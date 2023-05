Finnish English

KH Group Oyj

Pörssitiedote

15.5.2023 klo 16.15

Talousjohtaja Tuomas Joensuu jättää yhtiön syyskuussa 2023

KH Group Oyj:n talousjohtaja Tuomas Joensuu on irtisanoutunut ja siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Joensuu jatkaa KH Groupin talousjohtajana syyskuun alkuun saakka. Yhtiö käynnistää välittömästi prosessin Joensuun seuraajan nimittämiseksi.

”Haluan kiittää Tuomasta hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön talousfunktion johtamisessa vuodesta 2022 sekä yhtiön aiempaan sijoitustoimintaan liittyen vuodesta 2019. Toivotan Tuomakselle menestystä hänen uusissa tehtävissään”, sanoo KH Groupin toimitusjohtaja Ville Nikulainen.

KH GROUP OYJ

Ville Nikulainen

toimitusjohtaja

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on muuttua KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.