Elon AB (publ), 556065-4054

DELÅRSRAPPORT JANUARI 2023 – MARS 2023

• Nettoomsättningen ökade med 32,9 procent till 1 174,8 MSEK (883,7), varav samgåendet med Electra påverkat positivt med 352,6 MSEK.

• Den organiska omsättningstillväxten var -7,0 procent (7,9).

• Bruttoresultatet uppgick till 135,5 MSEK (146,5) motsvarande en bruttomarginal om 11,5 procent (16,6). Marginalen har under perioden påverkats negativt av valutaeffekter samt av engångseffekter relaterade till leverantörsintäkter och inleveranser.

• Under kvartalet har bruttomarginalen påverkats negativt till följd av att våra prisjusteringar ännu inte fått genomslag gentemot våra kunder på leveranser under kvartalet på order lagda till tidigare prissättning. Våra prisjusteringar får dock full effekt under kommande kvartal.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -49,0 MSEK (6,9) motsvarande en rörelsemarginal om -4,2 procent (0,8).

• Justerad EBIT uppgick till -49,0 MSEK (11,9) motsvarande en justerad EBIT-marginal om -4,2 procent (1,3).

• Resultat före skatt uppgick till -48,0 MSEK (6,6).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -60,4 MSEK (-119,5).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,55 SEK (0,52) och efter utspädning till -2,45 SEK (0,52).



Viktiga händelser under perioden

Kvartalet har präglats av fortsatta makroekonomiska utmaningar i form av hög inflation, för koncernen ogynnsamma valutakurser och fortsatt höga logistikkostnader. Utvecklingen på valuta har påverkat inköpspriserna negativt under längre tid och prisjusteringar får effekt med tidsförskjutning. För att minska koncernens korta valutaexponering används säkringsinstrument vilka till viss del motverkar den negativa valutaexponeringen. De ökade logistikkostnaderna avser såväl högre kostnader för utomnordiska transporter och för distributionskostnader relaterade till förflyttning av varulagret från Kalmar till Örebro.

En avvaktande marknad har för jämförelsebara verksamheter påverkat koncernens omsättning negativt med en organisk tillväxt på -7,0% jämfört med första kvartalet föregående år.

Koncernens omkostnader i form av övriga externa kostnader samt personalkostnader har ökat under perioden till -155,4 MSEK (-134,2). Justerat för kostnader som tillkommit från sammanslagningen med Electra har den gemensamma kostnadsbasen minskat under perioden med cirka 25,3 MSEK genom kostnadsanpassningar, synergier och skalfördelar.

Den 23 februari signerades ett samarbetsavtal med RED ZAC, en Euronics-ansluten hemelektronikkedja med över 200 butiker i Österrike.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Elon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 16 maj 2023 kl. 07:30.



Bilaga