NORBIT – Resultater for første kvartal 2023

English Norwegian

Trondheim, 16. mai 2023: I første kvartal oppnådde NORBIT rekordhøye inntekter på 376,7 millioner kroner, en økning på 60 prosent sammenlignet med første kvartal i 2022, drevet av sterk etterspørsel fra alle tre forretningssegmentene.

EBITDA-resultatet i første kvartal ble 104,3 millioner kroner, tilsvarende en margin på 28 prosent, en oppgang fra henholdsvis 43,9 millioner kroner og 19 prosent i samme kvartal i 2022.

Resultat per aksje for kvartalet var 0,88 kroner, sammenlignet med 0,21 kroner ett år tidligere.

- Fortsatt høy etterspørsel, kombinert med dedikerte medarbeidere på alle nivåer i vår organisasjon, har resultert i rekordhøye inntekter og vekst, samt ytterligere marginforbedring. Vi ser frem til å fortsette med å skreddersy teknologi som muliggjør at kundene våre også kan «Explore More», sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Ordreinngangen har vært sterk i de første månedene av 2023, spesielt innen Connectivity-segmentet, som har annonsert kontrakter for nærmere 1,0 milliarder kroner. Det inkluderer to On-Board Unit kontrakter til en verdi på rundt 420 millioner kroner og en rammeavtale for levering av Tachograph Enforcement moduler med en estimert verdi på mer enn 500 millioner kroner.

- Over de siste årene har NORBIT gjort betydelige investeringer i ny teknologi, nye produkter, produksjonskapasiteten og sikkerhetslager av komponenter for å opprettholde leveranseevne og sikre beredskap så man kan gripe muligheter som byr seg. Disse strategiske prioriteringene har muliggjort en sterk organisk vekst og økt fleksibilitet, samt posisjonert NORBIT for å kunne levere på større kontrakter, legger Weisethaunet til.

Fremtidsutsiktene for NORBIT er gode. Andre kvartal er ventet å bli nok et sterkt kvartal med fortsatt høy aktivitet i alle tre forretningssegmentene. Guidingen for året, med mål om å levere en omsetning i overkant av 1,4 milliarder kroner og videre forbedring av marginene, opprettholdes.

Vedlagt er rapporten for første kvartal og presentasjonsmaterialet.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater kl. 10:00 i dag. Presentasjonen arrangeres av Arctic Securities via en direktesendt webcast på følgende lenke:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWUyYjBkMTQtOTY5ZS00NGIwLWFjNTktZjI4YTQ1YmIyMTgz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d02701f9-3b23-4b3f-8fce-29ed54632bf8%22%2C%22Oid%22%3A%2272ea5c6c-fd70-4d89-875b-5e262b94f033%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans- segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 450 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Norge og Ungarn, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 16. mai 2023 kl 07.00 CEST.

Vedlegg