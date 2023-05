MADD Canada et la GRC remettent les tout premiers prix du programme « Constable Heidi Stevenson’s Watch »

English French

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plusieurs agents de police de la Nouvelle-Écosse seront à l’honneur aujourd’hui lors de la cérémonie inaugurale de remise de prix du programme « Constable Heidi Stevenson’s Watch » qui aura lieu au quartier général de la GRC de la Nouvelle-Écosse à Dartmouth. Ces prix sont décernés en reconnaissance du travail extraordinaire que font les récipiendaires pour retirer les conducteurs aux capacités affaiblies de nos routes.



Dans le cadre de ce nouveau programme, le prix de l’agent le plus performant (Top Performer Award) est décerné à l’agent qui retire le plus grand nombre de conducteurs aux capacités affaiblies de la route. Des prix « médaillon d’or » (Gold Coin Award) sont remis aux agents qui retirent 24 conducteurs aux capacités affaiblies de la route ou plus. Des prix « médaillon d’argent » (Silver Coin Award) sont remis aux agents qui retirent de 15 à 23 conducteurs aux capacités affaiblies de la route et, finalement, des certificats de mérite sont remis aux agents qui se classent dans la catégorie Bronze (retrait de 6 à 15 conducteurs aux capacités affaiblies de la route).

« MADD Canada est très heureux d’avoir cette occasion de rendre hommage à Heidi et de remercier tous ces agents du travail exceptionnel qu’ils font pour rendre les routes de la Nouvelle-Écosse plus sécuritaires, a affirmé Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Chaque fois qu’ils retirent un conducteur aux capacités affaiblies de la route, ils éliminent la possibilité que cette personne cause une collision ; qu’elle tue ou blesse quelqu’un ; qu’elle soit la cause de chagrin et de douleur ; ou qu’elle plonge une famille dans le deuil. »

Comme la tenue de la cérémonie de remise de prix coïncide avec la Semaine nationale de la police (14 au 20 mai) et la fête des Mères, elle rendra hommage à tous les agents et agentes de police et au rôle le plus important de Heidi, celui de mère de famille. Commissaire adjoint Dennis Daley, Commandant divisionnaire de la GRC Nouvelle-Écosse, le chef Mark Kane de la Nova Scotia Chiefs of Police Association, et l’inspecteur Don Moser, co-président du comité, se sont joints à MADD Canada pour la cérémonie.

Ce programme de prix a été nommé en l’honneur de la constable Heidi Stevenson qui comptait 23 ans de service dans la GRC. Elle adorait cette carrière qu’elle a choisie et principalement exercée en Nouvelle-Écosse. Durant sa carrière, la constable Stevenson a été affectée à un nombre de rôles, dont celui d’experte en reconnaissance de drogues. Elle était particulièrement fière de son expertise dans ce domaine et elle était résolue dans sa détermination de faire sa part pour rendre les routes de la Nouvelle-Écosse plus sécuritaires. La constable Stevenson était l’une des 22 personnes tuées par un tireur en Nouvelle-Écosse en avril 2020. Le prix commémoratif Terry Ryan pour l’excellence en service policier de MADD Canada lui a été décerné à titre posthume en reconnaissance de son travail de prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

« La passion dont était animée Heidi pour la répression de la conduite avec capacités affaiblies a contribué à l’amélioration de la sécurité du réseau routier de la Nouvelle-Écosse et a inspiré d’autres à faire de même. Ce programme de prix et les partenariats qui l’ont rendu possible sont un hommage au patrimoine de Heidi et nous permettent de reconnaître les agents et agentes de police de la Nouvelle-Écosse qui sont animés par cette même passion », a souligné Commissaire adjoint Dennis Daley, Commandant divisionnaire de la GRC Nouvelle-Écosse.

MADD Canada reconnaîtra chaque année, au nom de la constable Stevenson, les membres des services de police de la Nouvelle-Écosse qui préviennent des collisions, décès et blessures en retirant les conducteurs aux capacités affaiblies de la route. À l’avenir, les cérémonies annuelles de remise de prix seront organisées par les services de police de la province.

« Ce programme de prix est le fruit d’une collaboration entre MADD Canada, la Police Chief’s Association de la Nouvelle-Écosse, le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse et la GRC de la province. Nous sommes très reconnaissants de leur partenariat, a souligné Mme Hancock, et nous tenons à remercier tout particulièrement la famille de la constable Stevenson de nous avoir permis de décerner ces prix en son honneur. »

Lauréats des prix « Constable Heidi Stevenson’s Watch »

Agent le plus performant

Constable Scott Aldridge, GRC

Médaillon d’or

Constable Tyler Baird, GRC

Constable Liam Campbell, Police régionale d’Halifax

Constable Kristopher Hansen, Police régionale d’Halifax

Constable Bryan Martell, GRC

Constable Troy Redden, GRC

Médaillon d’argent

Constable Angela Banfield, GRC

Constable Adrian Cox, GRC

Constable Nicholas Dorrington, GRC

Constable Christopher Graham, GRC

Constable Robert Kavanaugh, GRC

Constable Patrick McNeil, GRC

Constable John-Paul Renaud, GRC

Constable Tyler Shipley, New Glasgow

Constable Andrew Waters, Kentville