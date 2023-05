Yovivo.com Lanceert AI Travel Bot Waardoor Yovivo Uw Reisagent, Belastingadviseur En Persoonlijke Assistent In Eén Wordt

English Dutch

ROTTERDAM, Nederland, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yovivo.com, het boekingsplatform voor langere verblijven, gericht op digitale nomaden, externe werknemers en vakantiegangers die langer blijven, heeft de Yovivo Artificiële Intelligence Bot gelanceerd. Het platform maakt gebruik van de immens populaire Artificiële Intelligence-technologie ChatGPT 4 API om gebruikers te helpen de beste locatie voor hun verblijf te vinden, op basis van hun zeer gerichte behoeften.



“Travel AI mag niet beperkt blijven tot chatbots en reisplanning. We maken gebruik van deze technologie om geschikte reislocaties voor te stellen op basis van complexe vereisten, wat normaal vele mensenuren onderzoek zou vergen, kan door een AI in slechts enkele seconden gedaan worden. Wie weet kom je zelfs ergens totaal onverwacht terecht, omdat de AI toegang heeft tot informatie die je anders niet zou kunnen vinden. Dit kan voor sommige mensen een hele nieuwe wereld openen!” zegt Yovivo-CEO Sarah Miller-Benichou.

Het Yovivo-platform biedt nu al AI-gegenereerde bestemmingsinformatie aan gebruikers, zoals het weer dat ze kunnen verwachten en wat ze moeten inpakken. Eenmaal volledig ontwikkeld, zal het in staat zijn om meer dynamische vragen te beantwoorden, zoals: "Wat zijn de visum- en belastingvereisten voor een digitale nomade in Portugal?" en adviseert gebruikers dienovereenkomstig over geschikte reislocaties.

"Het AI-systeem zal geschiktheid kunnen berekenen op basis van bijna onbeperkte criteria; kwaliteit van wegennetwerk, beschikbaarheid van openbare gezondheids- of schoolplaatsen, visumvereisten en vrijetijdsmogelijkheden, om er maar een paar te noemen. Gebruikers kunnen een lijst met gestelde eisen invoeren van bijna alles, bijvoorbeeld: veganistische restauranten, Franstalige middelbare school, skatepark, warm weer, lage criminaliteit, wandelpaden, EU-werkvisum, live jazz, hondenstrand, gratis ziektekostendekking, gezin van 3 met tiener, etc. en de AI zal conforme locaties opleveren, naast geschikte accommodatie-opties. zegt hoofdontwikkelaar Derek Robins

"Wij geloven dat AI en reizen geweldige partners zijn, en de Yovivo AI kan onze gebruikers veel tijd en moeizaam onderzoek besparen", vervolgt CEO Sarah.

Bovendien worden de vragen en antwoorden opgeslagen in een kennisbank waar gebruikers gemakkelijk kunnen zoeken in eerdere zoekopdrachten en trending topics.

Over Yovivo

Yovivo is opgericht door gepassioneerde expats die de afgelopen 15 jaar in meer dan 15 landen hebben gewoond. Nu gevestigd op Mallorca, een internationale bekende vakantiebestemming, werd het hen duidelijk dat hotels hun producten aanpasten met boekingen voor langere verblijven om economisch duurzamer te worden, niet alleen voor de groei van hun bedrijf, maar ook als reactie op de groeiende trend van externe werknemers en digitale nomaden.

Historisch gezien maakten deze nomaden voornamelijk gebruik van particuliere huurwoningen via bijvoorbeeld AirBnB, maar recente trends zijn verschoven en hun voorkeur gaat nu uit naar hotelaccommodaties. Het idee was om een platform te creëren voor wereldwijde hotelboekingen om tegemoet te komen aan de vraag naar dit soort accommodatie voor langere verblijven tegen redelijke tarieven.

