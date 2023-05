English Finnish

12.05.2023 klo 18.00



Tulosvaroitus, sisäpiiritieto: Aspo alentaa vuoden 2023 ohjeistustaan



Aspo Oyj on viimeisimmän tulosennusteensa perusteella päättänyt alentaa koko vuodelle 2023 annettua ohjeistustaan.



Ohjeistuksen alentamiseen ovat pääasiallisesti syynä Aspon toisen vuosineljänneksen heikentynyt kehitys ja erityisesti varustamoliiketoiminnan ennakoitua heikommat koko vuotta koskevat näkymät Supramax-luokassa sekä Coaster-alusten kasvaneet vuokrauskustannukset ja laskenut kapasiteetti vuokralaivojen lukumäärän vähennyttyä.



Uusi ohjeistus

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 25–35 miljoonaa euroa vuonna 2023 (2022: 55,3 Me).

Vanha ohjeistus

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on yli 35 miljoonaa euroa vuonna 2023 (2022: 55,3 Me).