Euro Manganese legt Geschäftsergebnisse für zweites Quartal 2023 und Bericht zu Projektentwicklungen vor

VANCOUVER, British Columbia, May 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, wichtige Entwicklungen im zweiten Geschäftsquartal und bis heute bekanntzugeben. Das Unternehmen hat nun seinen Abschluss für das zweite Quartal des Geschäftsjahres zum 31. März 2023 sowie den Lagebericht und die Analyse der Geschäftsführung vorgelegt. Das Geschäftsjahr von Euro Manganese endet am 30. September.



Wichtige Entwicklungen während des Quartals und danach

Produktion von 99,9 % reinem HPEMM in der Chvaletice-Demonstrationsanlage führt zu einer erheblichen Risikominderung im Prozessablauf. Externe Labortests haben bestätigt, dass die erste Probe des hochreinen elektrolytischen Manganmetalls („HPEMM“) die Zielspezifikationen der Demonstrationsanlage erfüllt. Hochreines Mangansulfat-Monohydrat („HPMSM“) wird derzeit im letzten Kristallisationsmodul hergestellt, und in den kommenden Wochen werden Proben für Tests verschickt. Nach der Bestätigung externer Labors, dass das Produkt den Spezifikationen entspricht, was voraussichtlich Ende Juni der Fall sein wird, soll mit der Auslieferung der HPEMM- und HPMSM-Proben begonnen werden. Es wird jedoch nicht erwartet, dass Kundenlieferungen der Produkte der Demonstrationsanlage des Unternehmens für den Abschluss von Abnahmeverträgen erforderlich sind.

Externe Labortests haben bestätigt, dass die erste Probe des hochreinen elektrolytischen Manganmetalls („HPEMM") die Zielspezifikationen der Demonstrationsanlage erfüllt. Hochreines Mangansulfat-Monohydrat („HPMSM") wird derzeit im letzten Kristallisationsmodul hergestellt, und in den kommenden Wochen werden Proben für Tests verschickt. Nach der Bestätigung externer Labors, dass das Produkt den Spezifikationen entspricht, was voraussichtlich Ende Juni der Fall sein wird, soll mit der Auslieferung der HPEMM- und HPMSM-Proben begonnen werden. Es wird jedoch nicht erwartet, dass Kundenlieferungen der Produkte der Demonstrationsanlage des Unternehmens für den Abschluss von Abnahmeverträgen erforderlich sind. Die Prüfung der Demonstrationsanlage in Bezug auf Vertragsgarantien ist im Gange. Die Prüfung auf Vertragsgarantie wird voraussichtlich bis Ende Mai 2023 abgeschlossen sein. Danach wird die Auswertung der Ergebnisse von externen Labors die Leistungsparameter der Anlage bestätigen.

Abnahmeabsichtserklärung mit Verkor angekündigt Die Absichtserklärung legt Mindestmengen und einen Preismechanismus fest, der auf einem indexbereinigten westlichen Benchmark-Preis für HPMSM basiert, der auch mit dem Kohlenstoff-Fußabdruck des HPMSM aus Chvaletice korreliert. Die Abnahmetonnagen entsprechen einem Prozentsatz der jährlichen HPMSM-Produktion in Chvaletice auf einer Take-or-Pay-Basis für eine anfängliche Laufzeit von acht Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung.

Mehr als 150.000 Tonnen HPMSM aus Chvaletice (100 % der jährlichen Produktionskapazität) sind im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens für die Abnahme im Gespräch. Die Gespräche mit potenziellen Kunden in der gesamten Batterielieferkette, einschließlich Produzenten von aktivem Kathodenmaterial („CAM") und Vorläuferprodukten („pCAM"), Batterieherstellern und Automobilherstellern, kommen gut voran. Mehrere Parteien befinden sich in verschiedenen Stadien des Abnahmeprozesses. Etwa 75 % der Abnahmekapazität (mehr als 115.000 tpa) befinden sich im Abnahmeprozess (Verhandlungen über Absichtserklärungen, eine Absichtserklärung wurde unterzeichnet), etwa 30.000 tpa befinden sich in der Mitte des Prozesses (Absichtserklärungen oder Gespräche sind weit fortgeschritten) und etwa 20.000 tpa in einem früheren Stadium der Diskussion. Mehrere größere potenzielle Kunden haben dem Unternehmen noch keine Tonnage zugewiesen; sie haben jedoch die Erwartung geäußert, dies in naher Zukunft zu tun. Das Unternehmen strebt an, 80 % der Produktionskapazität im Rahmen von Abnahmeverträgen zu liefern, um die Projektfinanzierung zu unterstützen.

