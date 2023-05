English Finnish

08:30 Lontoo, 10:30 Helsinki, 16.05.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Selvennyksiä 12.5.2023 julkaistun tiedotteen jälkeen

Afarak Group SE:n ja LL Resources GmbH (“LLR”) välisen yhdistymissopimuksen allekirjoittamista koskevan, 12. toukokuuta julkaistun tiedotteen jälkeen Yhtiö on vastaanottanut useita kysymyksiä transaktiota koskien. Jotta markkinoilla olisi saatavilla yhdenvertaiset tiedot, Yhtiö julkaisee lisätietoja jäljempänä sen sijaan että käsittelisi näitä kysymyksiä yksitellen.

12.5. Julkaistussa tiedotteessa Afarak esitti tiettyjä taloudellisia tietoja LLR. Näiden julkaistujen lukujen lisäksi LLR konsernin kokonaisliikevaihto vuonna 2022 oli 566.081.000 euroa (2021: 345.834.000 euroa) ja LLR konsernin käyttökate vuonna 2022 oli 39.815.000 euroa (2021: 20.013.000 euroa) Itävallassa noudatettavan GAAP sääntelyn (”UGB”) mukaisesti raportoituna ja 38.588.000 euroa (2021: 21.425.000 euroa) IFRS standardien mukaisesti raportoituna. Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhdistymisen totetuttamisen jälkeen Afarakilla on yhteensä noin 407 miljoonaa osaketta nykyisen noin 267 miljoonan osakkeen sijaan, joten kaikkien osakkeenomistajien suhteellinen omistusosuus laimenee prosentuaalisesti. Tämä pätee luonnollisesti myös merkittäviin osakkeenomistajiin, joiden omistusosuus pienenee samalla kun uusia merkittäviä osakkeenomistajia liittyy laajentaen osakkeenomistajapohjaa. Ottaen huomioon yhdistyvät varat ja kertyneet voittovarat, osakekohtainen oma pääoma lisääntyy merkittävästi, minkä pitäisi kompensoida edellä esitettyä laimenemista osakkeen arvon näkökulmasta.

Kellään yhtiön nykyisistä merkittävistä osakkeenomistajista ei ole mitään yhteyttä LLR:ään. Hyvän järjestyksen vuoksi on syytä todeta, että Afarakin nykyinen toimitusjohtaja Guy Konsbruck omistaa välilliesti 15 % LLR:n osakekannasta. Konsbruck ei ole osallistunut neuvotteluun ja päätöksentekoon Afarakin puolelta tähän transaktioon liittyen.

Useiden viimevuosien aikana konsernien välillä on ollut jatkuvasti kasvava ja läheinen yhteistyösuhde. Tämän ajanjakson aikana Afarak on saanut paljon tietoa yhteisestä liiketoiminnasta ja löytänyt useita synergiaetuja havaiten vain erittäin vähän intressiristiriitoja. Molemmat yhtiöt ovat vakuuttuneita siitä, että näiden kahden liiketoiminnan yhdistäminen tuo merkittäviä etuja kummallekin konsernille. Erityisesti Afarakile, osakkeenomistajapohjan monipuolistaminen ja laajentaminen, sekä nykyiseen toimialaan liittyvän uuden kestävään kierrätykseen perustuvan tulovirran luominen, ovat transaktioon liittyviä erittäin toivottuja vaikutuksia. LLR Group liittyy laajan kokeneen ja pätevän henkilöstön kanssa, joka tukee johdon uudistumista ja edelleen edistää Yhtiön tulevaa kasvua.

Afarak työskentelemme parhaillaan esitteen parissa, joka tulee sisältämään kaiken keskeisen tiedon transaktiosta ja siihen liittyvistä osapuolista. Esite tulee olemaan saatavilla syksyllä.

Transaktio tullaan käsittelemään varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 21.6.2023. Yhtiökokouksutsu tullaan julkaisemaan seuraavan kahden viikon aikana.

Helsingissä, 16.05.2023

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com