Esker : une gouvernance renouvelée et un Comité Exécutif Associé pour préparer l’avenir

Lyon, le 15 mai 2023 - Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, des achats et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce des promotions au sein de ses équipes managériales, l’intégration de nouveaux membres au sein de son Comité Exécutif (Board of Directors) ainsi que la constitution d’un Comité Exécutif Associé (Associate Board of Directors) afin de rajeunir sa gouvernance et de soutenir ses ambitions de croissance.

Claire Valencony promue au poste de Directrice Adjointe des Opérations Monde

Claire Valencony, qui a porté avec succès la stratégie indirecte de l’entreprise depuis plusieurs années, est promue en tant que Directrice Adjointe des Opérations Monde en collaboration avec Emmanuel Olivier. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura la responsabilité de l’ensemble des filiales du Groupe hormis les États-Unis qu’Emmanuel continuera de superviser. Claire est membre du Comité Exécutif d'Esker depuis 2021.

Un Comité Exécutif étoffé

Sur proposition de Jean-Michel Bérard et du Directoire, deux nouveaux membres viennent renforcer l’équipe de direction en place, en qualité de membres invités du Directoire. Il s’agit de Nicolas Mougin, qui est nommé Directeur des Services Support & Consulting International et d’Ari Widlansky, Directeur des Alliances Stratégiques Monde, qui reportera à Claire Valencony.



Le Comité Exécutif d'Esker est désormais composé de:

“C’est avec plaisir que nous accueillons Nicolas Mougin et Ari Widlansky au sein du comité Exécutif d’Esker. Ari a grandement œuvré à la mise en place et au succès de notre stratégie indirecte aux États-Unis. Je suis certain qu’il saura parfaitement remplacer Claire Valencony au niveau Monde pour y développer de nouveaux succès. Nicolas Mougin nous rejoint avec sa longue expérience de la gestion de projets internationaux complexes et son sens aigu de la satisfaction client qu’il mettra au service du support clients et des équipes d’implémentation. Je suis également ravi de la promotion de Claire qui va mettre son énergie et sa créativité au service des filiales du Groupe.” Explique Jean-Michel Bérard, Fondateur et Président du Directoire d’Esker

Création d’un Comité Exécutif Associé pour préparer l’avenir

“La constitution d’un Comité Exécutif Associé permettra d’aborder la prochaine décennie avec conviction et sérénité. Ses membres apporteront à la fois leur jeunesse, leur expérience et de nouvelles perspectives dans les discussions stratégiques à venir, pour nous aider à mieux appréhender les grandes tendances qui façonneront notre marché.” Ajoute Jean-Michel Bérard, Fondateur et Président du Directoire d’Esker

Les membres du Comité Exécutif Associé d’Esker sont :

Pascal Bivert : Il est responsable de la stratégie et des opérations commerciales pour l'ensemble des filiales d'Esker en Europe (hors France et Benelux), poste qu'il occupe depuis 2018. Pascal a intégré l’entreprise en 2010 en tant que Responsable Grands Comptes et a été promu Responsable des Ventes en 2014.

Nicolas Bragard : En tant que DSI Monde, Nicolas supervise actuellement les équipes informatiques internes d'Esker au niveau mondial, couvrant l'infrastructure IT, la cybersécurité et les applications internes. Il travaille chez Esker depuis 2002.

Aurélie Guimera : En tant que Directrice des Ressources Humaines Monde, Aurélie supervise les plans et les stratégies RH pour l’ensemble du groupe. Elle a rejoint Esker en 2011 en tant que Chargée de recrutement, puis a été promue à différents postes dont celui de Directrice des Ressources Humaines en 2021.

Thomas Honegger : En tant que Directeur des Opérations d'Esker France/Benelux/Suisse depuis 2014, il supervise les activités commerciales, marketing et consulting d'Esker pour cette région. Il a rejoint l'entreprise en 2005 en tant que Responsable Grands Comptes, puis a été nommé Directeur Commercial d'Esker France en 2010.

Dan Reeve : En tant que Vice-Président des Ventes pour l'Amérique du Nord, il est responsable des ventes directes et indirectes pour Esker dans cette région. Exerçant cette fonction depuis 10 ans, il était auparavant Directeur Commercial, en charge du Midwest et du Nord-Ouest américain.





A propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.