Gespräche über strategische Partnerschaften wurden eingeleitet. Im Rahmen der Strategie des Unternehmens zur Beschaffung von Finanzmitteln für das Chvaletice-Projekt wurde BMO Capital Markets („BMO") beauftragt, das Unternehmen bei der Suche nach einem strategischen Partner zu unterstützen, der auf Projektebene in Kombination mit einem Abnahmevertrag investieren soll. BMO nimmt derzeit Gespräche mit wichtigen Herstellern im Automobilbereich auf.

Auswahl eines EPCM-Auftragnehmers für die Erschließung der Aufbereitungsanlage in Chvaletice ist im Gange. Das Unternehmen bewertete fünf Angebote von Tier-1-Firmen für Entwicklung, Beschaffung und Baumanagement („EPCM") und ist nun dabei, die Auswahl des bevorzugten EPCM-Unternehmens abzuschließen. Nach seiner Ernennung wird sich der EPCM-Auftragnehmer darauf konzentrieren, die grundlegende technische Planung, die Beschaffung von Prozessausrüstung mit langer Vorlaufzeit und die Baugenehmigung voranzutreiben.

Mangan in Batteriequalität wird im Rahmen des vorgeschlagenen europäischen Gesetzes über kritische Rohstoffe („CRMA") als strategischer Rohstoff eingestuft. Es besteht die Möglichkeit, dass das Chvaletice-Projekt als strategisches Projekt anerkannt wird, was es für eine vorrangige Genehmigung und Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln und der Erleichterung von Abnahmeverträgen qualifizieren würde. Um die Abhängigkeit der Europäischen Union von einem einzigen Lieferland für bestimmte Rohstoffe zu verringern, würde das CRMA außerdem vorschreiben, dass bis 2030 nicht mehr als 65 % aller strategischen Rohstoffe aus einem einzigen Drittland stammen dürfen. Europa ist derzeit auf die Einfuhr von hochreinem Mangan angewiesen, um 90 % seines Bedarfs zu decken. Das Chvaletice-Projekt des Unternehmens wird bei voller Produktion voraussichtlich fast 50.000 Tonnen hochreines Manganmetall pro Jahr liefern und damit etwa 25 % des europäischen Bedarfs decken und der EU helfen, ihre Abhängigkeit vom Handel mit diesem strategischen Rohstoff zu verringern.

Klärung des US-Finanzministeriums über die Förderfähigkeit von EV-Steuersubventionen im Rahmen des Inflationary Reduction Act („IRA") positiv für Euro Manganese. Die hochreinen Manganprodukte des Unternehmens sind gut positioniert, um von der im März 2023 erfolgten Klarstellung zu profitieren, dass Elektroautobatterien, die kritische Rohstoffe enthalten, die in einer ausländischen Konzerngesellschaft gewonnen, verarbeitet oder recycelt werden, nicht mehr für IRA-Steuersubventionen in Frage kommen.

Kanadische Botschafterin in der Tschechischen Republik und verschiedene Kommunalbeamte nehmen an geführter Besichtigung des Standorts teil. Die kanadische Botschafterin in der Tschechischen Republik, Ayesha Rekhi, besuchte den Chvaletice-Projektstandort im März zusammen mit anderen Botschaftsvertretern, den Bürgermeistern der beiden Dörfer Chvaletice und Trnavka sowie Vertretern des Bezirks Pardubice und von CzechInvest. Die Gruppe besichtigte das örtliche Projektbüro, die Demonstrationsanlage und das historische Abraumgebiet. Die tschechische und die kanadische Regierung unterstützen das Chvaletice-Projekt weiterhin.

