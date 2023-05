betFIRST verwelkomt populaire provider SYNOT Games

English Dutch French

BRUSSEL, België, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST – een van Belgiës favoriete online casino's – heeft onlangs SYNOT Games toegevoegd aan hun uitgebreide bibliotheek van spelaanbieders.

betFIRST Casino heeft een sterke reputatie bij Belgische spelers wat betreft het aanbieden van een meeslepend spelplatform dat zowel divers als toegankelijk is voor spelers over heel de wereld. BetFIRST is in vier talen beschikbaar, en heeft een brede schare aan spelers, aan wie ze sterk zijn toegewijd om hen te allen tijde een unieke, uiterst plezante online casino-ervaring te bieden.

betFIRST host enkele van de beste iGaming-aanbieders in de branche. SYNOT Games is daarbij de nieuwste aanvulling – hun selectie van casino- en tafelspellen zullen ongetwijfeld de aandacht van betFIRST-spelers trekken. Hoogtepunten uit de SYNOT Games-portfolio zijn onder meer: Book of Secrets Dice , 81 Dice Awards , en Respin Joker ; je kunt ze nu alle drie exclusief met progressieve jackpot spelen bij betFIRST Casino.

betFIRST Hoofd Marketingdiensten Daphne Bal zei: “We zijn zeer verheugd om SYNOT Games aan boord te hebben. Hiermee kunnen we het beste van hun catalogus aanbieden aan onze trouwe spelers hier bij betFIRST. We zijn er trots op om samen te werken met de meest welbekende, populaire gamingproviders in de branche. We vinden het fantastisch dat hun geweldige games nu op ons platform staan, zodat onze spelers er volop van kunnen genieten”.

Neem voor meer informatie contact op met pr@betfirst.be.