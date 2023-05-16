全球人才領導者 WilsonHCG 宣布整合 Profile 和 Personify 品牌

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坦帕，佛羅里達州, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球人才解決方案領導者 WilsonHCG 榮幸宣布，在接下來幾週內，其旗下的兩個品牌 Profile Search & Selection (Profile) 和 Personify 將完全整合到 WilsonHCG 中。



該整合緊隨 Profile 和 Personify 的收購，分別於 2020 年和 2023 年完成。Profile 是一家在亞洲各地設有辦事處的高管人才搜尋公司。Personify 是一家專門從事生命科學、醫療保健、生物技術和製藥行業的 RPO 供應商。

本次整合是 WilsonHCG 在繼續擴大其全球市場份額和人才解決方案範疇方面邁出的重要一步。

「我們非常期待這最後一個整合階段，將 Profile 和 Personify 品牌帶入 WilsonHCG，」 WilsonHCG 的行政總裁 John Wilson 說。「顯然，我們的整合能力已經讓組織變強，為我們的成功作出了貢獻。為了鞏固我們的市場地位並持續蓬勃發展，我們將進一步整合品牌以達到外部統一。」

經過整合後，Profile 和 Personify 的客戶將繼續獲得他們期待的高品質人才解決方案。

「我們對未來的機遇感到興奮，」Profile 的聯合創始人兼現任 WilsonHCG 亞太區執行副總裁的 Andrew Oliver 表示。「我們的綜合專業知識將在亞太地區推動我們取得更高成就。」

Ryan Carfley，Personify 創始人，現為 WilsonHCG 的資深副總裁，負責交付業務，他補充說：「這次整合將使我們的客戶能夠接觸範圍更廣泛的人才解決方案。我很感激能成為 WilsonHCG 這個歷史篇章的一部分，並期待我們將來能取得的成就。」

Personify 的整合將於 5 月 26 日完成，而 Profile 的整合將於今年稍後完成。Personify 的高管搜尋部門 Mackenzie Ryan，也將成為品牌整合的一部分。

欲了解更多資訊，請瀏覽 www.wilsonhcg.com。

關於 WilsonHCG

WilsonHCG 是一家屢獲殊榮的全球人才解決方案領導者。作為戰略合作夥伴，該公司幫助一些世界上最受讚譽的品牌建立全面的人才功能。擁有遍布 65 多個國家和六大洲的全球業務，WilsonHCG 提供一整套可配置服務，包括 recruitment process outsourcing (RPO)、高管人才搜尋、應急人才和人才顧問。

TALENT.™ 這不僅僅是一個解決方案，更代表我們的品牌形象。

https://www.wilsonhcg.com/

傳媒聯絡

Kirsty Hewitt

+44 7889901517

813-418-4479

kirsty.hewitt@wilsonhcg.com