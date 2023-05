betFIRST accueille le célèbre SYNOT Games

English Dutch French

BRUXELLES, Belgique, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST, l'un des casinos en ligne les plus populaires en Belgique, a récemment introduit SYNOT Games à sa vaste collection de fournisseurs.

betFIRST Casino a une solide réputation parmi les joueurs belges pour avoir mis en place une plateforme de jeu immersive, à la fois variée et accessible aux joueurs du monde entier. Avec son site disponible en quatre langues, betFIRST compte des clients de tous horizons à qui le Casino s'efforce d'offrir une expérience de jeu en ligne exceptionnelle.

betFIRST héberge certains des meilleurs fournisseurs d'iGaming du secteur, et SYNOT Games est le dernier arrivé sur la plateforme, offrant une sélection de jeux de casino et de table qui ne manqueront pas de séduire les joueurs de betFIRST. Parmi les principaux titres du catalogue de SYNOT Games, on peut citer Book of Secrets Dice, 81 Dice Awards et Respin Joker ; tous trois désormais disponibles avec un jackpot progressif en exclusivité sur betFIRST Casino.

Daphné Bal, responsable des services marketing de betFIRST, déclare : « Nous sommes ravis de compter SYNOT Games parmi nous afin de pouvoir proposer leurs meilleurs jeux de leur catalogue à nos joueurs, sur betFIRST. Nous sommes fiers de travailler avec les fournisseurs de jeux les plus réputés de l'industrie, et nous avons le plaisir d'accueillir leurs jeux sur notre plateforme pour le plus grand bonheur de nos clients ».

Pour plus d'informations, veuillez contacter pr@betfirst.be.