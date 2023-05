Banimmo kondigt de verlenging van het vruchtgebruik door de Europese Commissie op het gebouw Da Vinci H3 te Evere aan, alsook de uitrusting van het gebouw met fotovoltaïsche panelen

Dutch French

Op 11 mei werd de verlenging getekend van het vruchtgebruik door de Europese Commissie op het gebouw Da Vinci H3, gelegen Bourgetlaan 1 te Evere, ingaande op 25 september 2023, en dit tot en met 31 mei 2032.

Banimmo is erfpachthouder van dit gebouw tot 2088. De grond is eigendom van CityDev.

Het gebouw Da Vinci H3 heeft een gemengde bestemming en bestaat uit 2.117 m2 kantoren en 10.332 m2 ateliers en opslagruimte. In het gebouw zijn de mailroom, visual design & print, en materiaalopslag van de Europese Commissie ondergebracht. De eigenlijke gebruiker is het OIB, “Office for Infrastructure and Logistics in Brussels”.

Banimmo zal het gebouw uitrusten met fotovoltaïsche panelen met een piekvermogen van 830 kWp, wat zal bijdragen tot een verduurzaming van de portefeuille van de Europese Commissie en in lijn ligt met het doorgedreven ESG-beleid van Banimmo.





LAURENT CALONNE, CEO: “Deze contractvernieuwing is voor Banimmo een bevestiging van haar proactief beleid gedreven door een sterke focus op het creëren van duurzame gebouwen die volledig beantwoorden aan de behoeften

van de gebruikers.”

