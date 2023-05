Sodexo Services Avantages et Récompenses investit dans The Happiness Index, une scale-up britannique de technologie dédiée aux ressources humaines

English French

Sodexo Services Avantages et Récompenses (BRS) leader mondial des avantages et de l'engagement des employés, déploie The Happiness Index à l'échelle mondiale.

Face au succès du lancement de The Happiness Index (THI) en Roumanie et aux États-Unis, Sodexo BRS a pris la décision d’investir dans cette plateforme et d’étendre ce partenariat à l’échelle mondiale, afin de développer son cœur de métier. Au cours des deux dernières années, conformément à la stratégie de l'entreprise, Sodexo BRS a continuellement investi dans des solutions digitales et des partenariats qui améliorent l'expérience des employés et des clients, afin de créer une plateforme d'avantages et d'engagement des employés de premier plan.

Viktoria Otero Del Val, SVP Stratégie, Produit et Expérience Client de Sodexo BRS, a déclaré : "Sodexo Services Avantages et Récompenses aide à motiver et à engager 36 millions de salariés dans le monde à travers les clients que nous servons. En aidant nos clients à comprendre comment leurs employés se sentent au travail, nous les aidons à prendre soin de leur bien-être, et ainsi à retenir et attirer les bons talents".

La plateforme The Happiness Index s'appuie sur une méthodologie informée par les neurosciences pour fournir des outils de suivi actif et des données en temps réel, permettant de promouvoir des environnements de travail sains. De par l’ajout de The Happiness Index à sa suite numérique, BRS dispose à présent d’une plateforme qui mesure les principaux facteurs d’engagement et de satisfaction impactant l’expérience employé dans son ensemble.

"Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle extension de notre partenariat avec BRS. Nous savons grâce aux neurosciences que nous sommes tous des êtres sensibles, et pourtant les outils traditionnels d'engagement des employés ne tiennent pas compte des émotions, à commencer par le bonheur. Pour les aider à être performants et à atteindre leur potentiel, les entreprises doivent écouter la voix de leurs employés. Cet échange permet de créer un espace favorisant ce que nous appelons « la liberté d’être humain », et cela donne aux entreprises un avantage unique", explique Matthew Phelan, cofondateur et codirecteur général de The Happiness Index.

A propos de Sodexo Services Avantages & Récompenses

Sodexo Services Avantages & Récompenses (BRS) est une plateforme technologique d'avantages et d'engagement des employés, opérant dans un écosystème digital de pointe, créant des expériences significatives pour les employés, conçues pour les aider à se sentir impliqués, motivés et appréciés. En tant que numéro deux mondial de l'expérience collaborateurs, ils offrent une gamme complète de solutions digitales et innovantes dans 31 pays.

Chaque jour, 36 millions de consommateurs dans le monde interagissent avec leurs produits et services, qui ciblent les réels besoins des employés, pour leur permettre de s’épanouir. Pour commander des repas ou accéder à des prestations de santé et de bien-être, Sodexo BRS aide ses clients à responsabiliser, soutenir et prendre soin de leurs employés, en tous lieux. En connectant ses consommateurs par le biais de 500 000 clients à 1,7 million de commerçants affiliés dans le monde, Sodexo BRS dirige un écosystème de bout en bout et offre à chacun une expérience digitale de premier ordre, suivant des normes RSE exigeantes.

Chiffres clés

4,4 millions de transactions quotidiennes sur nos plateformes

5000 employés

500 000 clients 31 pays

36 millions de bénéficiaires et consommateurs

1,7 million de commerçants affiliés à travers le monde

A propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle économique durable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons notamment une offre alimentaire de qualité, multicanale et flexible, mais aussi la conception de lieux de vie et de travail attractifs et inclusifs, la gestion et l’entretien d’infrastructures de façon sûre et respectueuse de l’environnement, l’accompagnement personnalisé des patients ou des élèves, ou encore la création de programmes stimulant l’engagement des collaborateurs. Depuis l’origine, Sodexo se focalise sur les gestes et les actions tangibles du quotidien au travers de ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans la durée. Pour nous, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

21,1 milliards d'euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’année fiscale 2022

422 000 employés (au 31 août 2022)

#2 employeur privé français dans le monde 53 countries

100 millions de consommateurs chaque jour

13,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 4 avril 2023)

A propos de The Happiness Index

The Happiness Index aide les entreprises à mesurer les principaux facteurs d'engagement et de satisfaction des employés, afin de renforcer leur stratégie en matière de ressources humaines. Notre plateforme unique offre les produits, les informations et les outils nécessaires pour étudier votre environnement de travail et permettre à la direction d'instaurer une culture d’entreprise riche. Nos enquêtes prêtes à l’emploi, informées par les neurosciences, mesurent l'expérience complète des employés. En s’intéressant au cœur et à l’esprit de votre organisation, nous vous aidons à comprendre comment les employés pensent, se sentent et se comportent. Nous donnons aux managers les moyens de passer du feedback à l'action. Nous travaillons dans 90 pays avec des clients aussi divers que Sodexo, Darktrace, Rocco Forte Hotels et Unilever.

Contacts

Media Analystes et investisseurs Elnaz Giboulot

+33 06 23 11 21 06

Elnaz.Giboulot@sodexo.com Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

Virginia.jeanson@sodexo.com

Pièce jointe