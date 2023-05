TELUS Santé lance Santé Mentale Globale et donne un accès illimité à des services de counseling aux organisations de l’ensemble du Canada

English French

TORONTO, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé a annoncé le lancement de Santé Mentale Globale – une solution novatrice qui permet aux employés de communiquer avec une équipe de professionnels de la santé et du bien-être. Les démarches de soins personnalisés offertes comprennent un nombre illimité de séances de counseling en santé mentale, des programmes de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (iCBT) dirigés par des thérapeutes, des outils numériques, des évaluations, ainsi qu’un service régulier de suivi et de rétroaction. Accessible aux employés par le biais du régime d’avantages sociaux de l’entreprise, Santé Mentale Globale tire profit de la technologie de pointe de TELUS Santé et du réseau de conseillers le plus vaste et le plus diversifié au Canada pour offrir une application unique de soutien en santé mentale.



« Les défis liés à la santé mentale en milieu de travail, auxquels font face des entreprises d’un bout à l’autre du pays, ont atteint un niveau critique. Selon une récente recherche, quatre gestionnaires sur cinq au Canada soutiennent au moins un employé vivant avec un problème de santé mentale, explique Neil King, directeur général en chef, Solutions pour les employeurs, TELUS Santé. Santé Mentale Globale a été conçue pour lutter contre la crise actuelle et minimiser les obstacles afin que les employés puissent accéder plus facilement à des soins en santé mentale personnalisés de qualité, à l’endroit et au moment où ils en ont besoin, tout en étant accompagnés à chaque étape du processus. »

Santé Mentale Globale offre les services suivants :

Soutien immédiat – Les employés peuvent communiquer avec des professionnels en santé mentale de TELUS Santé à n’importe quelle heure, n’importe quel jour de l’année, s’ils éprouvent un problème de santé mentale.

Les employés peuvent communiquer avec des professionnels en santé mentale de TELUS Santé à n’importe quelle heure, n’importe quel jour de l’année, s’ils éprouvent un problème de santé mentale. Counseling illimité – Offert aussi régulièrement que souhaité et de la façon souhaitée, que ce soit en personne, par téléphone/audio ou par vidéo ou clavardage en ligne.

Offert aussi régulièrement que souhaité et de la façon souhaitée, que ce soit en personne, par téléphone/audio ou par vidéo ou clavardage en ligne. Des parcours de soins personnalisés – Élaborés en partenariat avec des ambassadeurs de soins qui connaissent l’ensemble des avantages sociaux offerts pour s’assurer que chaque employé dispose d’un plan de soins personnalisé pouvant facilement être adapté aux besoins changeants.

– Élaborés en partenariat avec des ambassadeurs de soins qui connaissent l’ensemble des avantages sociaux offerts pour s’assurer que chaque employé dispose d’un plan de soins personnalisé pouvant facilement être adapté aux besoins changeants. Outils numériques faciles à utiliser – Ces outils permettent aux employés de s’exercer et d’apprendre, que ce soit par eux-mêmes ou entre deux séances, de suivre l’évolution de leur santé mentale et de recevoir de la rétroaction régulière de leur équipe de soins.

Ces outils permettent aux employés de s’exercer et d’apprendre, que ce soit par eux-mêmes ou entre deux séances, de suivre l’évolution de leur santé mentale et de recevoir de la rétroaction régulière de leur équipe de soins. Souplesse en matière de paiement – Les frais d’utilisation de Santé Mentale Globale peuvent être entièrement couverts par un employeur. La couverture du PAE d’une organisation peut aussi être élargie afin qu’un employé puisse poursuivre ses séances de counseling avec le même conseiller et facturer le tout à un régime d’avantages sociaux admissible.



« En tant que clinicien ayant servi pendant plusieurs années des personnes atteintes de problèmes de santé mentale, je suis convaincu que notre milieu de travail bénéficie grandement de tels services, affirme le Dr Matthew Chow, directeur médical en santé mentale, TELUS Santé. L’accès illimité à un soutien personnalisé en tout temps et de diverses façons est l’approche novatrice dont nous avons besoin pour aider les employés qui sentent que leur santé mentale est fragile. »

Ce lancement s’inscrit pleinement dans la mission de TELUS Santé, qui veut être l’entreprise de bien-être la plus fiable au monde. Sa stratégie de solutions novatrices, qui répondent aux besoins des entreprises et des individus en mode virtuel ou présentiel, préconise une approche holistique des aspects physique, mental et financier du bien-être.

Selon le plus récent indice de santé mentale de TELUS Santé , de nombreux employés n’obtiennent pas encore le soutien dont ils ont besoin. Trente-trois pour cent des travailleurs ont déclaré présenter un risque élevé d’éprouver un problème de santé mentale et quarante-quatre pour cent, un risque modéré. L’indice a aussi révélé que huit pour cent des travailleurs canadiens, interrogés sur leur santé mentale, ont affirmé être en crise et que deux travailleurs sur cinq ont vécu un événement traumatisant ayant eu des répercussions négatives sur leur santé mentale.

« Nous avons besoin de solutions novatrices pour lutter contre les problèmes croissants en matière de santé mentale. Les employeurs pourront ainsi offrir à leurs employés la chance d’être plus forts et plus sains, ce qui se traduira par l’amélioration du bien-être à l’échelle du pays », ajoute le Dr Chow.

Santé Mentale Globale propose également d’incroyables services relatifs au bien-être pour les employés composant avec des enjeux personnels ou professionnels, dont des conseils financiers, un soutien juridique, une aide à la nutrition et des solutions de soins aux enfants et aux aînés. Santé Mentale Globale vient en aide à chaque employé, de façon unique, afin de mieux répondre à leurs besoins en matière de bien-être et de veiller à leur santé mentale. Pour en savoir plus sur la façon dont Santé Mentale Globale de TELUS Santé peut aider votre personnel, et pour voir une démonstration, veuillez visiter : telussante.com/santementaleglobale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.telussante.com .

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue, veuillez communiquer avec :

Jill Yetman

TELUS Santé

jill.yetman@telus.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d1025ce-4e7c-4383-8e6d-1e5159503ddc/fr