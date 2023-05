VGP NV: Algemene Vergaderingen van 12 mei 2023

English Dutch

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 12 mei 2023, 18:00 CET

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), heeft vandaag haar Gewone Algemene Vergadering en haar Bijzondere Algemene Vergadering (de ‘Algemene Vergaderingen’) gehouden volgens de organisatie modaliteiten die in haar persbericht van 12 april 2023 worden beschreven.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering en meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend en de herbenoeming van de bestuurders.

Dividend

De Gewone Algemene Vergadering keurde de uitkering van een bruto dividend goed voor een totaal bedrag van 75.051.108,00 EUR wat neerkomt op een bruto dividend van 2,75 EUR per aandeel

(1,925 EUR netto per aandeel) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. De Gewone Algemene Vergadering keurde eveneens de delegatie van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend aan de Raad van Bestuur goed.

Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur die vandaag werd gehouden, na de afsluiting van de Algemene Vergaderingen, heeft de Raad van Bestuur de betalingsmodaliteiten als volgt goedgekeurd:

Ex-dividend datum: 24 mei 2023

Registratiedatum: 25 mei 2023

Betalingsdatum: 26 mei 2023

Herbenoeming bestuurders

De Gewone Algemene Vergadering keurde de herbenoemingen goed van GAEVAN BV met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Gaeremynck, mevrouw Katherina Reiche en mevrouw Vera Gäde-Butzlaff als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2027 zal worden gehouden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De Bijzondere Algemene Vergadering heeft eveneens alle agendapunten goedgekeurd.

Wij verwijzen naar de agenda zoals opgenomen in de oproeping tot de Bijzondere Algemene Vergadering en meer bepaald naar de goedkeuring van de controlewijzigingsclausules.

De Bijzondere Algemene Vergadering verleende o.a. formeel haar goedkeuring aan: (a) de controlewijzigingsclausule opgenomen in de BNP Paribas Fortis leningsovereenkomst afgesloten op 28 december 2022 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (als “Bank”), en (b) de controlewijzigingsclausule opgenomen in de J.P. Morgan leningsovereenkomst afgesloten op 13 december 2022 tussen de Vennootschap en J.P. Morgan SE (als “Arranger”).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Piet Van Geet Martijn Vlutters Chief Financial Officer VP – Business Development & Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 14 37 Tel: +32 (0)3 289 14 33 E-mail: piet.van.geet@vgpparks.eu E-mail: martijn.vlutters@vgpparks.eu





OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP hanteert een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met capaciteiten en jarenlange expertise in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische familiale vastgoedontwikkelaar in Tsjechië, is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 383 VTE's vandaag actief in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2022 bedroeg de bruto vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 6,44 miljard en had het bedrijf een netto vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,30 miljard. VGP is genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/





Bijlage