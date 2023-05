Gestion de placements Mawer annonce la nomination de John Wilson, CFA à titre de gestionnaire principal de la stratégie d’actions mondiales de petites capitalisations Mawer à compter du 1er janvier 2024

English French

CALGARY, Alberta, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mawer est fière d’annoncer aujourd’hui qu’à compter du 1er janvier 2024, John Wilson, CFA deviendra gestionnaire principal de la stratégie d’actions mondiales de petites capitalisations Mawer. M. Wilson est entré au service de Mawer à titre d’analyste en actions en 2012 et est devenu cogestionnaire de la stratégie en 2021.

Le chef adjoint des placements, Christian Deckart, CFA, Ph.D. et Karan Phadke, CFA vont demeurer cogestionnaires.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

Relations avec les médias :

Jean-Philippe Giguère

Gestionnaire de portefeuilles institutionnels

+1 416 865 5272

jpgiguere@mawer.com