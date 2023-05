Yovivo.com lance un robot de voyage IA qui fait de Yovivo votre agent de voyage, votre conseiller fiscal et votre assistant personnel, tout à la fois

French German

ROTTERDAM, Pays-Bas, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yovivo.com, le moteur de réservation de séjours prolongés qui s'adresse aux nomades numériques, aux travailleurs à distance et aux vacanciers en séjour prolongé, a lancé le robot d'intelligence artificielle Yovivo. La plateforme utilise une API s'appuyant sur la très populaire technologie d'intelligence artificielle ChatGPT 4 pour permettre aux utilisateurs de trouver le meilleur endroit pour leur séjour, et ce, en fonction de leurs besoins très ciblés.



« L'IA de voyage ne devrait pas se limiter aux chatbots et à la planification d'itinéraires. Nous tirons parti de cette technologie pour suggérer des lieux de voyage appropriés sur la base d'exigences complexes, un processus qui prendrait des heures de recherche à un être humain, mais qui ne prend que quelques secondes à une intelligence artificielle. Vous pourriez même vous retrouver dans un endroit totalement inattendu, grâce à l'IA qui a accès à des informations que vous n'auriez pas pu trouver autrement. Un tout nouveau monde pourrait ainsi s'ouvrir à certaines personnes », déclare Sarah Miller-Benichou, PDG de Yovivo.

La plateforme Yovivo propose déjà aux utilisateurs des informations sur leur destination générées par l'IA, telles que les conditions météorologiques auxquelles ils peuvent s'attendre et ce qu'ils doivent emporter. Une fois qu'il sera entièrement développé, il pourra répondre à des questions plus dynamiques telles que : « Quelles sont les exigences en matière de visa et de fiscalité pour un nomade numérique au Portugal ? » et recommander des lieux de voyage appropriés aux utilisateurs en conséquence.

« Le système d'IA sera en mesure de calculer l'adéquation sur la base de critères presque illimités : qualité des routes, disponibilité des services de santé publique ou des établissements scolaires, exigences en matière de visa et possibilités de loisirs, pour n'en citer que quelques-uns. Les utilisateurs auront la possibilité d'introduire une liste d'exigences composées de presque n'importe quel critère. Par exemple, un restaurant végétalien, un lycée francophone, un skate park, un climat chaud, une faible criminalité, des sentiers de randonnée, un visa de travail européen, du jazz en live, une plage pour chiens, des services de santé publique gratuits, une famille de trois personnes avec un adolescent, et l'IA vous proposera des lieux correspondant à ces conditions, ainsi que des options de logement appropriées », explique Derek Robins, développeur principal.

« Pour nous, l'IA et le voyage se complètent parfaitement, et l'IA de Yovivo est capable d'épargner à nos utilisateurs beaucoup de temps et de recherches laborieuses », poursuit Sarah, PDG de Yovivo.

Par ailleurs, les questions et les réponses seront stockées dans une banque de connaissances qui permettra aux utilisateurs d'effectuer des recherches sur des questions antérieures et des sujets d'actualité.

À propos de Yovivo

Yovivo a été fondé par des expatriés passionnés qui ont vécu dans plus de 15 pays lors des 15 dernières années. Actuellement basés à Majorque, centre international de l'hôtellerie, il est devenu évident pour eux que les hôtels adaptaient leurs produits avec des réservations de séjours prolongés pour devenir plus durables économiquement, non seulement pour la croissance de leur activité, mais aussi pour répondre à la tendance croissante des travailleurs à distance et des nomades numériques.

Ces nomades ont toujours eu recours à la location de propriétés privées, mais récemment, leur préférence s'est portée sur l'hébergement à l'hôtel. L'idée était de créer une plateforme consacrée aux réservations hôtelières internationales pour répondre à la demande de ce type d'hébergement de longue durée à des prix raisonnables.

Contact presse

Sarah Miller-Benichou, PDG

Sarah@yovivo.com