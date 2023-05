TOUAX : Une activité stable au 1er trimestre 2023

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 15 mai 2023 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Une activité stable au 1er trimestre 2023

37 , 1 millions d’euros de revenus sur les 3 premiers mois de l’année, stables par rapport au 1 er trimestre 2022

Revenus locatifs en hausse de 10,5 %

Le total des produits retraités des activités du 1er trimestre 2023 s’élève à 37,1 millions d’euros (36,4 millions d’euros à devises et périmètre constants1), stable comparé à 37,4 millions d’euros à la même période en 2022.

Produits retraités des activités (*) T1 2023



T1 2022



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 139 15 509 1 630 Prestations annexes 5 030 5 732 -702 Total activité locative 22 169 21 241 928 Ventes de matériels détenus en propre 13 053 14 862 -1 809 Total activité vente de matériels 13 053 14 862 -1 809 Total Activité en propriété 35 222 36 103 -881 Commissions de syndication 0 0 0 Commissions de gestion 1 021 978 43 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 336 525 Total Activité de gestion 1 882 1 314 568 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 1 0 1 Total Autres 1 0 1 Total Produits retraités des activités 37 105 37 417 -312

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

La baisse des ventes de matériels neufs est compensée par la croissance des revenus locatifs et la reprise des ventes de matériels d’occasion.

Ainsi, les activités en propriété diminuent de 0,9 million d’euros (-2,4 %) suite à une baisse des ventes de matériels neufs et des prestations annexes (-2,5 millions d’euros) compensée par une évolution très favorable des revenus locatifs en hausse de 10,5 % (+1,6 million d’euros).

Le marché du conteneur s’est normalisé sur 2023 générant une baisse des prestations annexes et des ventes de conteneurs, ces activités ayant bénéficié d’une année exceptionnelle en 2022.

L’activité locative, récurrente, continue de progresser grâce aux hausses de tarifs qui marquent notre capacité à revaloriser nos contrats par rapport à l’inflation, et à la croissance des flottes.

Les activités de gestion augmentent quant à elles de 0,6 million d’euros grâce aux commissions de vente sur les matériels d’occasion appartenant aux investisseurs.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits retraités des activités T1 2023



T1 2022



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 11 124 10 544 580 Prestations annexes 1 938 1 858 80 Total activité locative 13 062 12 402 660 Ventes de matériels détenus en propre 76 110 -34 Total activité vente de matériels 76 110 -34 Total Activité en propriété 13 138 12 512 626 Commissions de gestion 538 466 72 Total Activité de gestion 538 466 72 Total Wagons de Fret 13 676 12 978 698 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 878 1 619 259 Prestations annexes 2 072 1 807 265 Total activité locative 3 950 3 426 524 Total activité vente de matériels 0 0 0 Total Activité en propriété 3 950 3 426 524 Commissions de gestion 11 14 -3 Total Activité de gestion 11 14 -3 Total Barges Fluviales 3 961 3 440 521 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 133 3 342 791 Prestations annexes 1 020 2 070 -1 050 Total activité locative 5 153 5 412 -259 Ventes de matériels détenus en propre 10 211 13 205 -2 994 Total activité vente de matériels 10 211 13 205 -2 994 Total Activité en propriété 15 364 18 617 -3 253 Commissions de gestion 472 498 -26 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 336 525 Total Activité de gestion 1 333 834 499 Total Conteneurs 16 697 19 451 -2 754 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 4 0 Prestations annexes 0 -3 3 Total activité locative 4 1 3 Ventes de matériels détenus en propre 2 766 1 547 1 219 Total activité vente de matériels 2 766 1 547 1 219 Total Activité en propriété 2 770 1 548 1 222 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 1 0 1 Total Autres 1 0 1 Total Divers & éliminations 2 771 1 548 1 223 Total Produits retraités des activités 37 105 37 417 -312

L’activité Wagons de Fret progresse de +5,4 %, portée par le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre, en hausse de 0,6 million d’euros. Cette progression s’explique par les investissements réguliers amorcés depuis 2021 et par le maintien d’un taux d’utilisation élevé, à 88,5 % en moyenne au 1er trimestre 2023.

