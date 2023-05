English Finnish

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 12.5.2023

Liputusilmoitus: Aliaxis Holdings SA:n osakeomistus Uponorista on noussut yli 20 prosentin rajan

Tämä on arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus. Uponor Oyj on 12.5.2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

Ilmoituksen mukaan Aliaxis Holdings SA:n omistus on 12.5.2023 noussut yli 20 prosentin rajan Uponor Oyj:n osakepääomasta ja on 14 677 424 osaketta, mikä vastaa 20,05 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Uponorin osakepääoma koostuu yhteensä 73 206 944 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan: % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 20,05 % 0 20,05 % 73 206 944 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 10,56 % 0 10,56 %





Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: Osakkeet ja äänet Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi



Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009002158 14 677 424 (Aliaxis

Holdings SA) 14 677 424 (Aliaxis SA) 20,05 % (Aliaxis Holdings SA)

20,05 % (Aliaxis SA)

A YHTEENSÄ 14 677 424 20,05 %

Lisätietoja:

Franciska Janzon

Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2821

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponorgroup.com

