CertiK kooperiert mit Alibaba Cloud, um Blockchain-Sicherheit in die Cloud zu bringen

New York, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, das in New York ansässige Blockchain-Sicherheitsunternehmen, und Alibaba Cloud, das digitale Technologie- und Intelligenz-Backbone der Alibaba Group, gaben die Unterzeichnung einer Partnerschaft zur Bereitstellung von Blockchain-Sicherheitsdiensten für cloudbasierte Web3-Projekte bekannt. Web3-Entwickler können nun ihren Entwicklungsprozess beschleunigen und ihre Anwendungen und Smart Contracts mit der Security Suite von CertiK und der skalierbaren, hocheffizienten und sicheren Infrastruktur von Alibaba Cloud sichern.







Cloud-basierte Computing-Dienste haben die Entwicklung der Kommunikationstechnologie im letzten Jahrzehnt vorangetrieben, und die Cybersicherheit hat dabei eine Schlüsselrolle gespielt. Eine neue Technologie eignet sich erst dann für die Masseneinführung, wenn sie sich als sicher erwiesen hat. Genau das ist es, was CertiK in die Blockchain-as-a-Service-Plattform (BaaS) von Alibaba Cloud einbringt.

Blockchain ist eine neuartige Technologie, die leistungsstarke neue Möglichkeiten für sicheres, dezentrales und hocheffizientes verteiltes Rechnen eröffnet. Die Integration von Web3-Anwendungen, Smart Contracts und Blockchains ist der nächste Schritt in der Evolution des Cloud Computing.

Mit dieser neuen Partnerschaft können Entwickler und Unternehmen Codeprüfungen, Risikobewertungen, Teamidentitätsüberprüfungen, Hintergrundprüfungen und vieles mehr mit den von CertiK bereitgestellten Diensten und Tools durchführen, die in der Alibaba Cloud eingesetzt werden.

Alibaba Cloud ist mit CertiKs Smart Contract Auditing Service und Layer 1 Blockchain Auditing Service vollständig integriert. In naher Zukunft werden auch Penetrationstests und das Due-Diligence-Tool Skynet von CertiK eingeführt, um End-to-End-Sicherheitslösungen anzubieten.

"Wir freuen uns, unsere jahrelange Erfahrung im Bereich der Blockchain-Sicherheit in die Plattform von Alibaba Cloud einbringen zu können", sagte CertiK-Mitbegründer Prof. Ronghui Gu. "Wir glauben seit über einem halben Jahrzehnt an die Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie, und es ist sehr erfreulich zu sehen, dass Alibaba Cloud sich der gleichen Vision verschreibt und einen umfassenden Sicherheitsansatz verfolgt. Wir freuen uns darauf, die sichere Blockchain-Entwicklung und -Bereitstellung einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen."

"Alibaba Cloud hat sich schon immer dafür eingesetzt, seinen Kunden sichere und zuverlässige Cloud-Computing-Dienste anzubieten und die Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen aktiv zu fördern. Diese Kooperation wird uns einen umfassenderen technischen Support und Sicherheitslösungen bieten, um das Blockchain- und Web3-Ökosystem besser zu unterstützen", sagte Raymond Xiao, Head of International Web3 Solutions, Alibaba Cloud Intelligence

Die Experten von CertiK werden Implementierungen in Alibaba Cloud-Umgebungen überwachen und Entwicklern und Unternehmen dabei helfen, sicheres Cloud Computing zu betreiben, Cloud-Speicher mit hoher Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten und eine sichere Infrastruktur aufzubauen, während automatisierte Tools hinter den Kulissen und rund um die Uhr laufen.

Darüber hinaus scannt die künftige Skynet-Plattform zum Scannen von Schwachstellen den Code und identifiziert Schwachstellen in Echtzeit und bietet Entwicklern Echtzeit-Überwachung und Empfehlungen zur Behebung.

Über die Integration der Security Suite hinaus werden CertiK und Alibaba Cloud das weitere Wachstum der Web3-Welt durch die gemeinsame Organisation von Hackathons, Entwicklerschulungen und Anwendungsentwicklungsprogrammen unterstützen.

Über CertiK

CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit, der erstklassige KI-Technologie und manuelle Expertenprüfung einsetzt, um Blockchain-Protokolle und Smart Contracts zu schützen und zu überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und sichert die Web3-Welt durch die Anwendung von Spitzeninnovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen, damit geschäftskritische Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit skalieren können. CertiK hat mehr als 3.900 Web3-Projekte auditiert und Hunderte von Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gesichert.