Scoping-Studie für die Auflösungsanlage Bécancour abgeschlossen. In der Scoping-Studie wurde die Entwicklung einer HPEMM-Auflösungsanlage zur Herstellung eines HPMSM-Pulvers und/oder einer hochreinen Mangansulfatlösung bewertet. Aufgrund des positiven Ergebnisses der Scoping-Studie bereitet das Unternehmen eine Ausschreibung für eine Machbarkeitsstudie für die Auflösungsanlage Bécancour vor.

Finanzielle Lage

Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von ca. 13,8 Mio. CAD zum Ende des 2. Quartals (31. März 2023); verglichen mit 18,3 Mio. CAD zum Ende des 1. Quartals (31. Dezember 2022). Die Verringerung der Liquidität ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen: Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projektfortschritt, einschließlich der Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage, bestimmte Meilensteinzahlungen für Grundstücke im Abraumgebiet, die Vorlage der endgültigen Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung sowie Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung und dem Firmenbüro. Zusätzliche Ausgaben fielen auch für die Bewertung einer potenziellen Auflösungsanlage im Hafen von Bécancour in Québec, Kanada, an.

Ausreichende Finanzierung für die Erreichung der kurzfristigen Projektmeilensteine, einschließlich des Abschlusses der Genehmigungen für den Bau des Chvaletice-Projekts, der Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage und ihres Betriebs auf Chargenbasis. Zusätzliche Mittel werden für die Durchführung der EPCM-Dienstleistungen für das Projekt, zukünftige Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken sowie für den zukünftigen Bau von Infrastruktur und Einrichtungen für das Projekt und für die Weiterentwicklung der nordamerikanischen Strategie des Unternehmens erforderlich sein.

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

„Wir haben im zweiten Quartal und im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres an mehreren Fronten Erfolge erzielt. Die Produktion von hochreinem Manganmetall in der Chvaletice-Demonstrationsanlage war ein bedeutender Meilenstein und sorgt für eine Risikominderung im Prozessablauf. Auch die Abnahmeabsichtserklärung mit Verkor ist ein hervorragender Präzedenzfall für unsere Gespräche mit potenziellen Kunden über die Abnahme.

Die jüngsten EU- und US-Regelungen im Zusammenhang mit Onshoring-Lieferketten haben eine positive Reaktion auf die Dynamik bei den Abnehmern ausgelöst. Potenzielle Kunden wenden sich proaktiv an uns und sind motiviert, den Abnahmeprozess weiter voranzutreiben. Außerdem werden Preisaufschläge für im Westen gewonnene und verarbeitete Produkte, einschließlich unseres hochreinen Mangans, zunehmend anerkannt. Dies hat dazu geführt, dass mehr als 100 % unserer Jahresproduktion von Chvaletice im Rahmen unseres Ausschreibungsverfahrens für die Abnahme zur Diskussion stehen. Das ist wichtig, da wir 80 % der Produktionskapazität unter Vertrag haben wollen, um die Projektfinanzierung zu unterstützen. Euro Manganese ist sehr gut positioniert, um eine lokale, sichere Bezugsquelle für den EV-Markt zu bieten.“

Details zur Telefonkonferenz für das zweite Quartal

Euro Manganese wird zwei separate Telefonkonferenzen veranstalten, um die interessierten Parteien in ihren jeweiligen Zeitzonen zu bedienen. Der Inhalt der beiden Konferenzen ist derselbe. Wiederholungen und Abschriften beider Gespräche werden auf der Webseite von Euro Manganese verfügbar sein: www.mn25.ca

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec (Kanada), herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

Erklärung der qualifizierten Person(en)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Aufsicht von Frau Andrea Zaradic, P. Eng., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), erstellt. Frau Zaradic hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, für die sie verantwortlich ist, überprüft und erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung auf der Grundlage der Informationen gemachten Aussagen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, enthalten sind.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anfragen

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, seines Chvaletice-Projekts, seiner Wachstumsstrategie für Nordamerika oder der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „prognostiziert“, „vorhersagt“ und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.

Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung des Chvaletice-Projekts in der Tschechischen Republik, die voraussichtlichen Zeitpläne für die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage und die nachhaltige spezifikationsgerechte Produktion von HPEMM und HPMSM sowie die Verfügbarkeit von Proben, die erwartete Nachfrage nach Proben aus der Demonstrationsanlage, die Fähigkeit des Unternehmens, einen langfristigen Abnahmevertrag mit Verkor abzuschließen, die Fähigkeit des Unternehmens, Absichtserklärungen und langfristige Abnahmeverträge mit anderen Kunden abzuschließen, die erwartete Produktmenge, die das Unternehmen verkaufen kann, die Fähigkeit des Unternehmens, einen strategischen Partner für Investitionen auf Projektebene in Kombination mit einem Abnahmevertrag zu gewinnen, Aussagen bezüglich der potenziellen Anerkennung des Chvaletice-Projekts als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA und aller damit verbundenen Vorteile und Förderungen, die sich daraus ergeben, Aussagen bezüglich potenzieller Vorteile aus der Klarstellung der IRA, dass EV-Batterierohstoffe, die von ausländischen Unternehmen stammen, dazu führen, dass EVs nicht mehr für IRA-Steuersubventionen in Frage kommen, Aussagen über die nordamerikanische Wachstumsstrategie des Unternehmens, Aussagen über die Angemessenheit der derzeitigen Barmittel des Unternehmens, um die kurzfristigen Projektmeilensteine zu erreichen, und über die Verfügbarkeit zusätzlicher Mittel, um die längerfristigen Projektmeilensteine des Unternehmens zu erreichen.

Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, und selbst wenn solche Ergebnisse tatsächlich oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: die Fähigkeit, angemessene Verarbeitungskapazitäten zu entwickeln; die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Ausrüstungen, Anlagen und Lieferanten, die für den Abschluss der Erschließung erforderlich sind; die Kosten für Verbrauchsmaterialien und Förder- und Verarbeitungsanlagen; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen zu erhalten, zu ändern oder aufrechtzuerhalten; Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Oberflächenrechten; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den erwarteten Produktionsraten; Zeitplan und Umfang der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Genauigkeit von Mineralressourcen- und Reservenschätzungen, dem Preis von HPEMM und HPMSM, Stromversorgungsquellen und -preisen, Reagenzienversorgungsressourcen und -preisen, zukünftigem Cashflow, Gesamtproduktionskosten und abnehmenden Mengen oder Gehalten von Mineralressourcen und Reserven; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Risiken im Zusammenhang mit weltweiten Epidemien oder Pandemien und anderen Gesundheitskrisen; Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; unvorhergesehene technologische und technische Probleme; die Angemessenheit der Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen im Projekt, Unfällen oder Arbeitskämpfen; Risiken im Zusammenhang mit Unterbrechungen der Produktion, unvorhergesehenen technologischen und technischen Problemen, der Angemessenheit der Infrastruktur, Risiken im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen der Projekte, Unfällen oder Arbeitskämpfen, sozialen Unruhen oder Kriegen, der Möglichkeit, dass zukünftige Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen, Risiken im Zusammenhang mit Abweichungen des Mineralgehalts und des Gehalts der Ressourcen von den Vorhersagen, Abweichungen bei den Gewinnungs- und Abbaugeschwindigkeiten, Entwicklungen auf den Märkten für Elektroautobatterien und in der chemischen Industrie sowie Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen, Änderungen von Gesetzen oder Bestimmungen und der Regulierung durch verschiedene Regierungsbehörden. Eine weitere Erörterung der für das Unternehmen relevanten Risiken sind unter „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr zu finden, verfügbar auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf verschiedenen Annahmen, die das Unternehmen getroffen hat, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen beinhalten diese Annahmen unter anderem: das Vorhandensein und die Kontinuität von Mangan im Chvaletice-Projekt mit geschätzten Gehalten; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Landzugangsrechte zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Umwelt- und anderen Genehmigungen zu erhalten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen, in gutem Zustand und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; Wechselkurse; angenommene Manganverkaufspreise und Wechselkurse; Wachstum des Manganmarktes; angemessene Abzinsungssätze, die auf die Cashflows in den Wirtschaftsanalysen angewendet werden; Steuersätze und Lizenzgebühren, die für die vorgeschlagenen Betriebe gelten; die Verfügbarkeit akzeptabler Finanzierungen für das Chvaletice-Projekt und für den weiteren Betrieb; erwartete Abbauverluste und Verwässerung; Erfolg bei der Realisierung der vorgeschlagenen Betriebe in der Tschechischen Republik und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens für Nordamerika; und die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.