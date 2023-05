SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA

English Finnish

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ - PÖRSSITIEDOTE - 16.05.2023 KLO 10.00





SSH Communications Security Oyj:n vuoden 2019A ja 2020A optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 322 238 yhtiön uutta osaketta. Vuoden 2019A optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 311 238 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 1,56 euroa osakkeelta ja vuoden 2020A optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 11 000 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 0,9278 euroa osakkeelta, merkintähinta yhteensä 495 737,08 euroa. Osakkeiden merkintähinnasta kirjataan nimellisarvoa vastaava osa osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävä osa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 9 667,14 euroa on merkitty kaupparekisteriin tänään. SSH Communications Security Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 1.214 310,93 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on 40 477 031 kappaletta.

Uudet osakkeet on tänään merkitty kaupparekisteriin. Merkityt osakkeet listataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa ja ne ovat kaupankäynnin kohteena 17.5.2023 alkaen.





SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Michael Kommonen

Talousjohtaja

Lisätiedot:

Michael Kommonen, talousjohtaja, +358 40 1835836

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com





SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.