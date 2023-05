English French

Un partenariat pluriannuel qui utilise l’influence du sport pour aider les jeunes

MONTRÉAL, 12 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CF Montréal est heureux d’annoncer que TELUS fait maintenant partie des partenaires majeurs du Club. Ce partenariat entre en vigueur immédiatement et se poursuivra jusqu’en 2027. Coïncidant également avec le 30e anniversaire du Club, qui sera célébré tout au long de la saison 2023, ce nouveau partenariat pluriannuel réunit deux organisations qui ont prouvé leur engagement commun à susciter des changements significatifs dans leurs collectivités locales. TELUS et le CF Montréal pourront venir en aide à des milliers de jeunes en leur donnant accès gratuitement à des camps de soccer et en encourageant le développement d’athlètes grâce à des bourses sportives.

TELUS devient partenaire majeur officiel du CF Montréal

En guise de lancement de ce nouveau partenariat, le CF Montréal arborera la marque emblématique TELUS sur la manche de son maillot de match, à compter de ce samedi, date à laquelle il affrontera le Toronto FC, son rival d’association, au Stade Saputo à 19 h 30. Ce match survient 30 ans après le tout premier match de l’histoire du Club, disputé à Los Angeles le 14 mai 1993.

« Alors que nous célébrons le 30e anniversaire du CF Montréal et envisageons l’avenir avec optimisme, nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec TELUS, un chef de fil mondial spécialisé en technologie et une entreprise canadienne de télécommunications qui possède de fortes valeurs fondamentales, a déclaré Gabriel Gervais, président et chef de la direction du CF Montréal. Dès les premiers échanges avec TELUS, nous avons senti une association naturelle. Ensemble, nous voulons contribuer au développement du soccer d'ici, de la base jusqu’au niveau professionnel. »

« TELUS est fière de soutenir le soccer partout au Canada en s’associant au CF Montréal, un pilier du paysage sportif montréalais depuis 1993, a déclaré Nazim Benhadid, premier vice-président, TELUS. Ce partenariat avec le CF Montréal nous permettra de consolider notre engagement profond dans le milieu sportif local. C’est l’occasion pour nous d’avoir une influence positive sur le soccer, tant au niveau professionnel qu’au niveau amateur, et de donner aux jeunes les moyens de développer tout leur potentiel en améliorant leur estime de soi, leur motivation et leur santé mentale grâce au soccer. »

En plus de faire sentir sa présence dans le stade, TELUS aura également une activation photo installée à l’intérieur de celui-ci. À chaque match à domicile du CF Montréal, les partisans pourront se prendre en photo dans une réplique du vestiaire du Club. Cette structure portative donnera aux partisans l’occasion de célébrer le 30e anniversaire du CF Montréal et de découvrir le vestiaire de leur équipe préférée.

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS à redonner, visitez telus.com/impactsocial .

Pour en savoir plus sur le CF Montréal, visitez cfmontreal.com .

