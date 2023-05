Lightspeed revient au National Restaurant Association Show 2023 pour présenter les fonctionnalités étendues de sa solution phare en restauration

English French

MONTRÉAL, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme intégrée de point de vente et de paiements qui propulse les entreprises, a le plaisir d’annoncer sa participation au National Restaurant Association Show à Chicago, en Illinois, du 20 au 23 mai. Les participants peuvent s'attendre à avoir accès à des données pertinentes sur les tendances du secteur de la restauration, tirées du dernier rapport de Lightspeed sur l’état du secteur de la restauration et de l’hôtellerie à l’échelle mondiale, qui traite des priorités du secteur, notamment l’automatisation, la durabilité, la rétention de personnel, etc.



Lightspeed présentera les dernières avancées de sa plateforme phare en restauration en constante évolution, Lightspeed pour restaurateurs , y compris son module d’analyse de pointe, Lightspeed Advanced Insights (Analyses avancées), qui exploite les paiements intégrés pour aider les restaurateurs ambitieux axés sur la clientèle à prendre des décisions fondées sur des données pour leur entreprise. Lightspeed pour restaurateurs est équipé de tableaux de bord conviviaux qui suivent automatiquement chaque transaction, indiquant aux restaurateurs quels articles du menu sont les plus populaires et où leur personnel excelle, afin qu’ils puissent maximiser leurs ventes et renforcer les liens avec leurs clients.

« Nous sommes ravis d’être de retour au National Restaurant Association Show », a déclaré Peter Dougherty, DG du secteur de la restauration et de l’hôtellerie chez Lightspeed. « L’événement nous offre une excellente occasion d’entrer en contact avec des restaurateurs du monde entier et de montrer comment nous pouvons travailler ensemble pour accélérer la croissance des revenus tout en offrant la meilleure expérience client. »

Le National Restaurant Association Show est le principal événement de l’industrie de la restauration, attirant chaque année plus de 66 000 participants et plus de 2000 exposants. Lightspeed pour restaurateurs sera présent au kiosque 6651. Des experts en produits proposeront des démonstrations en direct de fonctionnalités telles que Advanced Insights (Analyses avancées), Order Anywhere (Commande mobile), Automated Inventory (Inventaire automatisé), Paiements Lightspeed, et bien plus encore.

« Nous redoublons d’efforts pour établir des relations avec les restaurateurs du monde entier et nous nous réjouissons d’organiser un événement exclusif, sur invitation seulement, aux côtés de nos partenaires 7shifts , Fresh KDS , Otter et Davo by Avalara », a déclaré Peter Dougherty. « Un panel d’experts de chacun de nos partenaires discutera de la manière d’améliorer l’expérience client afin de favoriser le succès, suivi d’une discussion avec Atomic Hospitality Group , un client de Lightspeed. »

Lightspeed propulse les meilleurs restaurants au monde, notamment : Daniel Boulud Group (New York), Atomic Hospitality Group (Chicago), Alinea Group (Chicago), Canlis (Seattle), Five Guys (Canada), Big Mamma (Europe), Kei (Paris) et Maybe Sammy (Sydney), et est désormais disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Australie. Pour en savoir plus sur Lightspeed pour restaurateurs, consultez notre site web et voyez-le en action ici .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :

Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