L’activité Barges Fluviales augmente son chiffre d’affaires de +15,1 %. Cette augmentation s’explique par un taux d’utilisation de 100 % au 1er trimestre 2023, par une flotte en légère croissance sur un an (rachat de quatre barges d’occasion pour les bassins du Rhin et du Danube, et effet plein sur le trimestre des revenus locatifs de deux barges neuves louées sur la Seine) et par la croissance de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin qui représente la moitié de la hausse en valeur des revenus de la division.

Les revenus de la division Conteneurs restent soutenus, à 16,7 millions d’euros, mais diminuent de 2,8 millions d’euros, dans un marché global en normalisation après deux années 2021 et 2022 exceptionnelles en termes de prix et de volume sur les conteneurs neufs. Dans ce contexte, les ventes de conteneurs détenus en propre et les prestations annexes (pick-up charges), qui avaient maximisé l’activité de négoce en 2022, baissent respectivement de 3,0 millions d’euros et 1,1 million d’euros sur le trimestre.

Les revenus locatifs sur les matériels détenus en propre, récurrents, progressent de 0,8 million d’euros (+23,7 %). L’activité de gestion croît de 0,5 million d’euros avec une progression des commissions de vente sur les matériels investisseurs du fait des restitutions de conteneurs anciens par les locataires, entraînant la hausse nos activités de vente de conteneurs d’occasion.

L’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » démarre très bien l’année 2023 après le point bas de 2022, affichant une nette hausse de 1,2 million d’euros (+79 %). L’ensemble de l’année s’annonce favorablement, avec un carnet de commandes élevé.

PERSPECTIVES

Le groupe Touax confirme sa stratégie d’investissements réguliers dans des actifs de qualité loués sur une longue période, tout en restant prudent face à la conjoncture des marchés.

Les activités de Touax restent bien orientées, à un moment où la prise de conscience de la nécessité de décarboner l’économie et les transports ne fait que croître.

L’objectif de Touax est de toujours mieux servir ses clients avec des prestations en lien avec les transports durables. Nos différentes classes d’actifs profitent du développement des infrastructures, de l’e-commerce et de la logistique intermodale, correspondant aux attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, et des prêteurs et investisseurs, qui soutiennent tous les transports verts.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

14 juin 2023 : Assemblée Générale des actionnaires

13 septembre 2023 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français

14 septembre 2023 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais





Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,3 milliard d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

ANNEXES

1- Présentation Comptable des Produits des activités





Produits des activités T1 2023



T1 2022



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 139 15 509 Prestations annexes 6 436 6 578 Total activité locative 23 575 22 087 Ventes de matériels détenus en propre 13 053 14 862 Total activité vente de matériels 13 053 14 862 Total Activité en propriété 36 628 36 949 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 9 485 10 819 Commissions de syndication 0 0 Commissions de gestion 372 270 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 336 Total Activité de gestion 10 718 11 425 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 1 0 Total Autres 1 0 Total Produits des activités 47 347 48 374

2- Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée





Produits des activités T1 2023 Retraitement



T1 2023 T1 2022 Retraitement



T1 2022 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 17 139 17 139 15 509 15 509 Prestations annexes 6 436 -1 406 5 030 6 578 -846 5 732 Total activité locative 23 575 -1 406 22 169 22 087 -846 21 241 Ventes de matériels détenus en propre 13 053 13 053 14 862 14 862 Total activité vente de matériels 13 053 0 13 053 14 862 0 14 862 Total activité en propriété 36 628 -1 406 35 222 36 949 -846 36 103 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 9 485 -9 485 0 10 819 -10 819 0 Commissions de syndication 0 0 0 0 Commissions de gestion 372 649 1 021 270 708 978 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 861 336 0 336 Total activité de gestion 10 718 -8 836 1 882 11 425 -10 111 1 314 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 1 1 0 0 Total Autres 1 0 1 0 0 0 Total Produits des activités 47 347 -10 242 37 105 48 374 -10 957 37 417





1 À structure identique et basé sur les taux moyens de change au 31 mars 2022

Pièce jointe