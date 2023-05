ASSYSTEM : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2023

English French

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 5 JUIN 2023

Paris, le 15 mai 2023, la société Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 5 juin 2023 à 9h30 au Centre de Conférences Etoile Saint Honoré situé au 21-25, rue Balzac, 75008 Paris.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 28 avril 2023 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Cet avis ainsi que les autres documents préparatoires à cette Assemblée Générale prévus par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet d’Assystem S.A : https://www.assystem.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/.

