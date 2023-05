CertiK Bermitra dengan Alibaba Cloud untuk Membawa Keamanan Blockchain ke Cloud

English Chinese (Traditional) Korean Japanese Malay Indonesian

New York, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, perusahaan keamanan blockchain yang berbasis di New York, dan Alibaba Cloud, teknologi digital dan tulang punggung kecerdasan dari Alibaba Group, mengumumkan penandatanganan kemitraan untuk menyediakan layanan keamanan blockchain kepada proyek Web3 berbasis cloud. Pengembang Web3 sekarang dapat mempercepat proses pengembangan mereka dan mengamankan aplikasi dan kontrak pintar mereka dengan menggunakan Security Suite dari CertiK dan infrastruktur yang scalable, sangat efisien, dan aman dari Alibaba Cloud.

Layanan komputasi berbasis cloud telah mendorong evolusi teknologi komunikasi selama dekade terakhir, dan keamanan cyber telah memainkan peran penting. Teknologi baru tidak cocok untuk adopsi massal sampai terbukti aman, dan itulah yang dibawa oleh CertiK ke Alibaba Cloud Blockchain sebagai platform Service (BaaS).

Blockchain adalah teknologi baru yang membuka cara baru yang kuat untuk melakukan komputasi terdistribusi yang aman, terdesentralisasi, dan sangat efisien. Integrasi aplikasi Web3, kontrak pintar, dan blockchain adalah langkah selanjutnya dalam evolusi komputasi cloud.

Dengan kemitraan baru ini, pengembang dan perusahaan dapat melakukan tinjauan kode, penilaian risiko, verifikasi identitas tim, pemeriksaan latar belakang, dan lainnya menggunakan layanan dan alat yang disediakan oleh CertiK dan diterapkan di Alibaba Cloud.

Alibaba Cloud telah meluncurkan layanan audit kontrak pintar CertiK dan layanan audit blockchain Layer 1 yang sepenuhnya terintegrasi. Di masa depan, pengujian penetrasi dan alat penilaian kepatuhan Skynet dari CertiK juga akan diperkenalkan, sehingga menyediakan solusi keamanan end-to-end.

"Kami sangat bersemangat untuk membawa pengalaman keamanan blockchain kami selama bertahun-tahun ke platform Alibaba Cloud," kata salah satu pendiri CertiK, Prof. Ronghui Gu. "Kami telah mempercayai kekuatan teknologi blockchain selama lebih dari setengah dekade, kami menyaksikan Alibaba Cloud berkomitmen pada visi yang sama dan mengadopsi pendekatan komprehensif terhadap keamanan dengan senang hati. Kami berharap dapat membawa pengembangan dan implementasi blockchain yang aman kepada khalayak yang luas."

"Alibaba Cloud selalu berkomitmen untuk menyediakan layanan komputasi cloud yang aman dan dapat diandalkan kepada pelanggan, serta secara aktif mempromosikan perkembangan teknologi dan aplikasi baru. Kerja sama ini akan memberikan dukungan teknis yang lebih komprehensif dan solusi keamanan yang lebih baik untuk melayani ekosistem blockchain dan Web3 dengan lebih baik," kata Raymond Xiao, Kepala Solusi Internasional Web3 , Alibaba Cloud Intelligence.

Para ahli dari CertiK akan memantau implementasi di lingkungan Alibaba Cloud, membantu pengembang dan perusahaan melakukan komputasi cloud yang aman, menjaga penyimpanan cloud dengan waktu aktif yang tinggi, dan membangun infrastruktur yang aman, sementara automated tools selalu berjalan di belakang layar dan beroperasi selama 24 jam.

Selain itu, platform pemindaian kerentanan Skynet yang akan datang akan memindai kode dan mengidentifikasi kerentanan secara real-time, memberikan pengembang dengan pemantauan dan rekomendasi pemulihan secara real-time.

Selain integrasi Security Suite, CertiK dan Alibaba Cloud akan mendukung perkembangan berkelanjutan dunia Web3 melalui penyelenggaraan bersama hackathon, sesi edukasi untuk pengembang, dan program perkembangan aplikasi.

Tentang CertiK

CertiK adalah pelopor dalam keamanan blockchain, memanfaatkan teknologi AI terbaik di kelasnya serta tinjauan manual oleh ahli untuk melindungi dan memantau protokol blockchain dan kontrak pintar. Didirikan pada tahun 2018 oleh profesor dari Universitas Yale dan Universitas Columbia, CertiK menjaga keamanan dunia Web3 dengan menerapkan inovasi terkini dari dunia akademik ke dunia bisnis, memungkinkan aplikasi yang kritis untuk berkembang dengan aman dan benar. CertiK telah mengaudit lebih dari 3.900 proyek Web3 dan mengamankan ratusan miliar dolar kapitalisasi pasar.