude portfell. Laenunõudluse vähenemist on mõneti tunda küll kodulaenude osas, kuid sellele vaatamata kasvas aprilli lõpuks kodulaenude portfell üle 250 miljoni euro taseme.

Laenuportfellide kasvu aitab finantseerida kasvav hoiuseportfell. Hoiustest on kliendid järjest enam eelistamas tähtajalisi hoiuseid. Nii tähtajaliste kui ka säästuhoiuste intressitasemeid on Bigbank järjepidevalt tõstnud ja nende tasemed on kõikidel Bigbanki turgudel turu parimate hulgas. Seega saavad tõusvatest intressimääradest järjest suuremat tulu ka Bigbanki hoiusekliendid.

Bigbanki 2023. aasta aprilli majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 400 miljonit eurot 1,52 miljardi euroni (+36%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 387 miljonit eurot 1,42 miljardi euroni (+37%).

Neto intressitulud olid aprillis 7,5 miljonit eurot; aasta nelja esimese kuuga kokku 30,0 miljonit eurot. Nelja esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 4,2 miljonit eurot (+16%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht on aasta nelja esimese kuuga 6,0 miljonit eurot; võrreldes aasta taguse ajaga on kasv 0,6 miljonit eurot ehk 10%.

Aprilli puhaskasum oli 2,3 miljonit eurot. Nelja esimese kuu kasum kokku moodustas 11,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aastaga 3,8 miljonit eurot ehk 47%.

Omakapitali tootlus on nelja esimese kuu koondvaates 16,6%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes apr 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh. 8 176 33 123 28 125 4 998 +18% Neto intressitulu 7 475 29 994 25 769 4 224 +16% Neto teenustasud 508 2 635 2 386 248 +10% Tegevuskulud kokku, sh. -3 528 -13 712 -13 555 -157 +1% Palgakulud -2 011 -7 664 -7 031 -632 +9% Halduskulud -1 200 -4 723 -5 236 513 -10% Kasum enne allahindluste kulu 4 648 19 411 14 570 4 841 +33% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -2 091 -6 000 -5 447 -552 +10% Tulumaks -286 -1 399 -989 -410 +41% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 2 271 12 013 8 134 3 879 +48% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 50 -71 0 -71 Aruandeperioodi kasum 2 321 11 942 8 134 3 808 +47% Ärimahud, tuhandetes eurodes apr 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 1 516 001 1 516 001 1 116 451 399 549 +36% Nõuded klientidele 1 419 577 1 419 577 1 032 534 387 043 +37% Võtmenäitajad apr 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY ROE 12,5% 16,6% 13,2% +3,5pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 43,2% 41,4% 48,2% -6,8pp Soovitusindeks (NPS) 56 57 49 +8





Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee