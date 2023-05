Lumibird annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition des activités laser haute puissance et semi-conducteurs de Prima Industrie

English French

Lannion, le 16/05/2023 – 7h30

LUMIBIRD ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION DES ACTIVITES LASER HAUTE PUISSANCE ET SEMI-CONDUCTEURS DE PRIMA INDUSTRIE EN ITALIE ET AUX ETATS-UNIS

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, a signé le 15 mai un accord avec la société italienne Prima Industrie portant sur l’acquisition de sa filiale Convergent Photonics (Turin, Italie) et des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America (Boston, USA). Cette acquisition apporte à Lumibird un avantage stratégique sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de forte puissance et lui ouvre de nouveaux marchés.

Convergent Photonics présente un savoir-faire historique de plus de 50 ans dans la conception et fabrication de lasers semi-conducteurs et de packaging de diodes laser, ainsi que la conception et fabrication de lasers à fibre de forte puissance pour le secteur médical (urologie, chirurgie…).

80 personnes, qualifiées et expérimentées, réparties entre l’Italie et les USA, rejoindront le Groupe Lumibird. Convergent Photonics a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2022 pour un EBITDA négatif de 1,5 millions d’euros.

Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’investissement du groupe et présente un double intérêt stratégique en renforçant son positionnement stratégique sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de très forte puissance, et en ouvrant de nouveaux segments de marché.

Renforcement de souveraineté avec les semi-conducteurs et les lasers à fibre de très forte puissance

Cette acquisition permettra à Lumibird de renforcer encore davantage sa souveraineté dans le domaine des lasers et de l’optronique. Elle complète également avec l’arrivée du semi-conducteur, les investissements stratégiques déjà réalisés sur la fibre optique et les composants dérivés. Elle permet à Lumibird de devenir indépendant à terme sur la fourniture de composants critiques et lui confère des capacités d’innovation accrues à l’échelle des matériaux et des composants, tout en internalisant les marges de composants onéreux.

Ouverture de nouveaux marchés

L’intégration de ces activités permettra le développement de la branche médicale sur d’autres marchés que celui de l’ophtalmologie sur lequel le groupe est déjà en position de leadership. En totale synergie avec la branche photonique qui fournira les lasers de forte puissance, la voie d’applications en Urologie et gynécologie est ouverte.

Les parties s’attendent à une réalisation effective de la transaction au cours du deuxième semestre 2023, sous réserve de l’accord des autorités de régulation et de contrôle en Italie et aux USA.

Lumibird financera son acquisition par sa trésorerie disponible ou par le tirage des lignes bancaires dont dispose le groupe, dans le respect des covenants.

Pour Marc Le Flohic, Président Directeur Général de Lumibird : « Cette acquisition vient renforcer plusieurs de nos piliers technologiques et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de verticalisation et de souveraineté de Lumibird. Elle nous permet à la fois, d’intégrer verticalement les technologies critiques de semi-conducteurs, de renforcer notre souveraineté sur les technologies lasers en Europe, et de nous diversifier sur des marchés en forte croissance. »

Giovanni Negri, PDG de Prima Industrie, déclare : « Après de nombreuses années de succès dans le développement et la production de sources laser, Prima Industrie a décidé de céder Convergent, son unité de production de sources laser, afin de se concentrer sur son activité principale, à savoir les machines et les systèmes de tôlerie. Nous sommes heureux de la céder à un acteur comme Lumibird qui permettra sans aucun doute à Convergent d'exprimer tout son énorme potentiel, basé sur un savoir-faire technologique de haut niveau ».

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Pièce jointe