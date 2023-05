KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 882 miljoen euro

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 16 mei 2023 (07u00 CEST)

"Er is nu meer dan een jaar verstreken sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen. Helaas wijst nog altijd niets op een einde van de oorlog en het immense menselijke leed dat deze veroorzaakt. De oorlog in Oekraïne en andere geopolitieke onzekerheden blijven wegen op de groei van de wereldeconomie. Ook het omvallen van Silicon Valley Bank en Credit Suisse zorgden voor turbulentie op de financiële markten.

Het uitdagende klimaat weerhoudt ons er echter niet van belangrijke stappen te zetten om onze strategische doelstellingen te bereiken. Zo hebben we in het afgelopen kwartaal de verkoop afgerond van vrijwel alle resterende activa en verplichtingen van KBC Bank Ireland. Tegelijkertijd verloopt de integratie van het onlangs overgenomen ex-Raiffeisenbank Bulgaria in onze bestaande Bulgaarse bankdochter UBB op kruissnelheid, waarbij de juridische fusie van de entiteiten op 10 april 2023 geregistreerd werd.

Onze financiële resultaten houden voor het eerst rekening met de nieuwe IFRS 17 boekhoudnormen voor onze verzekeringsactiviteiten. We hebben in het eerste kwartaal van 2023 een uitstekende nettowinst van 882 miljoen euro geboekt. In dit eerste kwartaal van 2023 profiteerden onze totale opbrengsten onder meer van sterke rente-inkomsten uit het transformatieresultaat, hogere nettoprovisie-inkomsten door de verkoop van beleggingsproducten en een aanzienlijk positief éénmalig effect in verband met de afronding van de verkoop van onze Ierse portefeuille in februari. De operationele kosten zijn gestegen omwille van inflatie en omdat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar geboekt worden in het eerste kwartaal. Zonder de bank- en verzekeringsheffingen daalden de kosten kwartaal-op-kwartaal. Ten slotte konden we in het eerste kwartaal een netto terugname van waardeverminderingen op kredieten boeken, in tegenstelling tot een nettotoename in het vorige kwartaal. De buffer die we aangelegd hebben om de geopolitieke en opkomende risico’s op te vangen bedroeg aan het einde van dit eerste kwartaal 0,4 miljard euro. Onze solvabiliteit bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,1%. Onze liquiditeit bleef uitstekend, zoals blijkt uit een NSFR van 139% en een LCR van 152%, beide ruim boven de wettelijke minimumdoelstelling van 100%.

In overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2022, voorzien we – naast de 4 euro die we reeds als dividend voor 2022 uitkeerden – het surpluskapitaal uit te keren. Het betreft het surpluskapitaal boven een fully loaded common equity ratio van 15% en het kapitaal dat is vrijgekomen uit de afgeronde verkooptransactie in Ierland. We verwachten dat te doen in de vorm van een aandeleninkoop (onder voorbehoud van goedkeuring door de ECB) en/of een uitzonderlijk interim-dividend. In de komende maanden zal de Raad van Bestuur hierover een definitieve beslissing nemen.

De vooruitgang op het gebied van digitalisering blijft ook een topprioriteit. We zijn blij te kunnen melden dat de populariteit van onze digitale assistent Kate boven verwachting is gegroeid. Klanten in de hele groep maken actief gebruik van Kate. Vorig jaar heeft Kate ook onze eigen doelstellingen overtroffen wat betreft het vermogen om vragen van klanten autonoom te behandelen. Ook inzake duurzaamheid vervolgen we geleidelijk maar vastberaden de ingeslagen weg in een aantal domeinen, waaronder het klimaat. We zijn heel trots dat onze inspanningen ook extern worden erkend door bijvoorbeeld Terra Carta en CDP.

Tot slot wil ik onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden uitdrukkelijk bedanken voor hun blijvende steun en vertrouwen."

Johan Thijs

Chief Executive Officer

