Valoe sai globaalilta sopimusvalmistajalta tilauksen aurinkosähköjärjestelmien kuluttajamarkkinaselvityksestä. Tilaaja on kiinnostunut käyttämään Valoen teknologiaa.

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 16.5.2023 klo 9.45



Maailmanlaajuisesti muun muassa sopimusvalmistajana toimiva yhtiö (“Tilaaja”) on tilannut Valoe Oyj:ltä (“Valoe”) selvityksen aurinkosähköjärjestelmien kuluttajamarkkinoista. Tilaaja on kiinnostunut käyttämään Valoen teknologiaa ja Tilaajan eurooppalaista valmistuskapasiteettia laadultaan ja suorituskyvyltään korkealuokkaisten sekä huolellisesti viimeisteltyjen aurinkosähkötuotteiden toimituksissa. Tuotteet suunnitellaan uuden sukupolven materiaaleista, ja niissä hyödynnetään edistyksellisimpiä asennusmenetelmiä. Ensimmäisessä vaiheessa Valoe edustaa Tilaajaa selvittäessään mahdollisia jakelukanavia ja tulevia aurinkosähköpaneelien toimitusketjuvaihtoehtoja.



Tilaus vastaa arvoltaan alan tyypillistä markkinaselvitystä, eikä sillä ei ole merkittävää vaikutusta Valoen liikevaihtoon tai tulokseen vuonna 2023.

Mikkelissä 16. päivänä toukokuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082, email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.