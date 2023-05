KBC Groupe: Bénéfice de 882 millions d'euros au premier trimestre

English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 16 mai 2023 (07.00 heures CEST)

'Cela fait plus d'un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Et rien ne laisse malheureusement présager la fin de la guerre et des immenses souffrances humaines qu'elle engendre. La guerre en Ukraine et d'autres incertitudes géopolitiques continuent de peser sur la croissance de l'économie mondiale. À cela s'est ajoutée la chute de Silicon Valley Bank et de Credit Suisse, qui a provoqué des turbulences sur les marchés financiers.

Ce contexte plein de défis ne nous empêche toutefois pas de franchir des étapes importantes pour atteindre nos objectifs stratégiques. Pendant le trimestre sous revue, nous avons ainsi finalisé la cession de la quasi-totalité des actifs et passifs restants de KBC Bank Ireland. En outre, l'intégration de l'ancienne Raiffeisenbank Bulgaria, récemment acquise, dans notre filiale bancaire bulgare existante UBB se poursuit à plein régime, la fusion juridique des entités ayant été enregistrée le 10 avril 2023.

Nos résultats financiers tiennent compte pour la première fois de la nouvelle norme comptable IFRS 17 pour les contrats d'assurance. Nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 882 millions d'euros au premier trimestre 2023. Pendant le trimestre sous revue, le total des produits a entre autres été dopé par les solides revenus d'intérêts issus du résultat de transformation, la hausse des revenus nets de commissions portée par les ventes de produits d'investissement et un important élément exceptionnel positif lié à la cession de notre portefeuille irlandais en février. Les charges opérationnelles ont augmenté, en raison de l'inflation et de la comptabilisation au premier trimestre de la majorité des taxes bancaires et d'assurance pour l'ensemble de l'année. Abstraction faite des taxes bancaires et d’assurance, elles ont diminué en glissement trimestriel. Enfin, nous avons acté au premier trimestre une reprise nette de réductions de valeur sur crédits, contre une charge nette au trimestre précédent. Les provisions pour risques géopolitiques et émergents s'élevaient à 0,4 milliard d'euros à la fin du trimestre sous revue. Notre solvabilité demeure robuste, avec un ratio common equity fully loaded de 16,1%. Notre liquidité reste également excellente, comme en témoignent le NSFR de 139% et le LCR de 152%, qui dépassent largement l'objectif légal minimal de 100%.

Conformément au plan d'affectation du capital annoncé pour l'exercice 2022, nous envisageons de distribuer le capital excédentaire, en plus des 4 euros déjà versés à titre de dividende pour 2022. Il s'agit du capital excédentaire par rapport à un ratio common equity fully loaded de 15% et du capital libéré à la suite de la finalisation de la cession en Irlande. Nous prévoyons que le versement sera effectué sous la forme d'un rachat d'actions propres (sous réserve d'approbation de la BCE) et/ou d'un dividende intérimaire exceptionnel. Le Conseil d'administration prendra une décision définitive à ce sujet dans les mois à venir.

Les progrès dans le domaine de la digitalisation demeurent également une priorité absolue. Nous sommes ravis d'annoncer que le succès de notre assistant digital Kate dépasse nos attentes. Les clients de l'ensemble du groupe font activement appel à Kate. L'année dernière, Kate a dépassé nos objectifs en termes de capacité à traiter les questions des clients de manière autonome. En ce qui concerne la durabilité, nous poursuivons progressivement mais résolument sur la voie empruntée dans plusieurs domaines, dont le climat. Nous sommes très fiers que nos efforts soient également reconnus par des organismes externes, tels que Terra Carta et CDP.

Enfin, je tiens à remercier expressément nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires et toutes nos autres parties prenantes pour leur soutien et confiance indéfectibles.'

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Communiqué intégrale en annexe



