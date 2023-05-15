Athenex, Inc. 與貸方達成協議，推動快速銷售進程

為更好地推進事務發展，公司自願申請第 11 章破產程序



公司擁有足夠的資源支援 Athenex Pharma Solutions 的營運，並在此進程期間，完成 APD 客戶訂單

紐約布法羅, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc., (NASDAQ: ATNX)（以下簡稱「Athenex」或「公司」）是一家致力於發現、開發和商品化用於治療癌症和相關疾病的新型療法的全球生物製藥公司。公司於今日宣布，在持續進行的戰略審查後，已與貸方達成協議，以推進該公司資產的快速商品化進程，涉及以下主要業務：Athenex 製藥部門（以下簡稱「APD」）、口服滲透性技術和細胞療法。

為了此進程更加順利，Athenex 及其某些子公司已根據《美國破產法》第 11 章，在美國德克薩斯州南區破產法院自願申請破產程序。如此，公司將有序地出售其資產並逐步關閉 Athenex 平台，同時為權益關係者爭取最大的價值。公司預計將在 2023 年 7 月 1 日結束此快速銷售進程，而第 11 章破產案將持續至解決所有索賠問題為止。

Athenex 亦已與其貸方就同意使用現金抵押物問題達成協議，待法院批准。此舉將使公司能夠（除其他事項外）為提交申請後接收的授權貨物和相關服務向供應商履行某些義務。預計 Athenex Pharma Solutions (以下簡稱「APS」)，包括公司位於紐約克拉克斯的製造廠，將繼續營運至少 90 天，以提供 Tirbanibulin 軟膏的商業供給。此外，APD 目前繼續按正常模式營運，還有充足的庫存以滿足客戶的訂單需求。

Athenex 行政總裁 Johnson Lau 博士代表其管理團隊和 Athenex 董事會表示：「有史以來，我們一直致力於成為創新癌症治療市場的領導者，改善患者的健康轉歸。我們的團隊獲得監管機構的批准，成功將 Tirbanibulin 引入美國市場、部分歐盟國家以及台灣地區。不幸的是，我們的口服紫杉醇候選藥物收到了美國食品藥物監督管理局的完全回覆函。來自監管機構的重大阻礙，以及具有挑戰性的生物技術市場和困難的經濟環境，對我們繼續資助業務造成了巨大壓力。」

「在過去兩年裏，我們將業務重新聚焦於具有前景的 NKT 細胞療法平台，及改善財務狀況和延長現金流的變現非核心資產方面，且頗有成效，償還了 1.08 億美元的債務，對戰略替代方案進行了全面審查，以為我們的權益關係者創造價值。儘管我們嘗試了各種可行方案來避免現在的結果，但目前最佳的解決辦法就是執行有序的銷售進程。」

「我們的目標仍然是找到購買方，希望他們能夠在我們打下的良好基礎上繼續開發重要候選藥物，並且代表醫療從業者，更重要的是，為了患者，將藥物成功上市。我們真誠地感謝我們的團隊對 Athenex 所作的貢獻，仍將支援同事們度過這個過渡期。」

更多關於 Athenex 第 11 章破產申請的資訊，請造訪 https://dm.epiq11.com/athenex；撥打 888-601-3094（免費電話）或 +1 503-433-8501（國際電話）聯絡公司的理賠代理，Epiq；或傳送電郵至 Athenex@epiqglobal.com。

Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP 擔任 Athenex 的法律顧問。MERU 擔任其財務顧問，Cassel Salpeter & Co., LLC 擔任其投資銀行。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 成立於 2003 年，是一家臨床階段的生物製藥公司，致力於成為發現、開發和商品化用於治療癌症的下一代細胞療法領域的領導者。公司的使命是成為將創新癌症療法引入市場，改善患者健康轉歸方面的領導者。為達使命，Athenex 利用其在研發、臨床試驗、監管標準和製造業的多年經驗。公司專注於基於自然殺傷 T 細胞 (NKT) 的創新細胞療法平台。了解更多資訊，請造訪 www.athenex.com。

前瞻性陳述

除了歷史資訊外，本新聞稿中的資訊包括 1995 年《私人證券訴訟改革法》範疇內的前瞻性陳述，涉及難以預測的風險、不確定性和假設。諸如「預計」、「應該」、「期望」、「可能」、「尋求」、「將會」等詞語及類似詞語，或者使用將來時態的表述被稱為前瞻性陳述的標誌，但如果不包含此類詞語或表述並不意味着該陳述不是前瞻性的。實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果有重大差異。此類前瞻性陳述受到多種風險、不確定性和假設的約束，包括：破產進程固有的風險，包括公司在整個第 11 章破產程序期間提出的動議或其他請求獲得破產法庭批准的能力；公司的套現和財務狀況；第 11 章破產程序對公司業務的影響；公司在第 11 章破產程序未完成期間繼續業務營運的能力；在第 11 章破產程序未完成期間，其運作資本的可使用性；公司與合作伙伴、供應商、客戶、員工、監管當局和其他第三方的關係維護能力；公司在第 11 章保護下營運的時間長短；對公司重組或套現進程的異議、第三方動議或其他可能延長第 11 章破產程序時間的起訴；以及破產法庭在第 11 章破產程序中的總體裁決和對第 11 章破產程序的總體結果。不可根據前瞻性陳述對未來事件進行預測。除非法律另有要求，公司沒有義務在本新聞稿日期之後出於任何理由公開更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果或預期變化相符。

投資者聯絡

IR@athenex.com

716.427.2952

傳媒聯絡

Daniel Yunger/Wendi Kopsick

Kekst CNC

AthenexMediaInquiries@kekstcnc.com