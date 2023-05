Stark inledning av året

English Swedish

Fortsatt god efterfrågan och klart förbättrad försörjningssituation.

Omsättningen ökade med 33,1% till 11.646 Mkr (8.749 Mkr)

Resultatet efter finansnetto uppgick till 1.654 Mkr (906 Mkr)

Vinsten per aktie uppgick till 0,63 kr (0,33 kr)

Förvärv av kanadensiska Miles Industries

”Efterfrågeutvecklingen har varit fortsatt god under årets första kvartal. Den huvudsakliga orsaken till detta är omställningen till ett mera hållbart samhälle samt volatila energipriser. De flesta européer inser också att vi måste göra oss oberoende av rysk olja och gas, vilket driver efterfrågan på våra produkter ytterligare”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

”Försörjningssituationen har avsevärt förbättrats när våra underleverantörer målmedvetet nu ställer om till den mycket högre efterfrågenivån och de har därigenom uppnått både högre leverans­kapacitet och leveranssäkerhet. Detta tillsammans med våra egna kapacitetsökningar har bidragit till en kraftig omsättningstillväxt under första kvartalet. Ett fåtal strategiska leverantörer släpar dock fortfarande med sina respektive kapacitetsutbyggnader, vilket innebär att vi fortsatt haft leveransstörningar under första kvartalet. Vi bedömer att en återgång till en mer normal leveranssituation kommer att kunna ske under andra halvåret.”

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på ansvarsfullt företagande, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigtoptimistiska till 2023 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) via web hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

OBS! För att kunna delta på konferensen och erhålla kod för att kunna ställa frågor krävs registrering på vår hemsida www.nibe.com .

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 maj 2023 kl. 08.00 CET.

NIBE Group – en internationell koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför

vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur.

Från starten i småländska Markaryd för över 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 21.300 (20.400) medeltal anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2022 genererade en omsättning på drygt 40 (30) miljarder kronor.

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga